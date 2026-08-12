O eclipsa de Soare va avea loc astăzi. La ce oră începe în România și unde se vede cel mai bine

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului. În România, fenomenul nu va fi vizibil în totalitate, însă locuitorii din nord-vestul țării vor putea observa o eclipsă parțială. Beba Veche este punctul din România în care acoperirea Soarelui va fi cea mai mare, de aproximativ 38%.

Pe 12 august 2026, Luna va trece între Pământ și Soare, iar în anumite regiuni ale lumii discul solar va fi acoperit complet. România se află în afara benzii de totalitate, însă eclipsa va putea fi observată parțial în special în vest și nord-vest.

Fenomenul va avea loc în apropierea apusului, ceea ce înseamnă că pentru observatorii din România fereastra de vizibilitate va fi una scurtă. În cele mai favorabile zone, eclipsa va putea fi urmărită timp de aproximativ 26-29 de minute, în funcție de localitate și de momentul apusului.

La ce oră începe eclipsa de Soare în România

În România, eclipsa parțială va începe în jurul orei 20:20, iar fenomenul se va desfășura foarte aproape de momentul în care Soarele apune.

Cea mai mare acoperire a discului solar va fi înregistrată în nord-vestul țării. În zona orașului Carei, de exemplu, Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 34%.

Potrivit datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, condițiile de observare diferă considerabil de la o regiune la alta. Cu cât ne apropiem de vestul extrem al țării, cu atât procentul de acoperire crește.

Pentru cei care vor să urmărească fenomenul, este important ca locul de observație să aibă orizontul vestic cât mai liber, deoarece Soarele va fi foarte jos pe cer.

Beba Veche, locul din România unde eclipsa se vede cel mai bine

Cea mai bună zonă din România pentru observarea eclipsei de pe 12 august este Beba Veche, localitate din județul Timiș și cel mai vestic punct locuit al țării.

Aici, acoperirea Soarelui va ajunge la aproximativ 38%. Eclipsa va începe în jurul orei 20:24, iar fenomenul se va încheia în jurul orei 20:53, odată cu apusul Soarelui.

Astronomul Adrian Șonka a precizat că în această zonă condițiile sunt printre cele mai bune din România pentru observarea eclipsei.

Și în alte localități din vestul țării acoperirea va depăși pragul de 30%. Printre orașele favorizate se numără Oradea, Satu Mare, Arad și Salonta.

În aceste regiuni, momentul maxim al eclipsei va avea loc cu doar câteva minute înainte de apus, astfel că observarea fenomenului depinde foarte mult de condițiile meteo și de vizibilitatea către orizont.

Orașele din România în care eclipsa va avea cea mai mare acoperire

Mai multe localități din vestul și nord-vestul țării vor avea parte de o eclipsă parțială vizibilă în condiții mai bune decât restul României.

Printre cele mai favorizate se află:

Beba Veche – aproximativ 38% acoperire;

Carei – aproximativ 34%;

Oradea – peste 30%;

Satu Mare – peste 30%;

Arad – peste 30%;

Salonta – peste 30%;

Timișoara – peste 20%;

Baia Mare – peste 20%;

Cluj-Napoca – peste 20%.

În schimb, pe măsură ce ne deplasăm spre centrul și estul țării, fenomenul devine mult mai puțin spectaculos.

Când este maximul eclipsei în principalele orașe din vest

Momentul maxim al eclipsei va fi foarte apropiat de apus. Pentru câteva dintre localitățile în care fenomenul va putea fi observat cel mai bine, acesta este estimat astfel:

LocalitateMaximul eclipseiCarei20:45Oradea20:45Satu Mare20:43Arad20:46Marghita20:44

Astfel, cei care vor să vadă eclipsa din aceste zone trebuie să fie deja la locul de observație înainte de ora maximului. Câteva minute pot face diferența, având în vedere că Soarele se va afla foarte aproape de linia orizontului.

În ce zone din România nu se vede eclipsa de Soare

Nu toată România va putea observa fenomenul.

Eclipsa din 12 august 2026 nu va fi vizibilă din București, iar Dobrogea, zone extinse din Muntenia și Moldova se află, de asemenea, în afara regiunilor favorabile pentru observarea fenomenului.

În centrul și sudul țării, acoperirea Soarelui va fi mult mai mică. La Brașov, de exemplu, aceasta va fi de sub 3%. Valori similare sunt indicate pentru Câmpina, Pitești și Onești.

Prin urmare, diferența dintre vestul extrem al României și București este considerabilă: în timp ce la Beba Veche acoperirea va ajunge la aproximativ 38%, în Capitală eclipsa nu va putea fi observată.

Când va mai fi o eclipsă totală de Soare vizibilă din România

Pentru pasionații de astronomie din România, fenomenul din 12 august are o semnificație aparte, chiar dacă aici va fi vizibil doar parțial.

Ultima eclipsă totală de Soare vizibilă din România a avut loc în 1999, un eveniment rămas în memoria multor români.

Următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă din România este așteptată abia în 2081.

Unde se vede eclipsa totală de Soare în Europa

Spre deosebire de România, anumite regiuni din Europa vor avea parte de faza totală a eclipsei.

Nordul Spaniei și o mică zonă din nord-estul Portugaliei se află pe traseul totalității. Fenomenul se va produce, și aici, foarte aproape de momentul apusului.

Printre orașele europene din care totalitatea va putea fi observată se numără Valencia, Leon, Zaragoza, La Coruna și Palma de Mallorca.

Chiar și în orașele care nu se află pe traseul totalității, acoperirea Soarelui va fi impresionantă. La Barcelona și Madrid, aceasta va ajunge la aproximativ 99%, în timp ce la Lisabona va fi de circa 95%. La Dublin, acoperirea va fi de aproximativ 94%, la Paris de 92%, iar la Londra de 91%.

În Berlin și Viena, Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 85%.

Cât va dura faza totală a eclipsei

Punctul în care eclipsa totală va avea cea mai mare durată se află în Atlanticul de Nord, în apropierea coastei vestice a Islandei.

Acolo, discul Soarelui va fi acoperit complet timp de mai mult de două minute.

Pentru cei aflați în România, însă, spectacolul va fi diferit: aici este vorba despre o eclipsă parțială, iar observarea ei va fi posibilă doar în anumite regiuni ale țării.

Cum poate fi privită eclipsa de Soare în siguranță

Observarea eclipsei trebuie făcută cu mare atenție. Privitul direct către Soare fără protecție adecvată poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Reprezentanții Observatorului Astronomic din București recomandă utilizarea unor filtre special concepute pentru observarea Soarelui.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtru este Mylar, ce poate fi găsit la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, spun reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

Specialiștii avertizează în mod special asupra folosirii telescoapelor, binoclurilor sau altor instrumente optice fără filtre solare specializate.

„Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale NU observați eclipsa prin instrumente astronomice”, au adăugat experții.

Pentru România, cele mai bune șanse de a vedea eclipsa din 12 august 2026 sunt în vestul și nord-vestul țării, în special în zona Beba Veche, Carei, Oradea, Satu Mare și Arad. Fenomenul va fi scurt și se va produce în apropierea apusului, astfel că un orizont vestic liber și condițiile meteo favorabile vor fi esențiale.