 Scandal în poliția din Croația: doi agenți, surprinși în ipostaze intime într-o mașină de serviciu
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Scandal în poliția din Croația: doi agenți, surprinși în ipostaze intime într-o mașină de serviciu

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Un scandal de proporții zguduie Inspectoratul de Poliție din orașul croat Požega. Trei agenți sunt cercetați după ce au avut relații intime cu o femeie chiar în mașina oficială de patrulare, în timpul programului de lucru. 

Doi agenți, surprinși în ipostaze intime într-o mașină de serviciu/ sursa Pexels
Doi agenți, surprinși în ipostaze intime într-o mașină de serviciu/ sursa Pexels

Scene incredibile au ieșit la iveală în cantonul Požega-Slavonia din sudul Croației, transformând o intervenție de rutină a organelor de ordine într-o anchetă internă explozivă.

Un caz de violență domestică raportat prin serviciul de urgență 112 a scos la iveală detalii uluitoare despre comportamentul unor cadre M.A.I. locale.

Soțul femeii care a cerut ajutorul autorităților le-a pus polițiștilor la dispoziție înregistrări video compromițătoare stocate pe telefonul mobil al acesteia, în care apăreau chiar colegi de-ai lor din instituție, potrivit 24sata și Pozeski.   

Un apel la 112 și răzbunarea soțului înșelat

Evenimentele au luat o întorsătură neașteptată în momentul în care echipa de intervenție a sosit la locuința celor doi soți.

Bărbatul îi confiscase telefonul partenerei sale și a decis să le arate oamenilor legii motivul conflictului: mai multe clipuri video în care femeia întreținea relații intime cu agenți de poliție aflați în timpul serviciului, chiar în interiorul autoturismului oficial.

Imaginile socante au fost recunoscute imediat de polițiștii sosiți la fața locului, iar scurgerea lor în spațiul public a făcut imposibilă orice încercare de mușamalizare a cazului.

Există o suspiciune întemeiată că un ofițer de poliție al Secției de Poliție Pleternica a comis o încălcare gravă a obligațiilor de serviciu. Împotriva acestuia vor fi inițiate proceduri disciplinare severe.” reacția Ministerului de Interne din Croația.

Ancheta internă și încercările de limitare a daunelor de imagine

Presa locală susține că cel puțin trei polițiști au fost implicați în activități intime cu femeia respectivă pe durata orelor de patrulare.

Totuși, reprezentanții Poliției din Požega-Slavonia au încercat să tempereze scandalul, confirmând oficial cercetarea disciplinară doar în cazul unui singur cadru.

Investigația coordonată direct de la nivelul Ministerului de Interne continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și aplicarea sancțiunilor legale ce se impun.

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