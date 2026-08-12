 Un român a distrus POS-ul unei benzinării după ce casierul a făcut o remarcă jignitoare la adresa lui
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Un român a distrus POS-ul unei benzinării după ce casierul a făcut o remarcă jignitoare la adresa lui

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Un român în vârstă de 39 de ani stabilit în Marea Britanie a fost obligat de judecătorii britanici la plata unor despăgubiri după ce a distrus aparatul de plată al unei benzinării. Gestul a survenit în urma unei replici discriminatorii din partea angajatului. 

Un român din Marea Britanie a distrus POS-ul unei benzinării/ sursa Unsplash
Un român din Marea Britanie a distrus POS-ul unei benzinării/ sursa Unsplash

Incidentul a avut loc în luna noiembrie a anului trecut la o benzinărie Texaco din orașul Smethwick, iar procesul s-a finalizat recent la Tribunalul de Magistrați din Dudley.

Adrian-Costinel Rotaru, un român stabilit de ani buni în districtul Ladywood, a reacționat impulsiv după ce a fost supus unui tratament diferențiat și unei jigniri xenofobe din partea casierului de la stația pe care o frecventa de peste 16 ani.

Replica jignitoare a angajatului

Conform detaliilor prezentate în fața judecătorilor britanici, bărbatul s-a prezentat la benzinărie la primele ore ale dimineții pentru a alimenta.

Spre surprinderea sa, casierul i-a solicitat să achite combustibilul înainte de a folosi pompa, cerință care nu le fusese impusă și celorlalți clienți prezenți în stație.

Când românul a cerut explicații pentru această măsură discriminatorie, angajatul benzinăriei i-a adresat o replică jignitoare, spunându-i direct că dacă nu îi convine situația, este liber să se întoarcă în România, potrivit Birmingham Live.

 Afectat de remarcă, românul a smuls aparatul de plată cu cardul în valoare de aproximativ 200 de lire sterline și l-a trântit de podea, distrugându-l complet, după care s-a urcat în mașină și a părăsit locul faptei.

Decizia instanței britanice: despăgubiri și cheltuieli de judecată

În cadrul audierilor, Adrian-Costinel Rotaru a pledat vinovat pentru infracțiunea de distrugere. Avocatul său a subliniat că clientul său nu are antecedente penale și că reacția sa necugetată a fost provocată de atitudinea incorectă și de cuvintele grele ale casierului.

Ținând cont de conduita anterioară impecabilă a bărbatului, magistrații britanici au decis să nu aplice o pedeapsă cu închisoarea, considerând întâmplarea un moment izolat de rătăcire.

„Ținem cont de faptul că aveți un comportament bun anterior. A fost un moment necugetat. Cel mai bine este să lăsați lucrurile în urmă și să mergeți mai departe”, a spus un magistrat de la tribunalul Dudley. 

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