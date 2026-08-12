 Beneficiile neștiute ale oțetului în mașina de spălat. Greșelile care trebuie evitate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Beneficiile neștiute ale oțetului în mașina de spălat. Greșelile care trebuie evitate

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oțetul alb a devenit unul dintre cele mai folosite trucuri casnice în rândul columbienilor, în special al celor care doresc să elimine mirosurile neplăcute din haine, să evite reziduurile de săpun și să mențină mașina de spălat într-o stare mai bună, fără a cheltui mai mult.

Beneficiile oțetului/sursă foto: arhivă
Beneficiile oțetului/sursă foto: arhivă

În Columbia, unde umiditatea și uscarea în interior sunt practici obișnuite în mai multe orașe, oțetul este adesea folosit pentru a împrospăta hainele, prosoapele și echipamentul sportiv. Cheia este să știi ce efect are de fapt și cum să-l folosești corect, pentru a nu deteriora țesăturile delicate, potrivit Cronista.

Beneficiile oțetului în mașina de spălat

Oțetul alb are proprietăți ușor acide care ajută la dizolvarea reziduurilor de detergent și balsam de rufe acumulate pe haine și în anumite părți ale mașinii de spălat. Printre cele mai des menționate beneficii se numără:

Reduce mirosurile neplăcute din hainele umede.

Ajută prosoapele să rămână mai puțin rigide.

Reduce reziduurile de săpun care lasă o senzație de asprime.

Împrospătează îmbrăcămintea sport sau hainele cu miros persistent.

Ajută la curățarea compartimentului pentru balsam de rufe.

Utilizarea sa ocazională poate contribui, de asemenea, la menținerea curățeniei tamburului mașinii de spălat, mai ales dacă se efectuează cicluri de întreținere.

Unde se pune oțetul în mașina de spălat?

Cea mai frecventă recomandare este să se adauge o jumătate de cană de oțet alb în compartimentul pentru balsam de rufe, astfel încât acesta să fie eliberat în timpul clătirii finale. În acest fel, acționează asupra hainelor fără a se amesteca direct cu detergentul în timpul spălării principale.

Poate fi folosit și în cadrul unui ciclu de curățare a mașinii de spălat, turnând o cană în tamburul gol și pornind un program cu apă fierbinte, cu condiția ca producătorul să permită acest tip de întreținere.

De ce se recomandă folosirea oțetului în locul balsamului de rufe?

Mulți oameni preferă oțetul deoarece nu lasă reziduuri grase pe fibre și este, de obicei, mai economic decât unele balsamuri de rufe comerciale. În plus, nu adaugă parfumuri puternice, aspect apreciat de persoanele sensibile la mirosurile intense.

Cu toate acestea, efectul de înmuiere este mai ușor decât cel al unui produs comercial, așa că nu trebuie să vă așteptați la același miros sau aceeași textură.

Ce haine pot fi spălate cu oțet?

Oțetul este folosit adesea pentru:

Prosoape.

Cearșafuri.

Îmbrăcăminte sport.

Articole de îmbrăcăminte din bumbac.

Îmbrăcăminte de zi cu zi cu miros acumulat.

În schimb, este recomandat să se evite utilizarea acestuia pe articolele de îmbrăcăminte din mătase, lână delicată sau țesături pentru care eticheta indică o îngrijire specială.

În ceea ce privește rufele, mulți oameni o folosesc o dată sau de două ori pe săptămână pentru anumite tipuri de rufe, cum ar fi prosoapele sau echipamentul sportiv. Pentru curățarea mașinii de spălat, este de obicei suficient un ciclu de întreținere lunar, respectându-se întotdeauna instrucțiunile producătorului aparatului.

Ce se întâmplă dacă pun prea mult oțet în mașina de spălat?

Utilizarea unor cantități excesive nu îmbunătățește rezultatele și poate fi contraproductivă. O aciditate prea mare poate deteriora unele fibre în timp și poate afecta piesele din cauciuc sau garniturile, dacă este folosit frecvent și în cantități mari.

De aceea, recomandarea obișnuită este să nu se depășească jumătate de cană per încărcătură și să se evite utilizarea acestuia la fiecare spălare.

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
Șefa TVR recunoaște greșeala de la cursa lui David Popovici: „Un coleg a întrerupt emisia”. Ce s-a decis pentru marea finală de la 100 metri. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Vacanța din octombrie 2026. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală playtech.ro
image
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image png
Caz șocant în Dâmbovița! O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev Național
image png
Epidemia de Ebola continuă să se extindă. 2.000 de decese au fost confirmate din cauza bolii Internațional
image png
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți Fapt divers
accident brasov jpg
Povestea șoferului care a provocat accidentul din Brașov. Pentru ce a fost numit erou în urmă cu 11 ani Național
image png
Locuitorii din mediul rural vor putea construi fără autorizație. Ce case vor avea nevoie doar de o notificare la primărie Național
camera de hotel jpg
O noapte la hotel s-a transformat într-un coșmar: „Nu aș dori această experiență nici celui mai mare dușman al meu” Internațional
glowing sunset sky natural phenomenon beauty generated by ai jpg
Superstiții de eclipsă: ce nu ai voie să faci. Credințe care circulă de secole Național
2025d791 2efc 4ab4 a446 cf2d2ae7ae0a jfif
Vodafone România obține, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea umlaut „Best in Test” pentru rețeaua sa mobilă Tehnologie
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net