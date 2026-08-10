Trebuie să încerci această rețetă de cărcuțe cu roșii! E gata în aproximativ 25 de minute

Perfecte pentru o pauză de prânz, o seară în care vrei ceva bun fără să petreci ore în bucătărie sau chiar pentru un platou când ai musafiri, bărcuțele cu roșii sunt dovada că feminitatea în farfurie înseamnă prospețime și culoare. Un mic deliciu care arată bine și se pregătește imediat.

În doar 25 de minute, bărcuțele cu roșii devin acel gen de preparat care îți salvează ziua fără să-ți răpească energia. Fresh și plină de culoare, această gustare pare desprinsă din meniul unui brunch chic, unde simplitatea se împletește cu eleganța fără niciun efort. Roșiile își păstrează dulceața naturală, iar umplutura cremoasă aduce exact acel contrast care te face să-ți spui că era exact ce aveai nevoie.

Ingrediente pentru trei porții

1 pachet aluat foitaj

125 g telemea

125 g cașcaval

1 ou

pudră de usturoi

3-4 roșii

50 g parmezan

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Mod de preparare

Tai aluatul decongelat în pătrate egale și răsucești ușor două dintre margini, formând bărcuțe.

Amesteci telemeaua sfărâmată cu cașcavalul ras și oul. Umpli fiecare bărcuță, așezi feliile de roșii, presari pudră de usturoi și parmezan.

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Coci bărcuțele în cuptor, la 220 °C, timp de 12-15 minute, până devin aurii.

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