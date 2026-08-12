 Superstiții de eclipsă: ce nu ai voie să faci. Credințe care circulă de secole
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Superstiții de eclipsă: ce nu ai voie să faci. Credințe care circulă de secole

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Eclipsa de Soare din 12 august 2026 readuce în atenție nu doar spectacolul astronomic, ci și poveștile și superstițiile legate de acest fenomen rar. De-a lungul timpului, oamenii au asociat întunecarea bruscă a Soarelui cu semne rele, schimbări importante sau evenimente neobișnuite, iar unele dintre aceste credințe au ajuns până în zilele noastre.

O nouă eclipsă totală de Soare are loc pe 12 august 2026 Foto: Freepik
O nouă eclipsă totală de Soare are loc pe 12 august 2026 Foto: Freepik

Superstițiile care au rămas din bătrâni

În tradiția populară, eclipsa era privită cu teamă și era considerată un moment în care regulile obișnuite ale lumii se schimbă. Înainte ca astronomia să explice fenomenul, dispariția temporară a luminii Soarelui era greu de înțeles, motiv pentru care oamenii îi atribuiau adesea o semnificație misterioasă.

În diferite culturi au apărut credințe potrivit cărora o eclipsă ar putea prevesti războaie, boli, dezastre sau schimbări importante pentru comunitate. Unele superstiții spuneau că nu este bine să începi lucruri importante în timpul eclipsei, să iei decizii majore sau să pleci la drum. Alte credințe îi îndemnau pe oameni să rămână în casă, să evite anumite activități și să nu privească direct spre Soare.

În unele tradiții, gravidele erau înconjurate de și mai multe interdicții, de la evitarea obiectelor ascuțite până la recomandarea de a nu ieși afară în timpul fenomenului. Acestea sunt însă credințe populare, fără bază științifică. Din punct de vedere astronomic, eclipsa este un fenomen perfect explicabil, produs atunci când Luna ajunge între Pământ și Soare și acoperă, total sau parțial, discul solar.

Superstiții legate de bani

În jurul eclipselor s-au format și credințe mai puțin cunoscute, legate de bani, hrană, animale și ritualuri menite să alunge presupusul rău. În unele comunități, oamenii obișnuiau să facă zgomot în timpul eclipsei, să bată în obiecte metalice sau să tragă clopotele, convinși că astfel pot „alunga” întunericul.

Alte tradiții recomandau păstrarea unor obiecte de protecție asupra casei ori aprinderea focurilor pentru a ține la distanță spiritele rele. În anumite regiuni exista și ideea că apa și mâncarea pot fi afectate de eclipsă, motiv pentru care unele familii evitau să pregătească sau să consume anumite alimente în timpul fenomenului.

O altă credință răspândită în diverse culturi era că animalele își schimbă comportamentul atunci când ziua se întunecă brusc, iar acest lucru era interpretat drept un semn supranatural. Astfel de obiceiuri diferă mult de la o cultură la alta și fac parte din patrimoniul de credințe construit în jurul unuia dintre cele mai spectaculoase fenomene de pe cer.

Eclipsa din 2026 

La 27 de ani de la momentul din 1999, o nouă eclipsă totală de Soare are loc pe 12 august 2026. De această dată, traseul totalității nu trece prin România. Banda în care eclipsa va fi totală traversează Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o mică zonă din nord-estul Portugaliei. În România, fenomenul poate fi observat doar parțial. Luna va acoperi o parte din discul Soarelui, iar procentul diferă în funcție de localitate.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” indică începutul eclipsei în România în jurul orei 20:20, fenomenul producându-se foarte aproape de apus. Cele mai mari procente de acoperire sunt înregistrate în nord-vestul țării. La Carei, maximul ajunge la 34,2%, la Salonta la 33,3%, iar la Oradea la 33,2%. În Satu Mare, acoperirea este estimată la 32,1%, iar în Arad la 31,1%.

La Timișoara, aproximativ 28,5% din discul solar va fi acoperit. La Baia Mare, procentul ajunge la 25,9%, iar la Sighetu Marmației la 25,4%. Momentul maxim al eclipsei este în jurul orei 20:45 în mai multe localități din vestul țării. La Carei, fenomenul începe la aproximativ 20:21, iar maximul este estimat pentru 20:45. La Oradea, eclipsa începe în jurul orei 20:22 și atinge punctul maxim la aceeași oră aproximativă. La Timișoara, începutul este în jurul orei 20:24, iar maximul are loc tot în jurul orei 20:45. Soarele va apune în timpul eclipsei, astfel că observarea depinde foarte mult de existența unui orizont vestic liber.

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