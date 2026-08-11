 Secretul longevității. Sophia Loren promite să nu renunțe la rutina ei de la 6 dimineața nici la 92 de ani!
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Secretul longevității. Sophia Loren promite să nu renunțe la rutina ei de la 6 dimineața nici la 92 de ani!

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Luna viitoare, împlinește 92 de ani, vârstă care nu se simte decât în buletin pentru legendara actriță care se menține la fel de dinamică și de plină de energie ca în urmă cu câteva decenii.

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La aproape 92 de ani, Sophia Loren continuă să ne cucerească cu eleganța, energia și forța sa. De-a lungul deceniilor, celebra actriță italiană a devenit un simbol al frumuseții atemporale, demonstrând că trecerea anilor nu trebuie să însemne renunțarea la vitalitate, mișcare și bucuria de a trăi.

Unul dintre cele mai importante principii ale ei este disciplina. Rutina sa matinală a devenit, în timp, un adevărat ritual de îngrijire la care promite să nu renunțe nici după ce va împlini 92 de ani. În ce constă obiceiul său de la ora 6 dimineața?

Mișcare ușoară, dar constantă

Longevitatea nu înseamnă antrenamente istovitoare. Din contră, mișcarea moderată și constantă are beneficii uluitoare pe termen lung. Astfel, plimbările, exercițiile de mobilitate, stretchingul și mișcările ușoare pentru tonifiere pot contribui la menținerea flexibilității și a forței. Important este ca activitatea fizică să fie adaptată vârstei și condiției fizice.

Alimentația mediteraneană și plăcerea de a mânca

Un alt element asociat stilului de viață al Sophiei Loren este bucătăria mediteraneană, apreciată pentru ingredientele sale simple și naturale. Legumele proaspete, fructele, uleiul de măsline, peștele, cerealele și alte alimente cât mai puțin procesate pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Mai important decât restricțiile drastice este, însă, modul în care percepem mâncarea, iar Sophia vorbește despre o relaă plăcere de-a savura fiecare îmbucătură.

Cum percepe Sohia Loren viața?

Poate mai important decât orice cremă, dietă sau chiar exercițiu fizic este atitudinea cu care trecem prin viață. Loren pune accentul pe găsirea oricărui motiv de bucurie posibil, ea ne încurajează să rămânem curioși, să acceptăm schimbările și să continuăm să avem pasiuni cât mai mult timp.

Secretul longevității nu constă în oprirea timpului

Poate că adevărata lecție pe care o putem desprinde din povestea de viață a inegalabilei Sophia Loren este că longevitatea nu este echivalentul unei tinereți veșnice. Sau a încercării de-a opri timpul în loc. Pe măsură ce înaintăm în viață, trebuie să ne menținem curioși, activi și să trăim în prezent, fără să proiectăm scenarii dramatice cu restul vieții noastre sau să privim cu regret la ani care s-au scurs.

Conform spuselor legendarului star al marelui ecran, secretul unei vieți lungi și frumoase poate fi surprinzător de simplu: să ai grijă de tine, să nu renunți la lucrurile care îți fac bine și să găsești în fiecare dimineață un motiv pentru care merită să te ridici din pat.

foto - Profimedia

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