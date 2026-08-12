 Accident devastator în Dâmbovița: cinci oameni au murit după ce un tânăr fără permis a intrat pe contrasens
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Accident devastator în Dâmbovița: cinci oameni au murit după ce un tânăr fără permis a intrat pe contrasens

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Un accident de o gravitate extremă a avut loc în noaptea de marți spre miercuri pe DN 61, în localitatea Corbii Mari din județul Dâmbovița. Un tânăr fără permis de conducere a intrat pe contrasens în timpul unei depășiri, spulberând trei pietoni de pe margine și răsturnându-se. 

Accident devastator în Dâmbovița: cinci vieți pierdute/ sursa captură Tiktok
Accident devastator în Dâmbovița: cinci vieți pierdute/ sursa captură Tiktok

O noapte neagră pe drumurile din județul Dâmbovița s-a încheiat cu bilanțul dramatic de cinci vieți curmate brusc. În noaptea de marți spre miercuri, pe DN 61, în localitatea Corbii Mari, o manevră inconștientă la volan a distrus mai multe familii.

Un tânăr de 20 de ani, care nu poseda permis de conducere, a pierdut controlul mașinii în timp ce efectua o depășire, a pătruns pe contrasens și a lovit în plin trei pietoni care mergeau pe acostament, autoturismul răsturnându-se ulterior în afara carosabilului.

Filmul tragediei de pe DN 61 

Cele trei persoane spulberate de pe marginea drumului erau membri ai aceleiași familii, respectiv doi soți de aproximativ 25 de ani și tatăl femeii, în vârstă de 49 de ani.

În urma impactului devastator, toți trei au murit pe loc, lăsând în urmă o comunitate îndurerată și un bebeluș de doar două luni rămas orfan de ambii părinți.

Autoturismul s-a răsturnat violent, iar pasagerul din dreapta, un tânăr de 23 de ani, a încetat din viață pe loc.

Șoferul de 20 de ani a fost preluat de ambulanță în stare extrem de gravă, însă a decedat în drum spre Spitalul Universitar din București.

 „Tânărul se deplasa din direcția Găești spre Corbii Mari, ocazie cu care a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, unde a lovit trei persoane ce se deplasau pe acostament. Autoturismul s-a răsturnat. În urma accidentului au rezultat cinci victime, toate decedând.”

Fără centuri de siguranță și anchetă penală extinsă

Informațiile furnizate de anchetatori indică faptul că niciunul dintre cei doi tineri aflați în autoturism nu purta centura de siguranță, ambii fiind proiectați în afara mașinii în momentul răsturnării.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Legiștii urmează să efectueze analizele toxicologice pentru a stabili dacă șoferul fără permis consumase alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan.

Un accident similar în Brașov 

Un alt accident rutier grav a avut loc marți seară în Brașov, unde o mașină a ajuns pe trotuar după ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului și a lovit mai mulți pietoni.

Incidentul s-a soldat cu două persoane decedate și mai multe victime, readucând în atenție riscurile unor astfel de accidente în care vehiculele ajung necontrolat în zonele destinate pietonilor. 

@dambovitapress

Cinci tineri au murit într-un accident rutier produs pe DN 61, în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari

♬ sunet original - Dâmbovița PRESS
sursa TikTok

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