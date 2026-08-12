Comoara necunoscută din telefoanele abandonate: cât aur există în carcasa unui mobil vechi

O tonă de telefoane vechi poate conține mai mult aur decât o tonă de minereu extras dintr-o mină. Fiecare dispozitiv are cantități infime de aur, argint, cupru și alte metale rare, însă, adunate la scară mare, transformă deșeurile electronice într-o resursă surprinzător de valoroasă.

Dacă te uiți în sertarul cu lucruri inutile al oricărui adult – cel din fundul bucătăriei sau cel de deasupra dulapului –, vei găsi o variantă a aceleiași colecții. Două sau trei telefoane vechi. O pereche de cabluri de încărcător încurcate. Un aparat foto pe care nimeni nu-și amintește să-l fi cumpărat.

O tabletă cu ecranul spart. O pereche de căști fără fir care au încetat să mai țină bateria încărcată cam pe la 2022. Niciunul dintre ele nu funcționează suficient de bine încât să poată fi folosit. Niciunul nu valorează suficient încât să merite vândut. Și nimeni nu s-a apucat încă să arunce vreunul dintre ele.

Sertarul acela, pe baza dovezilor tehnice acumulate în ultimul deceniu de cercetare în domeniul științei materialelor, conține mai mult aur pe kilogram decât minereul extras în prezent dintr-o mină de aur în exploatare.

Aurul din telefoanele abandonate

Conform unui raport din 2019 publicat în comun de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Forumul Economic Mondial și membrii Coaliției ONU pentru Deșeuri Electronice, o tonă de deșeuri electronice aruncate – adică telefoane, laptopuri, tablete, monitoare și resturile acumulate în general de-a lungul vieții moderne – conține aproximativ de o sută de ori mai mult aur decât o tonă de minereu de aur obișnuit extras din sol într-o mină modernă, potrivit Space Daily.

Raportul ONU a estimat că proporția din oferta mondială actuală de aur care se află în prezent în echipamentele electronice aruncate este de aproximativ șapte la sută.

Un singur telefon mobil modern conține, de obicei, doar aproximativ 25-50 de miligrame de aur în total, plus cantități mici de argint, paladiu, platină și cupru, cea mai mare parte fiind utilizată în plăcile cu circuite imprimate pentru a realiza conexiuni electrice fiabile, care nu se corodează în timp.

Aurul dintr-un singur telefon valorează aproximativ un dolar sau doi la prețurile spot actuale, motiv pentru care nimeni nu se obosește să încerce să-l extragă singur.

Valorea deșeurilor electronice

Conform ediției din 2024 a raportului „Global E-Waste Monitor”, realizat în colaborare de Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, la nivel mondial s-au generat aproximativ 62 de milioane de tone de deșeuri electronice în cursul anului 2022.

Metalele conținute în această masă au fost evaluate, la prețurile din 2022, la aproximativ 91 de miliarde de dolari americani, din care 15 miliarde de dolari reprezentau doar aurul, 19 miliarde cuprul și 16 miliarde fierul. În orice moment al anului, în „sertarul colectiv” al lumii se află, aproximativ, valoarea minerală a întregului PIB anual al unei națiuni mici.

De ce nu poate fi recuperat aurul

Aproximativ 22% din aceste deșeuri electronice la nivel mondial, conform aceluiași raport al ONU, sunt colectate și prelucrate în mod oficial în fiecare an. Restul de 78% dispar în depozitele de deșeuri, în incineratoare, în operațiuni din sectorul informal din țările cu venituri reduse, în transporturi transfrontaliere nedeclarate sau, cel mai frecvent, rămân ascunse în sertare, exact ca cel descris la începutul acestui articol. Valoarea estimată a resurselor naturale recuperabile care rămân nerecuperate doar din fluxul de deșeuri electronice din 2022 s-a ridicat la aproximativ 62 de miliarde de dolari americani.

Există două motive evidente pentru care această rezervă nu este exploatată corespunzător.

Primul este că problema colectării este cu adevărat dificilă. Minereul de aur, odată localizat, rămâne într-un singur loc. El nu se distribuie în mod natural în șapte miliarde de gospodării individuale, sub zeci de mii de forme fizice diferite, fabricate de sute de producători folosind mii de modele proprii diferite.

Pentru a recupera aurul dintr-un telefon, acesta trebuie mai întâi să ajungă din sertar la o instalație oficială de reciclare, iar fiecare etapă a acestui lanț logistic – de la conștientizarea consumatorilor la colectarea municipală, sortare, transport și prelucrare – implică costuri pe care o mină pur și simplu nu le suportă.

Al doilea motiv este că procesul în sine, deși bine înțeles din punct de vedere chimic, necesită o infrastructură industrială la scară largă pe care un număr relativ mic de companii la nivel global au reușit să o construiască.

Operațiunile oficiale de „minerit urban”, de tipul celor care recuperează efectiv aur la randamente comerciale, sunt concentrate într-o mână de instalații specializate din Belgia, Germania, Suedia, Japonia și câteva alte jurisdicții, operate de companii precum Umicore, Aurubis și Boliden.

Acestea pot gestiona doar o mică parte din cantitatea anuală de deșeuri electronice generate la nivel mondial. Restul fie este recuperat prin sectorul informal – ceea ce înseamnă băi de acid și ardere în aer liber, practici desfășurate în principal în Africa de Vest și Asia de Sud în condiții care provoacă daune semnificative sănătății și mediului – fie nu este recuperat deloc.