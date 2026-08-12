 Noi informații despre accidentul mortal din Brașov. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Noi informații despre accidentul mortal din Brașov. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noi detalii apar în ancheta tragicului accident de pe strada Mureșenilor din Brașov, soldat cu doi morți și un rănit grav. Surse medicale indică faptul că bărbatul de 50 de ani de la volan ar fi suferit o criză epileptică subită. 

Ipoteză nouă în cazul accidentului mortal din Brașov/ sursa captură Tiktok
Ipoteză nouă în cazul accidentului mortal din Brașov/ sursa captură Tiktok

Ancheta privind măcelul rutier petrecut marți seară pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov capătă o nouă dimensiune.

În timp ce comunitatea locală este în stare de șoc după decesul celor doi tineri striviți pe trotuar, anchetatorii iau tot mai în serios ipoteza unei urgențe medicale majore la volan.

Conducătorul auto în vârstă de 50 de ani ar fi suferit o criză bruscă de epilepsie chiar înainte de a intra în sensul giratoriu, pierzând complet controlul asupra vehiculului, potrivit Digi24.

Rezultate negative la alcool și droguri în cazul șoferului de 50 de ani

Transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații amănunțite, bărbatul a fost supus imediat testărilor toxicologice de rigoare.

Polițiștii au confirmat că rezultatele pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive au fost negative, consolidând pista unei afecțiuni medicale neurologice apărute fulgerător.

Verificările contiunuă la unitatea spitalicească pentru a se stabili dacă bărbatul se afla în evidențele medicale cu această boală și dacă avea dreptul legal de a deține un permis de conducere.

 Polițiștii luaseră deja în calcul o posibilă cauză medicală.

Ore de coșmar pe strada Mureșenilor și blocaj de câteva ore

Accidentul cumplit s-a produs în jurul orei 21:00, într-o zonă intens frecventată de turiștii care se îndreptau spre Piața Sfatului.

În urma pierderii controlului direcției, mașina a rulat necontrolat pe trotuar, spulberând trei persoane.

Cine erau cei uciși 

Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului au demarat manevre de resuscitare, însă rănile suferite de două dintre victime au fost incompatibile cu viața.

Anchetatorii au stabilit identitatea celor doi tineri decedați pe loc, fiind vorba despre un turist german în vârstă de 34 de ani și un tânăr român de 26 de ani, originar din municipiul Piatra Neamț.

Cea de-a treia victimă, un alt turist german de 31 de ani, a fost preluată în stare extrem de gravă la spital. 

Ghid de cumpărături

banner risc seismic png
#Exclusiv Click!
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu Vedete românești
horoscop martie iunie logo webp
Horoscop joi, 13 august. Fecioarele au grijă de sufletul lor, iar Balanțele fac schimbări decisive în viața lor Horoscop
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR și record al competiției pentru campionul român! www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cât de bogată este Georgina Rodríguez. Averea impresionantă pe care a strâns-o fără veniturile lui Cristiano Ronaldo playtech.ro
image
Neluțu Varga încearcă lovitura anului: Adrian Mutu la CFR Cluj! Prima reacție bombă a patronului: „Kopic sau Mutu”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
oxy residence 2 jpg
Caz similar Nordis în București. Peste 50 de oameni au rămas fără bani și locuințe Național
politie italia jpg
Gest extrem făcut de o româncă în Italia: a încercat să își răpească nepoata de doar 10 zile și să o aducă în România. Unde au fost găsite cele două Internațional
longitude 131 profimedia (3) jpg
Lux în deșert! Cât costă o noapte de cazare în apropierea muntelui Uluru Fapt divers
image png
Pericol pe calea ferată de pe litoral: au fost găsite trei obstacole amplasate intenționat pe șinele de tren Național
Somn - dormit - pozitie de somn FOTO Shutterstock
De ce plângi în somn? Ce poate ascunde acest fenomen și când ar trebui să fii atent Fapt divers
apartament anaf jpg
Apartament cu 2 camere, scos la licitație de ANAF cu 340.000 de lei. Unde se află Național
image png
VideoGest neobișnuit din partea unui client: a comandat un homar de 300 de dolari pentru cină, dar nu l-a mâncat. Ospătarii au rămas surprinși Internațional
480671886 1063660585799629 7642306113640146047 n jpg
Atac la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv improvizat lăsat lângă instituție a luat foc Național
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net