 Cine erau tinerii uciși în accidentul din centrul Brașovului. Cea de-a treia victimă este în stare gravă
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Cine erau tinerii uciși în accidentul din centrul Brașovului. Cea de-a treia victimă este în stare gravă

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Tragedia din centrul istoric al municipiului Brașov a curmat viața a doi tineri, un turist german de 34 de ani și un român de 26 de ani din Piatra Neamț, în timp ce un alt cetățean german luptă pentru viață la spital. 

Cine sunt cei doi oameni uciși/ sursa captură video youtube
Cine sunt cei doi oameni uciși/ sursa captură video youtube

Scene de o violență extremă au transformat zona turistică din apropierea Pieței Sfatului dintr-un loc de coșmar.

Un autoturism condus cu o viteză mult prea mare a părăsit carosabilul, a sărit peste un sens giratoriu și a spulberat trei pietoni aflați pe trotuar.

Impactul a fost atât de puternic încât doi dintre tineri au murit pe loc striviți de zidul unei clădiri, în timp ce salvatorii au fost nevoiți să monteze paravane metalice pentru a izola locul intervenției de privirile trecătorilor îngroziți.

Identitatea victimelor

Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului au demarat manevre de resuscitare, însă rănile suferite de două dintre victime au fost incompatibile cu viața.

Anchetatorii au stabilit identitatea celor doi tineri decedați pe loc, fiind vorba despre un turist german în vârstă de 34 de ani și un tânăr român de 26 de ani, originar din municipiul Piatra Neamț.

Alexandru, românul din Piatra-Neamț și-a pierdut viața cu doar 10 zile înainte de a împlini 27 de ani.

În loc să se pregătească pentru petrecerea aniversară, familia și prietenii se pregătesc acum să-l conducă pe ultimul drum.

Iubita lui a publicat o ultimă fotografie alături de tânăr, însoțită de un mesaj sfâșietor: „Drum lin către cer, iubirea mea. Îngerii să te aibă în paza lor”.

La rândul ei, mama iubitei a transmis pe Facebook un mesaj emoționant, în care deplânge plecarea subită a tânărului: „Copile, ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung în față și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină, copile”. 

Cea de-a treia victimă, un alt turist german de 31 de ani, a fost preluată în stare extrem de gravă și transportată la spital.

 „Cea de-a treia persoană a fost intubată, fiind în stare foarte gravă”, a confirmat lt. col. Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov.

100 de metri de raliu pe artera pietonală

Martorii povestesc că autoturismul a intrat în intersecție cu o viteză uluitoare, lansându-se practic peste insula sensului giratoriu înainte de a rula necontrolat aproape 100 de metri spre trecerea de pietoni intens frecventată de turiști.

Șoferul vinovat, rămas conștient după impact, a fost transportat sub pază la spital pentru îngrijiri medicale și recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei sau prezenței substanțelor interzise.

 „Am avut senzația că e raliu. S-au auzit niște pocnituri extrem de puternice. Când am privit, am văzut trupurile acoperite pe trotuar”, a spus un martor potrivit brasov.net.

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