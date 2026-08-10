 „Așa se îmbracă gravidele??” Anne Hathaway a devenit ținta ironiilor pe internet
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

„Așa se îmbracă gravidele??” Anne Hathaway a devenit ținta ironiilor pe internet

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Actrița a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a apărut pe covorul roșu într-o ținută de maternitate care i-a împărțit pe fani în două tabere distincte - „Așa NU!” și „De ce nu?!”.

image

Anne Hathaway, însărcinată cu al treilea copil, și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă la premiera filmului „The End Of Oak Street”, desfășurată duminică, la Warner Bros. Studios, în Los Angeles.

La 43 de ani, vedeta a atras cel mai mult atenția cu blugii cu talie joasă, care lăsau la vedere abdomenul ei proeminent. Dacă actrița a afișat un zâmbet larg și a părut extrem de încântată de apariția sa, internetul nu a fost la fel de indulgent. Unii internauți au criticat dur alegerea vestimentară, considerând-o nepotrivită pentru un eveniment de asemenea anvergură.

„Arată ridicol!”, a comentat cineva. „Este îngrozitor! E prea frumoasă ca să i se întâmple așa ceva”, a scris altcineva. „Vă rog, lăsați-mă să NU mai văd asta”, a fost reacția unui alt fan siderat de alegerea vestimentară a starului hollywoodian. „Așa se îmbracă gravidelele??”, a întrebat altcineva retoric.

image

Nici combinația dintre topul spectaculos și blugi nu a fost pe placul tuturor. „Blugii o fac să arate și mai rău”, a comentat un utilizator de pe X, în timp ce altcineva s-a întrebat, ironic: „Blugi? BLUGI?! Topul acela merita un partener mai bun”.

Pe Instagram, reacțiile au continuat. „O iubesc. Dar nu înțeleg de ce stilistul i-a făcut una ca asta”, a scris o admiratoare. „Este foarte kitsch!”, a fost o altă reacție, iar cineva a descris ținuta drept „nepotrivită pentru o femeie însărcinată atât de frumoasă”.

Au existat, bineînțeles, și câteva comentarii pozitive. Mulți fani au considerat că Hathaway arată superb și radiant. „Arată strălucitor”, a scris un utilizator, în timp ce altul a remarcat că „Anne Hathaway, la premiera mondială a unui film, este întotdeauna o victorie”.

image

Anne Hathaway pare să nu se teamă să experimenteze când vine vorba despre moda de maternitate. În ultimele săptămâni, actrița a afișat mai multe apariții îndrăznețe, inclusiv un top alb din material tip plasă purtat în New York.

foto - Profimedia

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
banner Nouria Nouri png
#Exclusiv Click!
Nouria Nouri, în doliu! Prin ce dramă trece actrița: „Am resimțit puternic șocul“ Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Românii fac „turism la pompă” în Bulgaria. Cât economisești, de fapt, la un plin făcut peste graniță playtech.ro
image
Gigi Becali a anunțat că mai face un singur transfer la FCSB. Ce spune de Boutoutaou. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Eclipsa de Soare jpg
Eclipsa totală de Soare din 12 august transmite următorul mesaj pentru toți nativii din zodiac: nu mai poți fugi de tine! Pentru Femei
Barcute cu rosii Sursa foto shutterstock 2275736573 jpg
Trebuie să încerci această rețetă de cărcuțe cu roșii! E gata în aproximativ 25 de minute Pentru Femei
Minnie Driver foto Profimedia jpg
„Sunt în stare de șoc!” Actrița Minnie Driver a fost victima unui accident auto serios Pentru Femei
If people could take away the pain they caused you, they’d also take away the strength you gaine jpg
Cum a ajuns Mădălina Ghenea una dintre cele mai cunoscute românce din lume? Pentru Femei
full shot woman spending day alone beach jpg
Ce spun oamenii care au avut o copilărie grea? Aceste replici dezvăluie mai mult decât crezi Dezvoltare personală
Tort cu pepene galben Sursa foto shutterstock 1199497441 jpg
Tort cu pepene galben. Îți pune vara pe tavă Pentru Femei
masca de par cu banana jpg
Păr ars de soare? Trucuri simple și măști homemade care hidratează și întăresc podoaba capilară Îngrijire personală
young beautiful woman with perfect clean skin tweeze eyebrows facial treatment jpg
De ce își smulg unele persoane sprâncenele sau firele de păr din barbă? Tricotilomania este o afecțiune, nu doar un tic Îngrijire personală
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
INTERVIU | Deputatul Allen Coliban, dezvăluiri despre tragediile trăite în spitalele din Brașov: „Străbunica a fost dată afară din spital și a înghețat pe câmp. Bunicul a murit de hepatită C. Nu avea de unde să o ia decât în urma unui act medical” actualitate.net