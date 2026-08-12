Cât se oferă acum pe bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999. Unele exemplare ajung la sume colosale

Bancnota de 2.000 de lei emisă în 1999 cu ocazia eclipsei totale de Soare a devenit o piesă interesantă pentru pasionații de numismatică. Pe platformele de vânzări, prețurile diferă foarte mult în funcție de starea bancnotei, serie, număr și accesoriile originale. Unele exemplare se vând cu câteva zeci de lei, în timp ce anumite loturi sau bancnote pentru care proprietarii cer sume importante ajung la sute ori chiar mii de lei.

Bancnota de 2.000 de lei vechi este una dintre emisiunile monetare românești care au rămas în memoria publicului datorită evenimentului astronomic pentru care a fost creată. Emisă în 1999, înaintea eclipsei totale de Soare din 11 august, bancnota a devenit între timp obiect de colecție.

În prezent, ea nu mai poate fi folosită pentru plăți și nici nu mai poate fi preschimbată la Banca Națională a României. Astfel, valoarea unui exemplar este determinată de interesul colecționarilor și de caracteristicile fiecărei bancnote.

Cât se cere acum pentru bancnota de 2.000 de lei emisă pentru eclipsa din 1999

Prețurile întâlnite în anunțurile de vânzare sunt foarte diferite. Pentru exemplarele obișnuite, sumele solicitate sunt în general accesibile, chiar dacă bancnota are aproape trei decenii de la emitere.

În ofertele analizate, o bancnotă de 2.000 de lei poate fi găsită la aproximativ 16-30 de lei, în funcție de aspect și starea de conservare. Pentru un exemplar necirculat, prețul poate ajunge în jurul valorii de 30 de lei.

O piesă însoțită de pliantul original emis de BNR poate fi mai atractivă pentru colecționari. În astfel de cazuri, prețurile întâlnite în anunțuri se apropie de 50 de lei, iar unele oferte ajung la aproximativ 49-50 de lei.

Și pe platformele specializate în obiecte de colecție pot fi întâlnite valori similare, în special pentru exemplarele care nu prezintă caracteristici rare.

De ce este specială bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999

Emisiunea monetară din 1999 are o importanță aparte în istoria monedei românești. Bancnota a fost pusă în circulație de BNR la 2 august 1999, cu puțin timp înainte de eclipsa totală de Soare din 11 august.

Un alt element care îi sporește interesul este materialul din care a fost realizată. Bancnota a fost tipărită pe suport de polimer, reprezentând o premieră pentru România și una dintre primele astfel de emisiuni din Europa.

România s-a aflat atunci pe traseul eclipsei totale, iar bancnota a fost concepută tocmai pentru a marca evenimentul astronomic.

Aceasta a rămas în circulație până la 30 noiembrie 2004. În prezent, valoarea ei pentru un colecționar nu mai este dată de suma înscrisă pe bancnotă, ci de raritate, stare și cererea de pe piața numismatică.

Seria 001A, printre exemplarele urmărite de colecționari

Un detaliu care poate influența prețul este seria bancnotei. Exemplarele din seria 001A apar frecvent în ofertele colecționarilor și pot avea prețuri mai mari atunci când sunt păstrate în condiții foarte bune.

Pentru bancnotele care nu au fost puse efectiv în circulație, aspectul este unul dintre cele mai importante criterii. O bancnotă fără îndoiri, pete sau alte semne de uzură poate fi mai valoroasă decât un exemplar similar care a circulat.

Contează, de asemenea, dacă bancnota este păstrată împreună cu pliantul original, dacă face parte dintr-un set sau dacă are o numerotare interesantă.

Pentru exemplare din seria 001A însoțite de pliant, unele oferte ajung la aproximativ 58-70 de lei.

Când poate ajunge bancnota la sute sau chiar mii de lei

Diferențele de preț devin mai mari atunci când sunt scoase la vânzare bancnote necirculate, exemplare cu numere consecutive sau colecții formate din mai multe piese.

De exemplu, două bancnote 001A, necirculate și cu numere consecutive, pot fi oferite la aproximativ 95 de lei. În cazul loturilor mai mari, prețurile pot crește considerabil.

Un set de șapte bancnote consecutive, din aceeași serie, păstrate în pliante și prezentate într-o stare foarte bună, poate fi listat la aproximativ 1.100 de lei.

Pe site-urile de anunțuri pot apărea însă și prețuri mult mai mari pentru un singur exemplar. Unele persoane solicită 600, 1.000, 2.500 sau chiar 3.000 de lei pentru o bancnotă de 2.000 de lei din 1999.

Atenție însă: prețul cerut de proprietar nu reprezintă automat valoarea reală de piață a bancnotei. O ofertă publicată online arată suma pe care vânzătorul speră să o obțină, nu neapărat prețul la care obiectul va fi efectiv cumpărat.

Ce trebuie verificat înainte să vinzi o bancnotă de 2.000 de lei

Cei care au păstrat o astfel de bancnotă ar trebui să verifice mai întâi câteva elemente înainte de a-i stabili prețul.

Seria, numărul, starea de conservare, existența pliantului original și eventualele caracteristici neobișnuite pot influența interesul colecționarilor.

Prin urmare, o bancnotă de 2.000 de lei cu eclipsa nu valorează automat sute sau mii de lei doar pentru că este veche. În cazul exemplarelor obișnuite, prețurile sunt în general de ordinul zecilor de lei. Valorile mult mai mari sunt asociate unor exemplare sau loturi cu caracteristici care le fac mai atractive pentru colecționari.