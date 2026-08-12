 Ce au descoperit autoritățile grecești despre cauza incendiilor devastatoare. Cine ar fi vinovatul principal
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Ce au descoperit autoritățile grecești despre cauza incendiilor devastatoare. Cine ar fi vinovatul principal

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Scânteile provenite de la rețeaua electrică învechită a Greciei sunt responsabile pentru o proporție disproporționată din cele mai distructive incendii forestiere din țară, potrivit datelor preliminare furnizate de Direcția de Investigații a Infracțiunilor de Incendiere din Grecia.

Cauza incendiilor din Grecia/sursă foto: arhivă
Cauza incendiilor din Grecia/sursă foto: arhivă

Ce au descoperit autoritățile

Deși infrastructura energetică reprezintă doar o mică parte din incidentele legate de incendiile forestiere, incendiile provocate de rețeaua electrică izbucnesc adesea în cele mai periculoase condiții-  pe fondul vânturilor puternice, în perioadele de cerere mare de energie electrică și, adesea, în zone izolate și predispuse la incendii- ceea ce le face mai susceptibile să se răspândească rapid și să capete proporții catastrofale, potrivit Politico.

Potrivit Unității pentru Infracțiuni de Incendiere, incendiile legate de rețeaua electrică reprezintă aproximativ 75% din suprafața arsă în Grecia în acest an.

Două incendii forestiere mortale produse la sfârșitul lunii iulie, unul în vestul Atticii și unul pe insula Creta au fost, de asemenea, asociate cu rețeaua electrică, conform concluziilor preliminare ale pompierilor greci. Incendiile au distrus peste 36.000 de acri și au provocat moartea a patru persoane.

„Șase din zece incendii majore și 55% din suprafața arsă în 2025 au fost cauzate de rețeaua electrică”, a declarat Elias Tziritis, coordonatorul acțiunilor împotriva incendiilor forestiere la World Wildlife Fund Grecia. „Din punct de vedere statistic, este posibil ca majoritatea incendiilor să nu pornească de la rețeaua electrică, dar acestea sunt cele care provoacă cele mai grave și devastatoare incendii”.

Instalațiile vechi de câteva decenii

Liniile electrice slăbite sau lăsate, vegetația care intră în contact cu cablurile, acumularea de praf pe echipamentele de transport și alte defecțiuni similare pot genera scântei. Riscul crește în timpul vânturilor puternice și al perioadelor de cerere mare de energie electrică, când infrastructura învechită este supusă unei solicitări mai mari.

O mare parte a rețelei electrice a Greciei a fost instalată cu zeci de ani în urmă și se întinde la suprafață prin păduri predispuse la incendii și zone rurale din ce în ce mai depopulate. În anii 1960, țara a optat pentru o rețea aeriană ca modalitate mai ieftină de a extinde electricitatea în toată țara, în timp ce criza financiară prelungită care a început în 2009 a limitat și mai mult investițiile în sistem.

Criticii susțin că Grecia a acționat prea lent în ceea ce privește îngroparea liniilor de distribuție și adaptarea rețelei la condițiile de incendiu din ce în ce mai severe.

„Am ridicat această problemă cu ani în urmă, solicitând ca se ia urgent măsuri în privința rețelei electrice”, a declarat Christos Kalogeropoulos, general-locotenent în rezervă al Serviciului de Pompieri și fost director al unității de Crimă prin Incendiere. „Am solicitat de mult timp cablarea subterană urgentă”.

În urma incendiului din Creta, autoritățile au arestat doi responsabili cu exploatarea și întreținerea rețelei HEDNO, care au fost eliberați ulterior. În Viotia, unde un incendiu izbucnit la sfârșitul lunii iulie s-a extins în vestul Atticii, anchetatorii suspectează că scânteile au provenit de la echipamentele unui parc eolian privat. Un primar local, un antreprenor și proprietarul unei companii au fost reținuți săptămâna trecută.

Creta, cea mai afectată zonă de incendii

Mii de persoane au fost evacuate de pe insula grecească Creta, în contextul în care incendiile de pădure, alimentate de vânturi puternice, amenință stațiunile turistice și satele, potrivit BBC

Doi pompieri au murit pe insulă, după ce au rămas blocați în timp ce încercau să stingă un incendiu în apropierea localității Krya Vrysi, din regiunea Rethymno. Un al treilea pompier a murit pe continentul grecesc, în apropierea orașului portuar Gytheio, din Peloponez.

Pe fondul rafalelor de vânt care au atins 125 km/h pe insulă, aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate în luna iulie din locuințele lor în timpul nopții, dar li s-a permis ulterior să se întoarcă.

„Vântul este incredibil – uneori nici nu te poți ține pe picioare. Flăcările erau uriașe, a fost cu adevărat înfricoșător”, a declarat pentru Reuters Chrissa Gioukaki, o locuitoare din zonă.

Incendiul care face ravagii în Creta a izbucnit miercuri în regiunea Rethymno și, de atunci, s-a extins rapid, distrugând locuințe și terenuri agricole. Acesta rămâne unul dintre cele mai mari incendii active în prezent pe insulă și continuă să ardă fără a fi ținut sub control.

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