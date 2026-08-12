 Coiful de la Coțofenești a intrat în restaurare. Operațiunea costă milioane de euro
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Coiful de la Coțofenești a intrat în restaurare. Operațiunea costă milioane de euro

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Piesa de tezaur național Coiful de la Coțofenești a intrat într-o etapă complexă de restaurare, după ce a fost recuperat în urma jafului din Olanda. Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie folosesc tehnologii 3D și microscopie de înaltă precizie. â

A început restaurarea Coifului de la Coțofenești/ sursa captură Observator
A început restaurarea Coifului de la Coțofenești/ sursa captură Observator

Cel mai cunoscut coif geto-dacic descoperit vreodată pe teritoriul României trece prin cel mai delicat moment din istoria sa recentă.

Furtul din ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen a lăsat avarii severe asupra piesei din aur pur, găsite abia după un an și două luni de căutări internaționale.

Echipa de „doctori de obiecte” a primit aprobarea oficială pentru a demara lucrările de restaurare, un proces extrem de migălos care se va întinde pe parcursul unui an întreg.

Analize medicale complexe înainte de intervenție: scanări 3D și raze X

Afectat grav în urma jafului, Coiful de la Coțofenești a fost returnat în țară turtit și cu o bucată desprinsă din structura originală.

Restauratorul Alexandru Dozsa, membru al echipei care a deplasat la Olanda pentru recuperare, a inițiat o documentare fără precedent pentru a stabili diagnosticul exact al artefactului.

Procesul a inclus sute de fotografii de înaltă rezoluție, realizarea în premieră a unei imagini tridimensionale, scanare 3D, precum și analize detaliate de microscopie optică, digitală și cu raze X.

 „Emoțiile sunt, bineînțeles, pentru că natura degradărilor este mult mai serioasă și procedurile de intervenție sunt mult mai migăloase. Lucrezi cu precizia unui chirurg și migala unui bijutier pentru a nu afecta forma originală”,  spune restauratorul Alexandru Dozsa, potrivit Observator.

 Finanțare integrală din asigurare și restituirea diferenței către statul olandez

Restaurarea artefactului dacic va costa milioane de euro și se poate desfășura pe durata unui an întreg. Toate cheltuielile sunt suportate din suma de 5,7 milioane de euro oferită ca despăgubire de asigurător și de statul olandez în urma breșei de securitate de la muzeul din Assen.

Directorul Muzeului Național de Istorie, Constantin Ilie, a precizat că după finalizarea tuturor procedurilor tehnice și achitarea costurilor de laborator, suma rămasă din asigurare va fi restituită părții olandeze. 

Unul dintre hoți face bani din închisoare

Unul dintre cei condamnați pentru furtul Coifului de la Coțofenești, Douglas W., a găsit o metodă neobișnuită de a obține venituri chiar și din spatele gratiilor.

Acesta și-a lansat un magazin online cu haine imprimate cu imagini ale celebrului artefact, folosind chiar adresa închisorii ca adresă poștală.

Prețurile variază de la 25 de euro pentru o șapcă până la 65 de euro pentru o geacă.

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