Greșeala pe care mulți o fac atunci când congelează fasolea verde. Cum se păstrează corect

Fasolea verde este o legumă apreciată pentru gust, dar și pentru conținutul de fibre, vitamine, minerale și alți compuși benefici. Poate fi consumată proaspătă, însă poate fi păstrată și pentru lunile în care nu mai este disponibilă în sezon.

Congelarea este una dintre metodele practice prin care fasolea verde poate fi depozitată pentru utilizare ulterioară. Atunci când este pregătită și congelată corect, își poate păstra bine gustul, culoarea, textura și o mare parte din valoarea nutritivă.

Pentru ca rezultatul să fie cât mai bun, însă, este important ca fasolea să fie pregătită corespunzător înainte de a ajunge în congelator. Alegerea păstăilor, curățarea, opărirea, răcirea și ambalarea sunt etape importante, scrie Libertatea.

De ce este importantă opărirea fasolei verzi

Fasolea verde destinată congelării ar trebui să fie cât mai proaspătă, tânără și fermă. Păstăile trebuie să fie crocante și să nu prezinte zone lovite, înnegrite sau mucegăite. Dacă fasolea provine din grădină, este recomandat să fie congelată în aceeași zi sau cât mai repede după recoltare.

Înainte de congelare, păstăile se spală bine sub jet de apă rece, apoi li se îndepărtează capetele. În funcție de soi, poate fi îndepărtată și fibra de pe margine, dacă aceasta este prezentă și este mai tare.

Păstăile pot fi congelate întregi, însă tăierea lor în bucăți de aproximativ 3-5 centimetri poate fi mai practică pentru folosirea ulterioară.

Una dintre cele mai importante etape este opărirea. Fasolea verde conține enzime care continuă să acționeze și după recoltare. Congelarea încetinește foarte mult această activitate, dar nu o oprește complet. În timp, reacțiile respective pot afecta culoarea, gustul, aroma și textura legumei.

Opărirea pentru scurt timp în apă clocotită inactivează aceste enzime. Pentru bucățile obișnuite de fasole verde, timpul recomandat este de aproximativ 2-3 minute.

După opărire, fasolea trebuie scoasă imediat din apa clocotită și introdusă într-un vas cu apă foarte rece și, ideal, cu gheață. Răcirea durează aproximativ 2-3 minute și are rolul de a opri procesul de gătire.

Cum se ambalează fasolea pentru congelator

După răcire, fasolea trebuie scursă foarte bine. Apa rămasă pe suprafața păstăilor poate îngheța și poate forma cristale de gheață, ceea ce poate afecta textura.

Fasolea poate fi pusă în pungi speciale pentru congelator sau în recipiente potrivite pentru congelare. Este recomandată împărțirea în porții mici, aproximativ cât este necesar pentru o singură masă.

Porționarea este mai practică deoarece permite scoaterea din congelator doar a cantității necesare, fără ca întreaga rezervă să fie dezghețată.

Dacă sunt folosite pungi, este indicat să fie eliminat cât mai mult aer înainte de închidere. Aerul poate contribui în timp la deshidratarea fasolei și poate afecta gustul și textura.

Fasolea poate fi întinsă într-un strat cât mai uniform, iar punga poate fi aplatizată înainte de închidere. Astfel, ocupă mai puțin spațiu și poate îngheța mai rapid.

Este utilă și notarea datei congelării pe fiecare pungă.

Fasolea verde congelată poate fi folosită ulterior în supe, tocănițe, garnituri sau alte preparate. Congelarea permite păstrarea legumei și în perioadele în care fasolea verde proaspătă nu mai este disponibilă.

Greșelile care pot afecta fasolea congelată

Una dintre greșelile frecvente este congelarea fasolei crude, fără opărire. În acest caz, calitatea legumei se poate deteriora mai repede, iar fasolea își poate pierde culoarea, poate deveni mai fadă și poate căpăta o textură mai puțin plăcută.

O altă greșeală este opărirea prea îndelungată. Fasolea nu trebuie gătită complet înainte de congelare, iar pentru bucățile obișnuite sunt suficiente aproximativ 2-3 minute.

De asemenea, răcirea rapidă nu trebuie omisă. Dacă fasolea este scoasă din apa clocotită și lăsată pur și simplu într-o sită, căldura acumulată în păstăi va continua să acționeze. Acest lucru poate duce la o fasole prea moale după congelare și gătire.

Excesul de apă este o altă problemă. Păstăile trebuie să fie bine scurse înainte de ambalare, deoarece apa va îngheța sub formă de cristale și poate afecta textura.

Și dimensiunea pungilor contează. Dacă într-o pungă rămâne mult aer, fasolea se poate usca la suprafață, iar gustul și textura pot avea de suferit. Totodată, o cantitate foarte mare pusă într-o singură pungă poate face dificilă folosirea unei porții mici.

Dacă este pregătită și ambalată corect, fasolea verde poate fi păstrată la congelator aproximativ 8-12 luni, la o temperatură de -18 grade Celsius sau mai mică. Pentru o calitate cât mai bună, este recomandată consumarea ei în acest interval.