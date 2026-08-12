O influenceriță japoneză s-a sinucis într-un live pe TikTok. Mina Chan avea 26 de ani și era urmărită de sute de mii de oameni

O influenceriță japoneză în vârstă de 26 de ani, cu zeci de mii de urmăritori pe rețelele sociale, și-a pus capăt zilelor în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, urmărită de peste 5.000 de fani. Gestul extrem a survenit în urma unui val masiv de cyberbullying declanșat de fanii grupului K-Pop.

Tragedie uluitoare în comunitatea online internațională și în lumea muzicii sud-coreene. Mina Chan, o cunoscută influenceriță japoneză în vârstă de 26 de ani, s-a sinucis în direct pe platforma TikTok, în fața a mii de privitori care au alertat disperați autoritățile.

Polițiștii din Yongsan, Seul, au descoperit trupul neînsuflețit al tinerei în locuința sa din cartierul Hangang-ro-dong.

În spatele acestui gest dramatic se află o campanie extremă de ură și hărțuire orchestrată de fanii grupului K-Pop ENHYPEN, deranjați de o cerere personală făcută de tânără în timpul unui turneu din Statele Unite, potrivit Fan Page.

Greșeala de la sesiunea de autografe

Rădăcina tragediei se află la finalul lunii iulie, când Mina Chan a participat la o întâlnire cu membrii trupei ENHYPEN în America.

Tânăra i-a oferit flori unuia dintre vocaliști, rugându-l să le transmită mai departe colegului său Ni-ki, pentru a obține o fotografie cu amândoi.

Procedeul a fost catalogat drept o ofensă gravă de către fanii comunității Engene, încălcând regulile rigide ale industriei K-Pop privind tratamentul egal al artiștilor.

Atitudinea a fost ulterior taxată indirect chiar de dansatorul Ni-ki în timpul unui live, declanșând un val uriaș de atacuri verbale, amenințări și mesaje de ură la adresa influenceriței.

„Participând la mai multe fansign-uri ENHYPEN, m-am amăgit că sunt mai apropiată de membri decât eram în realitate. Regret profund comportamentul nepoliticos pe care l-am avut în America. Am stricat atmosfera locului, punând dorința mea înaintea timpului prețios pe care artiștii îl meritau”, mesajul de păreri de rău al Minei Chai.

Tăcerea casei de discuri și toxicitatea din spatele culturii K-Pop

Deși tânăra și-a cerut scuze public și și-a închis contul de X pe 31 iulie, atacurile și amenințările au continuat pe Instagram, impingând-o spre decizia fatală.

Casa de discuri BELIFT Lab, parte din gigantul HYBE care gestionează trupa, a refuzat să facă vreo declarație oficială, alimentând dezbaterile despre lipsa de protecție a fanilor în fața fenomenelor de doxing și cyberbullying.

Moartea Minei Chan readuce în atenție presiunea psihologică uriașă și normele draconice din industria divertismentului din Coreea de Sud, amintind de cazuri similare precum cel al artistului Jonghyun din trupa SHINee, doborât de depresie la 27 de ani.

De ce este K-pop-ul atât de solicitant pentru artiști

Drumul spre succes începe adesea cu ani de pregătire înainte de debut, într-un sistem foarte competitiv.

După debut, artiștii sunt expuși constant publicului, iar programul încărcat, lipsa intimității, presiunea imaginii și comentariile negative din mediul online pot amplifica stresul.