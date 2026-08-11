 Peter Falk, omul din spatele detectivului Columbo. Actorul care a cucerit lumea fără să arate ca un star
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Peter Falk, omul din spatele detectivului Columbo. Actorul care a cucerit lumea fără să arate ca un star

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Puțini actori reușesc să creeze un personaj care să rămână recognoscibil generații întregi după ce rolul a fost interpretat. Peter Falk a fost unul dintre ei. Pentru milioane de telespectatori, numele său este legat inevitabil de Columbo, detectivul aparent neglijent, care părea că își caută mereu cuvintele și care încheia conversațiile cu celebra întrebare: „Încă un singur lucru…”.

În spatele acestei apariții dezarmante se afla însă un actor extrem de talentat, cu o carieră bogată în teatru, film și televiziune. Parcursul lui Peter Falk spune povestea unui artist care nu s-a încadrat în tiparul clasic al starului hollywoodian și care tocmai prin această autenticitate a reușit să devină o legendă.

Peter Michael Falk
Peter Michael Falk

Publicul l-a iubit tocmai pentru că nu se străduia să fie perfect. În rolul detectivului Columbo, a transformat „neglijența‟ într-o marcă personală, iar atuul cu care a cucerit milioane de telespectatori a fost celebra replică rostită pe tonul cel mai firesc: „Încă un singur lucru…‟. În spatele aparentei nonșalanțe se ascundea un actor cu o tehnică și o sensibilitate uriașe.

Un început deloc simplu

Peter Michael Falk s-a născut la 16 septembrie 1927, în New York, într-o familie de imigranți evrei din Europa de Est. La vârsta de trei ani a suferit o operație din cauza unui cancer ocular, în urma căreia și-a pierdut ochiul drept și a purtat toată viața o proteză de sticlă. Pentru alții ar fi fost un handicap descurajant. Pentru el, a devenit o trăsătură distinctivă, pe care a integrat-o în rolurile sale, dând personajelor un aer inconfundabil.

În tinerețe, a lucrat în Marina Comercială și a studiat științe politice, fără să-și imagineze că destinul lui va fi actoria. Abia în jurul vârstei de 20 și ceva de ani a început să cocheteze cu scena, urmând cursurile lui Sanford Meisner la prestigiosul Actor’s Studio.

De la Broadway la Hollywood

image

Cariera lui a început pe scena newyorkeză, unde a jucat în producții off-Broadway. Criticii l-au remarcat rapid pentru intensitatea interpretărilor sale. Primul său rol important pe marele ecran a venit la începutul anilor ’60, când a fost distribuit în filme polițiste și drame. În 1960, pentru „Murder, Inc.‟, a primit o nominalizare la Oscar pentru rol secundar, o performanță incredibilă pentru un actor aflat la început de drum.

Succesul a continuat cu filme precum „Pocketful of Miracles‟ (1961), unde a jucat alături de Bette Davis, și „It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World‟ (1963), o comedie devenită clasică. Falk a arătat rapid că poate trece de la dramatism la umor fără niciun efort vizibil.

Columbo, detectivul cu pardesiu șifonat

Rolul vieții lui a apărut în 1968, când a fost distribuit în serialul „Columbo‟. Detectivul tenace, cu un aspect neglijent, dar cu o minte brici, a devenit imediat favorit al publicului. Stilul său aparent haotic – pardesiul ponosit, trabucul mereu aprins, mașina veche și celebra replică „Încă un singur lucru…‟ – ascundeau un investigator care nu lăsa niciun detaliu nepedepsit. Columbo nu intimida prin forță, ci prin răbdare și inteligență. Îi lăsa pe suspecți să creadă că sunt mai deștepți, doar pentru a-i demonta în final cu o întrebare banală, dar imposibil de evitat. Serialul a rulat timp de decenii și i-a adus lui Falk patru premii Emmy și două Globuri de Aur.

Diversitate în carieră

Deși pentru publicul larg a rămas identificat cu detecctivul Columbo, Peter Falk a avut o carieră mult mai amplă. A colaborat cu regizorul John Cassavetes, unul dintre pionierii cinematografiei independente americane, în filme precum „Husbands‟ (1970) și „A Woman Under the Influence‟ (1974). Aceste roluri i-au permis să arate profunzimea dramatică pe care televiziunea, uneori, o limita.

În anii ’80, a apărut într-o producție memorabilă: „The Princess Bride‟ (1987), unde a interpretat rolul bunicului povestitor – o apariție scurtă, dar de mare impact emoțional.

Dincolo de cameră

În viața personală, Peter Falk era cunoscut pentru umorul său sec și pentru modul direct în care trata lucrurile. A fost căsătorit de două ori și a avut două fiice. În ultimii ani de viață, s-a confruntat cu probleme de sănătate, inclusiv Alzheimer, dar și atunci a rămas o figură luminoasă pentru cei din jur.

image

Moștenirea unui anti-erou

Peter Falk a murit la 23 iunie 2011, la vârsta de 83 de ani, însă imaginea lui Columbo – cu pardesiul șifonat, trabucul și replica celebră, alternativa la „încă ceva‟ – a rămas parte în memoria lumii. Falk a demonstrat că nu trebuie să fii perfect pentru a fi memorabil și că un actor poate să cucerească lumea tocmai prin imperfecțiunile sale.

@Getty

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

image png
FotoBărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău Vedete românești
monica si dan capatos jpg
FotoDan Capatos, vacanță spectaculoasă în Marele Canion alături de familie. Imagine rară cu soția și fiul Vedete românești
image
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi este dedicat mesajul adevarul.ro
image
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului adevarul.ro

Parteneri

image
Meme Stoica nu e de acord cu Gigi Mustață și Peluza Nord: „Ori nu e atitudine, ori e!” Ce spune despre Baciu. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Telenovela interzisă de pe Transfăgărășan: secretul ucrainencei Anna și al pensionarului MApN observatornews.ro
image
Pasagerii stau la cozi câte 120 de minute în Frankfurt sau Amsterdam. Timpii de așteptare în aeroporturi s-au dublat din cauza EES www.antena3.ro
image
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Celebrul milionar care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia şi-a făcut o nouă iubită! Cine e femeia as.ro
image
Poate angajatorul să îți respingă concediul după ce ai cumpărat vacanța? Când are dreptul să refuze playtech.ro
image
LIVE / Calificarea în finală, aproape de start! David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. Cine transmite evenimentul la TV www.fanatik.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)! www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Ce mari s-au făcut copiii Elenei Băsescu! Bogdan Ionescu, fostul ei soț, a publicat o serie de fotografii cu Sofia și Traian Junior, iar micuții sunt acum aproape adolescenți www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare” okmagazine.ro
image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
3d trees rocky globe jpg
Ai suflet de Foc sau de Apă? Ești cu planul făcut în orice clipă sau preferi spontaneitatea? Fă testul! Dezvoltare personală
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 2494368895 jpg
Secretele gemului de smochine de vară. Cum să-l faci mai aromat Pentru Femei
Sophia Loren foto Profimedia jpg
Secretul longevității. Sophia Loren promite să nu renunțe la rutina ei de la 6 dimineața nici la 92 de ani! Pentru Femei
somn pe canicula jpg
Căldura nu te lasă să dormi? Răcorește dormitorul cu aceste trucuri Îngrijire personală
smiling woman with salmon jpg
Proteinele, aliatul siluetei sau capcana din farfurie? Ce trebuie să știi Îngrijire personală
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și Brad Pitt, din nou apropiați! Foștii soți iau masa împreună și se vizitează constant Pentru Femei
Anne Hathaway Profimedia jpg
„Așa se îmbracă gravidele??” Anne Hathaway a devenit ținta ironiilor pe internet Modă
Eclipsa de Soare jpg
Eclipsa totală de Soare din 12 august transmite următorul mesaj pentru toți nativii din zodiac: nu mai poți fugi de tine! Pentru Femei
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Povestea Doamnei Velica, amanta pentru care Mihai Viteazul a vrut să divorțeze. Nicolae Iorga a numit-o „stăpâna prin iubire a Ardealului” actualitate.net