Beneficiile neștiute ale oțetului în mașina de spălat. Greșelile care trebuie evitate

Oțetul alb a devenit unul dintre cele mai folosite trucuri casnice în rândul columbienilor, în special al celor care doresc să elimine mirosurile neplăcute din haine, să evite reziduurile de săpun și să mențină mașina de spălat într-o stare mai bună, fără a cheltui mai mult.

În Columbia, unde umiditatea și uscarea în interior sunt practici obișnuite în mai multe orașe, oțetul este adesea folosit pentru a împrospăta hainele, prosoapele și echipamentul sportiv. Cheia este să știi ce efect are de fapt și cum să-l folosești corect, pentru a nu deteriora țesăturile delicate, potrivit Cronista.

Beneficiile oțetului în mașina de spălat

Oțetul alb are proprietăți ușor acide care ajută la dizolvarea reziduurilor de detergent și balsam de rufe acumulate pe haine și în anumite părți ale mașinii de spălat. Printre cele mai des menționate beneficii se numără:

Reduce mirosurile neplăcute din hainele umede.

Ajută prosoapele să rămână mai puțin rigide.

Reduce reziduurile de săpun care lasă o senzație de asprime.

Împrospătează îmbrăcămintea sport sau hainele cu miros persistent.

Ajută la curățarea compartimentului pentru balsam de rufe.

Utilizarea sa ocazională poate contribui, de asemenea, la menținerea curățeniei tamburului mașinii de spălat, mai ales dacă se efectuează cicluri de întreținere.

Unde se pune oțetul în mașina de spălat?

Cea mai frecventă recomandare este să se adauge o jumătate de cană de oțet alb în compartimentul pentru balsam de rufe, astfel încât acesta să fie eliberat în timpul clătirii finale. În acest fel, acționează asupra hainelor fără a se amesteca direct cu detergentul în timpul spălării principale.

Poate fi folosit și în cadrul unui ciclu de curățare a mașinii de spălat, turnând o cană în tamburul gol și pornind un program cu apă fierbinte, cu condiția ca producătorul să permită acest tip de întreținere.

De ce se recomandă folosirea oțetului în locul balsamului de rufe?

Mulți oameni preferă oțetul deoarece nu lasă reziduuri grase pe fibre și este, de obicei, mai economic decât unele balsamuri de rufe comerciale. În plus, nu adaugă parfumuri puternice, aspect apreciat de persoanele sensibile la mirosurile intense.

Cu toate acestea, efectul de înmuiere este mai ușor decât cel al unui produs comercial, așa că nu trebuie să vă așteptați la același miros sau aceeași textură.

Ce haine pot fi spălate cu oțet?

Oțetul este folosit adesea pentru:

Prosoape.

Cearșafuri.

Îmbrăcăminte sport.

Articole de îmbrăcăminte din bumbac.

Îmbrăcăminte de zi cu zi cu miros acumulat.

În schimb, este recomandat să se evite utilizarea acestuia pe articolele de îmbrăcăminte din mătase, lână delicată sau țesături pentru care eticheta indică o îngrijire specială.

În ceea ce privește rufele, mulți oameni o folosesc o dată sau de două ori pe săptămână pentru anumite tipuri de rufe, cum ar fi prosoapele sau echipamentul sportiv. Pentru curățarea mașinii de spălat, este de obicei suficient un ciclu de întreținere lunar, respectându-se întotdeauna instrucțiunile producătorului aparatului.

Ce se întâmplă dacă pun prea mult oțet în mașina de spălat?

Utilizarea unor cantități excesive nu îmbunătățește rezultatele și poate fi contraproductivă. O aciditate prea mare poate deteriora unele fibre în timp și poate afecta piesele din cauciuc sau garniturile, dacă este folosit frecvent și în cantități mari.

De aceea, recomandarea obișnuită este să nu se depășească jumătate de cană per încărcătură și să se evite utilizarea acestuia la fiecare spălare.