Locuitorii din mediul rural vor putea construi fără autorizație. Ce case vor avea nevoie doar de o notificare la primărie

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial pe 10 august 2026, va intra în vigoare la 25 august 2026. Documentul introduce o procedură simplificată de notificare pentru anumite construcții din mediul rural și permite, în cazul unor anexe de mici dimensiuni, realizarea lucrărilor fără nicio formalitate.

Ce trebuie să știe locuitorii din mediul rural

Pentru construcțiile noi care pot fi ridicate doar pe baza notificării, legea impune ca acestea să fie amplasate în intravilanul rural, în afara zonelor protejate și a celor de protecție a monumentelor istorice. Lucrările trebuie să respecte documentațiile de urbanism aprobate și regulamentul aplicabil terenului.

În cazul anexelor care pot fi construite fără formalități, condițiile sunt similare: amplasare în mediul rural și respectarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism.

Articolul 294 din noul Cod permite realizarea, prin procedura simplificată, a unor construcții exterioare locuințelor unifamiliale, precum și a unei locuințe unifamiliale, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În cazul anexelor exterioare, sunt menționate următoarele structuri: locuințele unifamiliale, garajele, terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, piscinele, grupurile sanitare și alte construcții similare.

Suprafața cumulată nu poate depăși 50 mp, iar în această limită intră și construcțiile de până la 20 mp cu fundație, permanente și nedemontabile.

Condițiile pe care locuința de maximum 50 mp trebuie să o împlinească

Noul Cod permite și construirea unei singure locuințe unifamiliale prin notificare, cu condiția ca aceasta să fie amplasată în intravilanul rural, să aibă lot propriu și acces, regim de înălțime parter sau demisol și parter, fără subsol, și o suprafață desfășurată de maximum 150 mp.

Proiectul trebuie să respecte regulamentul de urbanism aplicabil și să se bazeze pe unul dintre tipurile prevăzute de Cod: proiect-tip pus la dispoziție de autorități, proiect rezultat dintr-un concurs de soluții sau proiect individual. În cazul proiectului individual, documentația trebuie elaborată de un colectiv format din arhitect cu drept de semnătură, inginer proiectant de structuri și proiectant de instalații.

De asemenea, construcția trebuie să respecte Ghidul de arhitectură pentru specificul local din mediul rural, elaborat de Ordinul Arhitecților din România, și să fie avizat de arhitectul-șef al județului.

Ce presupune notificarea

Notificarea nu înseamnă renunțarea la proiect. Pentru lucrările care intră în procedura simplificată, articolul 294 stabilește în mod expres că este necesară întocmirea unui proiect realizat de specialiști corespunzători tipului de intervenție. Codul prevede că documentațiile tehnice sunt elaborate de colective formate din arhitecți, ingineri constructori, ingineri proiectanți de instalații și, atunci când specificul lucrării o impune, de alți profesioniști cu competențe relevante.

Fiecare specialist contribuie la proiect în limitele calificării și atribuțiilor stabilite prin lege, cu respectarea normelor privind calitatea în construcții și a regulamentelor locale de urbanism. În practică, chiar dacă procedura administrativă este simplificată, partea tehnică rămâne obligatorie, iar proiectul trebuie să îndeplinească aceleași cerințe de conformitate și siguranță ca în cazul lucrărilor autorizate prin procedura standard.

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