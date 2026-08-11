Secretele gemului de smochine de vară. Cum să-l faci mai aromat

În miezul verii, când smochinele se coc sub soare și parfumul lor dulce plutește în aer, există un ritual care transformă aceste fructe într-un preparat de păstrat peste iarnă: gemul de smochine.

Există două anotimpuri ale smochinelor, iar fiecare spune o poveste diferită. Totul începe cu fructele primei recolte: smochinele de vară, cu pulpă delicată, zemoase, aromate. Ele sunt principalul secret al unui gem fin, cu o textură catifelată.

Pentru un gem de smochine mai aromat, folosește coajă de citrice (lămâie sau portocală) și condimente calde (vanilie, cardamom sau scorțișoară). Coaja rasă de portocală intensifică aroma smochinelor și aduce o notă caldă. Sucul de citrice fixează culoarea și echilibrează dulceața. Scorțișoara în cantitate mică este ideală pentru a da un plus de aromă. Atenție! Mai mult de un vârf de linguriță poate domina și schimba gustul gemului de smochine. Pune scorțișoara la început, ca să infuzeze lent.

Ingrediente pentru șase borcane

2 kg smochine

300 g zahăr

zeama și coaja de la 1 portocală

1 vârf linguriță scorțișoară

mentă proaspătă

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Mod de preparare

Speli și mărunțești smochinele, apoi le pui pe foc mediu împreună cu zahărul, sucul și coaja de portocală, rasă fin, urmate de scorțișoară.

Când amestecul atinge punctul de fierbere, micșorezi focul și amesteci continuu, zdrobind bucățile de smochine rămase întregi.

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După îngroșarea gemului, adaugi frunze de mentă tocate fin, amesteci și torni compoziția în borcane sterilizate pe care le lași la răcit, acoperite și întoarse cu susul în jos, apoi le așezi într-un loc răcoros.

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