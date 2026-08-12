Prognoza meteo pentru 12 august: caniculă în sud și furtuni cu grindină în mai multe zone ale țării

Vremea se schimbă treptat în România, iar prognoza meteo pentru miercuri, 12 august, indică o combinație între temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și perioade de instabilitate atmosferică. Dacă în sud și sud-vest valorile termice vor urca până la 38 de grade Celsius, în mai multe regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

Potrivit prognozei, temperaturile vor fi ceva mai scăzute față de zilele precedente în cea mai mare parte a țării, însă căldura va rămâne greu de suportat în zonele sudice. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat.

Temperaturi de până la 38 de grade în sud-vestul țării

Ziua de 12 august aduce diferențe importante de temperatură între regiunile României. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sud-vestul Olteniei și în sudul Banatului, unde maximele pot ajunge la 38 de grade Celsius.

Canicula se va resimți în special în cea mai mare parte a Olteniei, în sudul județelor din Banat și în sud-vestul Munteniei. În aceste zone, combinația dintre temperaturile ridicate și umiditate va accentua senzația de căldură și va menține un nivel ridicat al disconfortului termic.

La polul opus, cele mai scăzute temperaturi maxime sunt așteptate în nordul Moldovei, unde termometrele vor indica în jur de 24 de grade.

Și diferențele dintre temperaturile de peste zi și cele din timpul nopții vor fi considerabile. Minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral valorile nocturne se vor menține în jurul a 22 de grade.

Furtuni, averse torențiale și grindină în mai multe regiuni

Instabilitatea atmosferică va deveni mai accentuată începând din a doua parte a zilei și va continua pe timpul nopții. Vor apărea perioade cu înnorări, averse cu caracter torențial și descărcări electrice frecvente, iar izolat poate cădea grindină cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Fenomenele meteorologice sunt prognozate în special în zona Carpaților Meridionali, local în Carpații Orientali, precum și în Oltenia și Muntenia. Manifestări izolate sunt posibile și în Transilvania, Munții Apuseni și Dobrogea.

În timpul ploilor, vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar rafalele pot ajunge la viteze de 50-70 km/h. În zonele montane și submontane din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov, cantitățile de apă vor putea ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Astfel, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor în raport cu zilele precedente, schimbarea vremii nu înseamnă neapărat o zi liniștită din punct de vedere meteorologic, deoarece instabilitatea atmosferică va aduce fenomene specifice furtunilor de vară.

Rafale de până la 70 km/h în sudul Moldovei și estul Munteniei

Vântul va fi, în general, slab până la moderat, însă în anumite regiuni sunt prognozate intensificări temporare. Cele mai puternice rafale, de până la 50-70 km/h, sunt așteptate în sudul Moldovei și în estul Munteniei.

Viteze mai reduse ale vântului, de aproximativ 40-45 km/h, pot fi înregistrate local în Banat, Crișana, Dobrogea, dar și în alte zone din Muntenia și Moldova.

În timpul episoadelor de instabilitate, rafalele pot apărea brusc, însoțind ploile torențiale și descărcările electrice. Șoferii și persoanele aflate în zonele expuse fenomenelor meteo sunt astfel sfătuite să manifeste atenție sporită în perioadele în care se formează furtuni.

Prognoza meteo pentru București: până la 34 de grade

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel că senzația de căldură va fi mai accentuată decât ar indica temperatura măsurată.

Temperatura maximă din București se va situa în jurul valorilor de 32-34 de grade Celsius, în timp ce noaptea minimele vor coborî până la 16-18 grade.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă în timpul nopții vor apărea unele înnorări și există posibilitatea unor ploi slabe. Cantitățile de apă estimate în Capitală sunt reduse, în jurul valorilor de 1-2 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general moderat și poate prezenta rafale de 35-45 km/h.

Vreme instabilă după o perioadă de căldură accentuată

Prognoza meteo pentru 12 august indică, așadar, o zi cu două aspecte distincte: căldură și disconfort termic în sudul țării, respectiv instabilitate atmosferică și risc de furtuni în mai multe regiuni.

Temperaturile maxime vor varia între 24 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în sud-vest. În același timp, aversele torențiale, grindina, descărcările electrice și rafalele de vânt pot apărea mai ales începând din după-amiaza zilei și în cursul nopții.

Pentru persoanele care își planifică activități în aer liber, este importantă verificarea evoluției vremii înainte de plecare, în special în zonele montane și în regiunile unde sunt prognozate furtuni. Schimbările rapide ale condițiilor atmosferice pot transforma o zi de vară aparent liniștită într-una cu fenomene meteo severe pe intervale scurte.