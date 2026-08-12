 Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru. Cum a fost în vacanța de familie
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Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru. Cum a fost în vacanța de familie

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Monica Davidescu (54 de ani) și Aurelian Temișan (54 de ani) au plecat într-o frumoasă vacanță de familie. După ce s-au relaxat la Techirghiol au mers împreună cu fiica lor, Dora, la Muntenegru. 

Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru
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Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru

 „La Techirghiol am stat două săptămâni”

Și totul a fost mai mult decât perfect, și-au încărcat cu toții bateriile și s-au întors cu forțe proaspete pentru tot ceea ce urmează pe plan profesional pentru ei.

La începutul  anului ne armonizăm de obicei și perioadele pentru vacanțe. Cum în  general  eu am liber de la teatru în perioada de relaș, adică vara,  în iulie  și august, am  hotărât că imediat  după premiera  la care atunci abia începusem  repetițiile (e  vorba de “Romeo  și  Julieta”, premieră independentă  lucrată  în Compania de Teatru Concordia, la care   vă invit  la premiera oficială  de pe 14 septembrie, în gazdă la Teatrul Național din Bucureșți)  să  plecăm  în concediu de recuperare legat  de concediul de relaxare  și odihnă care să includă  și ziua mea, de pe 6 august. Și așa  am făcut. Ne-am stabilit perioadele  și  am căutat excursia", spune vedeta.

În 13 iulie  eram deja  în cabinetul medicului recuperator de la Techirghiol  unde  am stat două săptămâni   și am făcut proceduri de recuperare  și kinetoterapie pentru umeri, spate genunchi.  Ne-a prins foarte bine  acest tratament  și intenționăm  să  ne luăm pentru  noi  măcar două săptămâni pe  an pentru că  întreținerea  și prevenția  sunt foarte importante în munca noastră”, a început să ne povestească pentru Click! cunoscută actrița Monica Davidescu.

 După tratamentele și recuperarea de la Techirghiol a urmat o frumoasă vacanță de familie, bine organizată, la Muntenegru.

Apoi la doar câteva  zile distanță  am  plecat  în excursia  aleasă  la  începutul  anului. Anul acesta  am ales să mergem în Muntenegru, în stațiunea Budva, cu un grup organizat printr-o  agenție  care avea  și două  excursii în plan. Am preferat  acest gen de   sejur pentru că nu a trebuit să mă gândesc la transport, cazare, masă sau  deplasări dintr-un loc în altul, am primit esența Muntenegrului  pe uscat  și pe mare în cele două excursii însoțiți de  ghid, o doamnă foarte drăguță  din România  (mulțumesc, Mariana) și încă o doamnă  extrem de prietenoasă  din Muntenegru (mulțumesc, Sasha). 

Amândouă  au dat  atâtea  informații  și au spus  atâtea poveșți întregului grup despre locurile  în care mergeam,  despre biserici,  icoane, așezări, oameni  și bărci, că  aveam senzația  că   știu locurile  dintotdeauna.  Hotelul  ales  avea o curte  extrem de generoasă  cu două  piscine foarte mari,  cu vegetație diversă  și foarte bine îngrijită,  cu  sute  de șezlonguri  așezate  la piscină  sau pe iarbă  sub palmieri, măslini  și leandri. Între mese, la cele 4 locații din curtea  hotelului sau de pe plaja  aflată la ieșirea din curte  te puteai servi la discreție  cu băuturi răcoritoare, cafele, înghețată, dulciuri sau câte ceva de mâncare în cazul în care  ți se făcea foame între mese. Personal foarte tânăr (sezonieri) dar extrem de  amabil  și promt în rezolvarea oricărei mici probleme. Apa marii extrem de curată și cu temperatura ideală 25-27 grade, iar la plajă  nu te deranja  niciun zgomot,  nicio muzică,  niciun  radio, niciun televizor. Doar sunetul mării  și  al copiilor fericiți de bălăceală”, ne-a mai povestit Monica Davidescu, încântată de vacanța din Muntenegru și de timpul de calitate petrecut în familie dar și de liniștea găsită acolo, pe care o tot caută în vacanțele sale.

„Am avut o vacanță de familie liniștită, am descoperit o țară nouă pentru noi”

Monica Davidescu a fost fascinată în vacanța ei și de plimbările liniștite pe care adoră să le facă seara alături de fiica ei și de soțul său, Aurelian Temișan care pregătește în luna noiembrie un spectacol de suflet a cărei invitată specială este Angela Similea.

Asta  caut  și la noi în țară la mare dar de prea multe ori muzica răzbate  în decibeli  furioși  de la mai multe terase deodată  și  îmi amestecă rândurile  pe carte.  

În Muntenegru  dacă voiai să fii asurzit puteai liniștit să mergi noaprtea  în cluburile  din centrul stațiunii,  cluburi  închise  și liniștite pe timpul  zilei, unele  dintre ele  cu terase deschise pentru plajă, restaurantele răspândite  pe  întreaga  faleză, unul  lângă  altul,  aveau muzică în surdină doar pentru incinta lor, de cele mai multe ori live cu unul sau doi protagoniști. Plimbările de seară erau o adevărată descoperire  de  oameni  și localuri, de arome,  gusturi  și lumini. Faleză plină de oameni fericiți, și străzile înguste  ale cetății din Budva, cu o vechime de peste 2500 de  ani  sau  Kotor,  cetate  complet refăcută  după  cutremurul  din 1979, plină de  terase de toate  felurile, de magazine  de suveniruri,  de piațete cu pisici  prietenoase, lumină, căldură, culoare. Totul  era cald,  prietenos  și  te  simțeai în siguranță . Am  avut o vacanță  de familie  liniștită,  am descoperit o țară nouă pentru noi, pentru că nu mai fusesem în Muntenegru,  și ne-am încărcat bateriile  pentru  o nouă  stagiune. Deja lucrăm la pregătirea concertului  din  noiembrie, omagiu pe care îl  aducem Angelei Similea  pentru o viață de muzică și  am reluat pregătirea  individuală  pentru toate  rolurile  pe care urmează să le joc din toamnă  pe scena Teatrului Național  sau la Compania de Teatru Concordia”, ne-a mai povestit Monica Davidescu, mereu pusă pe treabă și o profesionistă desăvârșită în meseria pe care și-a ales-o și cu care bucură publicul său fidel de ani de zile.

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