Peter Falk, omul din spatele detectivului Columbo. Actorul care a cucerit lumea fără să arate ca un star

Puțini actori reușesc să creeze un personaj care să rămână recognoscibil generații întregi după ce rolul a fost interpretat. Peter Falk a fost unul dintre ei. Pentru milioane de telespectatori, numele său este legat inevitabil de Columbo, detectivul aparent neglijent, care părea că își caută mereu cuvintele și care încheia conversațiile cu celebra întrebare: „Încă un singur lucru…”.

În spatele acestei apariții dezarmante se afla însă un actor extrem de talentat, cu o carieră bogată în teatru, film și televiziune. Parcursul lui Peter Falk spune povestea unui artist care nu s-a încadrat în tiparul clasic al starului hollywoodian și care tocmai prin această autenticitate a reușit să devină o legendă.

Publicul l-a iubit tocmai pentru că nu se străduia să fie perfect. În rolul detectivului Columbo, a transformat „neglijența‟ într-o marcă personală, iar atuul cu care a cucerit milioane de telespectatori a fost celebra replică rostită pe tonul cel mai firesc: „Încă un singur lucru…‟. În spatele aparentei nonșalanțe se ascundea un actor cu o tehnică și o sensibilitate uriașe.

Un început deloc simplu

Peter Michael Falk s-a născut la 16 septembrie 1927, în New York, într-o familie de imigranți evrei din Europa de Est. La vârsta de trei ani a suferit o operație din cauza unui cancer ocular, în urma căreia și-a pierdut ochiul drept și a purtat toată viața o proteză de sticlă. Pentru alții ar fi fost un handicap descurajant. Pentru el, a devenit o trăsătură distinctivă, pe care a integrat-o în rolurile sale, dând personajelor un aer inconfundabil.

În tinerețe, a lucrat în Marina Comercială și a studiat științe politice, fără să-și imagineze că destinul lui va fi actoria. Abia în jurul vârstei de 20 și ceva de ani a început să cocheteze cu scena, urmând cursurile lui Sanford Meisner la prestigiosul Actor’s Studio.

De la Broadway la Hollywood

Cariera lui a început pe scena newyorkeză, unde a jucat în producții off-Broadway. Criticii l-au remarcat rapid pentru intensitatea interpretărilor sale. Primul său rol important pe marele ecran a venit la începutul anilor ’60, când a fost distribuit în filme polițiste și drame. În 1960, pentru „Murder, Inc.‟, a primit o nominalizare la Oscar pentru rol secundar, o performanță incredibilă pentru un actor aflat la început de drum.

Succesul a continuat cu filme precum „Pocketful of Miracles‟ (1961), unde a jucat alături de Bette Davis, și „It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World‟ (1963), o comedie devenită clasică. Falk a arătat rapid că poate trece de la dramatism la umor fără niciun efort vizibil.

Columbo, detectivul cu pardesiu șifonat

Rolul vieții lui a apărut în 1968, când a fost distribuit în serialul „Columbo‟. Detectivul tenace, cu un aspect neglijent, dar cu o minte brici, a devenit imediat favorit al publicului. Stilul său aparent haotic – pardesiul ponosit, trabucul mereu aprins, mașina veche și celebra replică „Încă un singur lucru…‟ – ascundeau un investigator care nu lăsa niciun detaliu nepedepsit. Columbo nu intimida prin forță, ci prin răbdare și inteligență. Îi lăsa pe suspecți să creadă că sunt mai deștepți, doar pentru a-i demonta în final cu o întrebare banală, dar imposibil de evitat. Serialul a rulat timp de decenii și i-a adus lui Falk patru premii Emmy și două Globuri de Aur.

Diversitate în carieră

Deși pentru publicul larg a rămas identificat cu detecctivul Columbo, Peter Falk a avut o carieră mult mai amplă. A colaborat cu regizorul John Cassavetes, unul dintre pionierii cinematografiei independente americane, în filme precum „Husbands‟ (1970) și „A Woman Under the Influence‟ (1974). Aceste roluri i-au permis să arate profunzimea dramatică pe care televiziunea, uneori, o limita.

În anii ’80, a apărut într-o producție memorabilă: „The Princess Bride‟ (1987), unde a interpretat rolul bunicului povestitor – o apariție scurtă, dar de mare impact emoțional.

Dincolo de cameră

În viața personală, Peter Falk era cunoscut pentru umorul său sec și pentru modul direct în care trata lucrurile. A fost căsătorit de două ori și a avut două fiice. În ultimii ani de viață, s-a confruntat cu probleme de sănătate, inclusiv Alzheimer, dar și atunci a rămas o figură luminoasă pentru cei din jur.

Moștenirea unui anti-erou

Peter Falk a murit la 23 iunie 2011, la vârsta de 83 de ani, însă imaginea lui Columbo – cu pardesiul șifonat, trabucul și replica celebră, alternativa la „încă ceva‟ – a rămas parte în memoria lumii. Falk a demonstrat că nu trebuie să fii perfect pentru a fi memorabil și că un actor poate să cucerească lumea tocmai prin imperfecțiunile sale.

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Editor: Raluca Toma