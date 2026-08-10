„Așa se îmbracă gravidele??” Anne Hathaway a devenit ținta ironiilor pe internet

Actrița a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce a apărut pe covorul roșu într-o ținută de maternitate care i-a împărțit pe fani în două tabere distincte - „Așa NU!” și „De ce nu?!”.

Anne Hathaway, însărcinată cu al treilea copil, și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă la premiera filmului „The End Of Oak Street”, desfășurată duminică, la Warner Bros. Studios, în Los Angeles.

La 43 de ani, vedeta a atras cel mai mult atenția cu blugii cu talie joasă, care lăsau la vedere abdomenul ei proeminent. Dacă actrița a afișat un zâmbet larg și a părut extrem de încântată de apariția sa, internetul nu a fost la fel de indulgent. Unii internauți au criticat dur alegerea vestimentară, considerând-o nepotrivită pentru un eveniment de asemenea anvergură.

„Arată ridicol!”, a comentat cineva. „Este îngrozitor! E prea frumoasă ca să i se întâmple așa ceva”, a scris altcineva. „Vă rog, lăsați-mă să NU mai văd asta”, a fost reacția unui alt fan siderat de alegerea vestimentară a starului hollywoodian. „Așa se îmbracă gravidelele??”, a întrebat altcineva retoric.

Nici combinația dintre topul spectaculos și blugi nu a fost pe placul tuturor. „Blugii o fac să arate și mai rău”, a comentat un utilizator de pe X, în timp ce altcineva s-a întrebat, ironic: „Blugi? BLUGI?! Topul acela merita un partener mai bun”.

Pe Instagram, reacțiile au continuat. „O iubesc. Dar nu înțeleg de ce stilistul i-a făcut una ca asta”, a scris o admiratoare. „Este foarte kitsch!”, a fost o altă reacție, iar cineva a descris ținuta drept „nepotrivită pentru o femeie însărcinată atât de frumoasă”.

Au existat, bineînțeles, și câteva comentarii pozitive. Mulți fani au considerat că Hathaway arată superb și radiant. „Arată strălucitor”, a scris un utilizator, în timp ce altul a remarcat că „Anne Hathaway, la premiera mondială a unui film, este întotdeauna o victorie”.

Anne Hathaway pare să nu se teamă să experimenteze când vine vorba despre moda de maternitate. În ultimele săptămâni, actrița a afișat mai multe apariții îndrăznețe, inclusiv un top alb din material tip plasă purtat în New York.

foto - Profimedia