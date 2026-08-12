Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru. Cum a fost în vacanța de familie

Monica Davidescu (54 de ani) și Aurelian Temișan (54 de ani) au plecat într-o frumoasă vacanță de familie. După ce s-au relaxat la Techirghiol au mers împreună cu fiica lor, Dora, la Muntenegru.

1/6 Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru

„La Techirghiol am stat două săptămâni”

Și totul a fost mai mult decât perfect, și-au încărcat cu toții bateriile și s-au întors cu forțe proaspete pentru tot ceea ce urmează pe plan profesional pentru ei.

„La începutul anului ne armonizăm de obicei și perioadele pentru vacanțe. Cum în general eu am liber de la teatru în perioada de relaș, adică vara, în iulie și august, am hotărât că imediat după premiera la care atunci abia începusem repetițiile (e vorba de “Romeo și Julieta”, premieră independentă lucrată în Compania de Teatru Concordia, la care vă invit la premiera oficială de pe 14 septembrie, în gazdă la Teatrul Național din Bucureșți) să plecăm în concediu de recuperare legat de concediul de relaxare și odihnă care să includă și ziua mea, de pe 6 august. Și așa am făcut. Ne-am stabilit perioadele și am căutat excursia", spune vedeta.

„În 13 iulie eram deja în cabinetul medicului recuperator de la Techirghiol unde am stat două săptămâni și am făcut proceduri de recuperare și kinetoterapie pentru umeri, spate genunchi. Ne-a prins foarte bine acest tratament și intenționăm să ne luăm pentru noi măcar două săptămâni pe an pentru că întreținerea și prevenția sunt foarte importante în munca noastră”, a început să ne povestească pentru Click! cunoscută actrița Monica Davidescu.

După tratamentele și recuperarea de la Techirghiol a urmat o frumoasă vacanță de familie, bine organizată, la Muntenegru.

„Apoi la doar câteva zile distanță am plecat în excursia aleasă la începutul anului. Anul acesta am ales să mergem în Muntenegru, în stațiunea Budva, cu un grup organizat printr-o agenție care avea și două excursii în plan. Am preferat acest gen de sejur pentru că nu a trebuit să mă gândesc la transport, cazare, masă sau deplasări dintr-un loc în altul, am primit esența Muntenegrului pe uscat și pe mare în cele două excursii însoțiți de ghid, o doamnă foarte drăguță din România (mulțumesc, Mariana) și încă o doamnă extrem de prietenoasă din Muntenegru (mulțumesc, Sasha).

Amândouă au dat atâtea informații și au spus atâtea poveșți întregului grup despre locurile în care mergeam, despre biserici, icoane, așezări, oameni și bărci, că aveam senzația că știu locurile dintotdeauna. Hotelul ales avea o curte extrem de generoasă cu două piscine foarte mari, cu vegetație diversă și foarte bine îngrijită, cu sute de șezlonguri așezate la piscină sau pe iarbă sub palmieri, măslini și leandri. Între mese, la cele 4 locații din curtea hotelului sau de pe plaja aflată la ieșirea din curte te puteai servi la discreție cu băuturi răcoritoare, cafele, înghețată, dulciuri sau câte ceva de mâncare în cazul în care ți se făcea foame între mese. Personal foarte tânăr (sezonieri) dar extrem de amabil și promt în rezolvarea oricărei mici probleme. Apa marii extrem de curată și cu temperatura ideală 25-27 grade, iar la plajă nu te deranja niciun zgomot, nicio muzică, niciun radio, niciun televizor. Doar sunetul mării și al copiilor fericiți de bălăceală”, ne-a mai povestit Monica Davidescu, încântată de vacanța din Muntenegru și de timpul de calitate petrecut în familie dar și de liniștea găsită acolo, pe care o tot caută în vacanțele sale.

„Am avut o vacanță de familie liniștită, am descoperit o țară nouă pentru noi”

Monica Davidescu a fost fascinată în vacanța ei și de plimbările liniștite pe care adoră să le facă seara alături de fiica ei și de soțul său, Aurelian Temișan care pregătește în luna noiembrie un spectacol de suflet a cărei invitată specială este Angela Similea.

„Asta caut și la noi în țară la mare dar de prea multe ori muzica răzbate în decibeli furioși de la mai multe terase deodată și îmi amestecă rândurile pe carte.

În Muntenegru dacă voiai să fii asurzit puteai liniștit să mergi noaprtea în cluburile din centrul stațiunii, cluburi închise și liniștite pe timpul zilei, unele dintre ele cu terase deschise pentru plajă, restaurantele răspândite pe întreaga faleză, unul lângă altul, aveau muzică în surdină doar pentru incinta lor, de cele mai multe ori live cu unul sau doi protagoniști. Plimbările de seară erau o adevărată descoperire de oameni și localuri, de arome, gusturi și lumini. Faleză plină de oameni fericiți, și străzile înguste ale cetății din Budva, cu o vechime de peste 2500 de ani sau Kotor, cetate complet refăcută după cutremurul din 1979, plină de terase de toate felurile, de magazine de suveniruri, de piațete cu pisici prietenoase, lumină, căldură, culoare. Totul era cald, prietenos și te simțeai în siguranță . Am avut o vacanță de familie liniștită, am descoperit o țară nouă pentru noi, pentru că nu mai fusesem în Muntenegru, și ne-am încărcat bateriile pentru o nouă stagiune. Deja lucrăm la pregătirea concertului din noiembrie, omagiu pe care îl aducem Angelei Similea pentru o viață de muzică și am reluat pregătirea individuală pentru toate rolurile pe care urmează să le joc din toamnă pe scena Teatrului Național sau la Compania de Teatru Concordia”, ne-a mai povestit Monica Davidescu, mereu pusă pe treabă și o profesionistă desăvârșită în meseria pe care și-a ales-o și cu care bucură publicul său fidel de ani de zile.