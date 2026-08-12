Reactorul 2 o să fie oprit joi. România rămâne temporar fără 20% din energia produsă la Cernavodă

Centrala Nucleară de la Cernavodă se pregătește să oprească și Reactorul 2, în contextul scăderii nivelului Dunării. Procedura de oprire controlată este programată să înceapă joi dimineață, de la ora 7:00. Reactorul 1 este deja oprit, iar estimările actuale indică faptul că ambele unități ar putea rămâne indisponibile cel puțin 10 zile. Situația depinde însă de evoluția nivelului Dunării.

Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă, Romeo Urjan, a explicat că oprirea Reactorului 2 se va face controlat și că măsura este necesară în condițiile actuale. Nivelul Dunării reprezintă un factor esențial pentru funcționarea centralei, iar prognozele pentru perioada următoare nu sunt favorabile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac la B1 TV.

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi dimineață

Potrivit directorului centralei, Reactorul 2 funcționează în prezent normal, însă oprirea controlată va începe joi, la ora 7:00. Unitatea asigură aproximativ 10% din energia produsă în România.

„Unitatea 2 de la Cenavodă funcționează în momentul de față în condiții normale de funcționare, fără probleme. Într-adevăr, noi, joi dimineața, începând cu ora 7, începem procedura de oprire controlată, așa cum a fost anunțat. Reactorul 2 de la Cenavodă reprezintă 10% din energia produsă în România.

Și Reactorul 1 a fost oprit cu două săptămâni în urmă, este adevărat. Deci, vorbim de 20%.

Colegii noștri din Transelectrica și Dispecerul Energetic Național au măsuri prevăzute în astfel de situații – înlocuirea energiei produse prin alt producător sau cu un import de energie electrică din altă parte”, a declarat Romeo Urjan, pentru B1 TV.

Prin oprirea ambelor unități de la Cernavodă, România pierde temporar o capacitate importantă de producție de energie. Potrivit explicațiilor oferite de directorul centralei, situația poate fi gestionată prin producție provenită de la alte surse și prin importuri de energie.

De unde poate importa România energie în perioada în care reactoarele sunt oprite

Sistemul energetic național dispune de interconexiuni cu mai multe țări europene, ceea ce permite compensarea unei părți din energia care nu mai este produsă la Cernavodă.

„Interconexiunile noastre pe partea electrică, pe partea de energie electrică, sunt complexe. Și la sud, și la vest avem legături, deci importul se poate realiza din mai multe surse în România. Inclusiv, ați văzut la știri, chiar și din Ucraina. Procedurile există în acest sens și sunt gestionate de colegii mei din Transelectrica și Dispecerul Energetic Național”, a mai explicat directorul de la Cernavodă.

Întrebat dacă România ar putea beneficia inclusiv de energie provenită din Franța sau Germania, Romeo Urjan a explicat că energia poate ajunge în țara noastră prin rețeaua europeană de interconectare.

„Energia din Franța sau Germania trebuie să tranziteze liniile electrice și prin interconecțiunile pe care le avem cu restul Europei, da, este posibil să ajungă și în România. Sunt într-o piață liberă a energiei și fluxurile de energie circulă în interiorul Uniunii Europene. România este parte a acestei circulații, putem lua energie prin import, prin diverse surse”.

Operațiunile de pe Dunăre au permis prelungirea funcționării Reactorului 2

Înainte de oprirea Reactorului 2, au fost realizate mai multe intervenții menite să contribuie la creșterea nivelului apei în zona centralei. Romeo Urjan susține că aceste operațiuni au permis menținerea în funcțiune a unității pentru încă șapte zile.

„Noi am câștigat șapte zile de producere a energiei electrice prin cele trei măsuri care s-au luat de către colegii noștri. Avem date și calcule foarte precise care ne arată că dacă nu se întâmplau acele operațiuni, noi eram opriți acum cinci zile.

Deci cinci zile până acum plus cele două zile care le câștigăm până joi, vorbim de o săptămână și sunt foarte clare aceste corelații. În momentul în care a început dragarea și apoi explozia acelei stânci despre care s-a prezentat în presă, nivelul a crescut semnificativ la noi, apoi scufundarea barjelor la fel a adus o creștere de nivel. Este adevărat că după scufundarea barjelor s-au întâmplat alte fenomene pe care nu am cum să le explic în momentul de față, dar per ansamblu operațiunea ne-a adus șapte zile, repet, de funcționare suplimentară a Reactorului de la Unitatea 2”.

Cât timp vor fi oprite reactoarele de la Cernavodă

Momentan, estimarea este că Reactorul 2 va rămâne oprit cel puțin 10 zile. Situația este însă strâns legată de evoluția nivelului Dunării, iar perioada de indisponibilitate poate fi reevaluată în funcție de prognozele hidrologice.

„În momentul de față, prognoza pentru următoarele 10 zile, pe care o primim noi în fiecare zi, arată o scădere continuă a nivelului Dunării. Nu este încurajatoare, deci pot vă spun că cel puțin 10 zile reactoarele vor fi oprite la Cernavodă. Peste 10 zile rămâne să vedem prognoza care va fi difuzată”.

Astfel, ambele reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea rămâne oprite pentru minimum 10 zile, dacă nivelul Dunării nu va crește suficient pentru reluarea activității. Evoluția situației va fi urmărită în funcție de datele hidrologice actualizate.