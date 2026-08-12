Noi informații despre accidentul mortal din Brașov. Șoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan

Noi detalii apar în ancheta tragicului accident de pe strada Mureșenilor din Brașov, soldat cu doi morți și un rănit grav. Surse medicale indică faptul că bărbatul de 50 de ani de la volan ar fi suferit o criză epileptică subită.

Ancheta privind măcelul rutier petrecut marți seară pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov capătă o nouă dimensiune.

În timp ce comunitatea locală este în stare de șoc după decesul celor doi tineri striviți pe trotuar, anchetatorii iau tot mai în serios ipoteza unei urgențe medicale majore la volan.

Conducătorul auto în vârstă de 50 de ani ar fi suferit o criză bruscă de epilepsie chiar înainte de a intra în sensul giratoriu, pierzând complet controlul asupra vehiculului, potrivit Digi24.

Rezultate negative la alcool și droguri în cazul șoferului de 50 de ani

Transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații amănunțite, bărbatul a fost supus imediat testărilor toxicologice de rigoare.

Polițiștii au confirmat că rezultatele pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive au fost negative, consolidând pista unei afecțiuni medicale neurologice apărute fulgerător.

Verificările contiunuă la unitatea spitalicească pentru a se stabili dacă bărbatul se afla în evidențele medicale cu această boală și dacă avea dreptul legal de a deține un permis de conducere.

Polițiștii luaseră deja în calcul o posibilă cauză medicală.

Ore de coșmar pe strada Mureșenilor și blocaj de câteva ore

Accidentul cumplit s-a produs în jurul orei 21:00, într-o zonă intens frecventată de turiștii care se îndreptau spre Piața Sfatului.

În urma pierderii controlului direcției, mașina a rulat necontrolat pe trotuar, spulberând trei persoane.

Cine erau cei uciși

Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului au demarat manevre de resuscitare, însă rănile suferite de două dintre victime au fost incompatibile cu viața.

Anchetatorii au stabilit identitatea celor doi tineri decedați pe loc, fiind vorba despre un turist german în vârstă de 34 de ani și un tânăr român de 26 de ani, originar din municipiul Piatra Neamț.

Cea de-a treia victimă, un alt turist german de 31 de ani, a fost preluată în stare extrem de gravă la spital.