 Căldura nu te lasă să dormi? Răcorește dormitorul cu aceste trucuri
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Căldura nu te lasă să dormi? Răcorește dormitorul cu aceste trucuri

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Nopțile de vară pot fi memorabile, dar când temperaturile rămân ridicate până târziu, somnul devine o adevărată provocare. Te foiești, transpiri, te trezești de mai multe ori și dimineața ai impresia că nu te-ai odihnit deloc. Vestea bună este că nu trebuie să transformi dormitorul într-un frigider pentru a dormi mai bine. Câteva schimbări simple pot face atmosfera mai confortabilă și te pot ajuta să adormi mai ușor.

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Răcorește dormitorul înainte de culcare

Nu aștepta să te bagi în pat pentru a încerca să scapi de căldură. În zilele foarte calde, ține ferestrele închise și jaluzelele sau draperiile trase în intervalele în care soarele bate direct în cameră. Aerisește mai ales dimineața devreme și seara, când temperatura de afară este mai scăzută.

Dacă locuința permite, creează un curent de aer deschizând ferestre aflate pe laturi opuse ale casei. Chiar și câteva minute de aerisire eficientă pot schimba atmosfera din dormitor.

Ventilatorul poate fi un aliat de nădejde

Dacă nu ai aer condiționat, ventilatorul poate ajuta la circularea aerului. În loc să îl îndrepți neapărat direct spre față, îl poți orienta astfel încât să pună aerul în mișcare în cameră.

Un alt truc eficient este amplasarea unui recipient cu gheață în fața ventilatorului. Poate oferi temporar o senzație de aer mai răcoros, însă efectul este limitat și nu înlocuiește un sistem de răcire propriu-zis.

Alege cu grijă lenjeria de pat

În nopțile călduroase, materialele din care sunt făcute lenjeria și hainele de dormit contează. Bumbacul și inul sunt opțiuni confortabile, deoarece permit o bună circulație a aerului și absorb umezeala.

Alege pijamale lejere și evită materialele sintetice, mai ales dacă transpiri mult. Cu cât hainele sunt mai largi și mai ușoare, cu atât pielea poate respira mai ușor.

Încearcă trucul cu perna răcită

O pernă răcoroasă poate fi foarte plăcută atunci când temperatura din dormitor este ridicată. Dacă vrei să încerci acest truc, pune fața de pernă sau o pernă potrivită într-o pungă bine închisă și las-o pentru scurt timp la frigider înainte de culcare.

Nu este nevoie să o răcești excesiv. Scopul este să obții o senzație plăcută de prospețime, nu să dormi pe o suprafață foarte rece.

Hidratează-te pe parcursul zilei

În perioadele călduroase, necesarul de lichide poate crește, mai ales dacă transpiri mult. Bea apă regulat pe parcursul zilei, astfel încât să nu ajungi la culcare deshidratată și să fii nevoită să bei cantități mari de lichide chiar înainte de somn.

Totuși, nici excesul de apă seara nu este o idee bună, deoarece drumurile repetate la baie pot fragmenta somnul. Cafeaua, băuturile energizante și alte produse cu cofeină ar trebui, de asemenea, limitate în a doua parte a zilei dacă observi că îți afectează somnul.

Cină ușoară în serile foarte calde

O masă copioasă, foarte grasă sau picantă, consumată chiar înainte de culcare, poate accentua disconfortul și poate face adormirea mai dificilă.

În serile de vară, poți opta pentru preparate mai ușoare, cu legume, iaurt, pește, ouă sau alte surse de proteine, în funcție de preferințele și necesitățile tale alimentare. Ideal este să lași câteva ore între cină și momentul în care mergi la culcare.

Un duș călduț poate fi mai potrivit decât unul rece

Poate părea tentant să intri sub un jet de apă foarte rece după o zi toridă. Pentru unele persoane, însă, un duș călduț înainte de culcare este mai confortabil și poate favoriza relaxarea.

După duș, lasă corpul să se răcorească natural înainte de a intra în pat. Evită apa extrem de fierbinte, care poate accentua senzația de căldură.

Un prosop umed poate oferi o senzație de prospețime

Dacă te trezești transpirată în timpul nopții, un prosop umezit cu apă răcoroasă, aplicat pentru scurt timp pe frunte, gât sau brațe, poate fi reconfortant.

Și o sticlă cu apă rece învelită într-un prosop, așezată lângă picioare sau ținută aproape de corp, poate oferi o senzație plăcută de răcoare. Evită însă contactul prelungit al pielii cu obiecte foarte reci.

Nu te baza pe plante pentru a răci camera

Plantele de interior pot înfrumuseța dormitorul și contribuie la o atmosferă plăcută, însă nu te baza pe ele pentru a reduce semnificativ temperatura camerei.

Pentru răcorirea efectivă a dormitorului, cele mai importante rămân umbrirea ferestrelor, aerisirea la orele potrivite și utilizarea unui ventilator sau a unui sistem de climatizare, atunci când este disponibil.

Păstrează dormitorul cât mai întunecat

Vara, lumina naturală apare devreme și poate contribui la trezirea prematură. Perdelele opace, jaluzelele sau o mască de dormit pot ajuta dacă lumina de dimineață îți perturbă somnul.

În plus, păstrarea unui program de somn cât mai regulat îi oferă organismului un reper clar, chiar și atunci când zilele sunt mai lungi.

Fă-ți un ritual de seară

Când este foarte cald, tentația este să petreci ore întregi pe telefon, să te uiți la televizor sau să aștepți ca temperatura să scadă. Încearcă, în schimb, să păstrezi o rutină liniștită înainte de culcare.

O lumină mai slabă, o carte, câteva exerciții ușoare de respirație sau un duș călduț pot deveni semnale pentru organism că se apropie ora de somn.

Nu trebuie să aplici toate aceste trucuri în aceeași seară. Începe cu cele mai simple: răcorește dormitorul înainte de culcare, alege lenjerie lejeră, evită mesele grele și bea suficientă apă pe parcursul zilei.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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