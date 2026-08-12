Cod galben de caniculă în șase județe din sudul țării. ANM anunță o zi cu vreme extremă în România

România se confruntă miercuri cu o vreme foarte diferită de la o regiune la alta. În timp ce sudul țării va fi afectat de caniculă și disconfort termic, în zonele montane și în mai multe regiuni din vest și centru sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și, izolat, grindină.

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben pentru intervale diferite ale zilei, astfel că vremea poate deveni instabilă într-un timp scurt în anumite zone.

Cod galben de caniculă în șase județe din sudul țării

Până la ora 21:00, temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Meteorologii avertizează asupra unui episod de căldură persistentă și disconfort termic ridicat, cu valori ale indicelui temperatură-umezeală (ITU) care pot atinge pragul critic de 80 de unități.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în sudul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 37-38 de grade.

Nici celelalte zone din sudul și sud-estul țării nu vor fi ferite de căldură. Valori ridicate ale ITU, în jurul pragului critic, sunt posibile local în restul Olteniei, în Muntenia și în Dobrogea.

Vânt puternic în sud-estul și estul țării

O altă avertizare meteorologică este valabilă până la ora 16:00 și vizează intensificări ale vântului.

În sudul Moldovei și în estul Munteniei, rafalele pot ajunge la 50-70 km/h, ceea ce poate crea probleme în timpul episoadelor de instabilitate atmosferică.

Vântul va fi prezent și în alte regiuni, însă cu viteze mai reduse, de aproximativ 40-45 km/h, în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.

Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni

Un al treilea Cod galben, valabil până la ora 21:00, anunță vreme severă în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, în jumătatea nordică a Olteniei și în nord-vestul Munteniei.

În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele pot ajunge la 50-70 km/h, iar meteorologii nu exclud apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Cantități importante de apă într-un timp scurt

Ploile pot fi abundente în anumite intervale, iar în numai una până la trei ore se pot acumula 15-30 de litri de apă pe metru pătrat.

Izolat, cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp, în special în zonele unde aversele vor avea caracter torențial.

Astfel de fenomene pot determina acumulări rapide de apă, în special în zonele urbane sau în regiunile unde terenul nu poate absorbi într-un timp scurt cantități mari de precipitații.

Instabilitatea atmosferică se extinde și în alte regiuni

Fenomenele de instabilitate nu se vor limita strict la zonele aflate sub Cod galben. Manifestări izolate sunt posibile și în Transilvania și în restul Olteniei.

În cursul serii și al nopții, aversele și furtunile pot apărea local și în sud-vestul Munteniei.

Prin urmare, chiar și în regiunile în care nu este emisă o avertizare meteorologică, vremea se poate schimba rapid, mai ales în apropierea zonelor montane.

România, între caniculă și furtuni

Prognoza pentru miercuri, 12 august, arată un contrast meteorologic pronunțat. În sud, temperaturile pot ajunge la 38 de grade, în timp ce în zonele montane și în anumite regiuni din vest și centru sunt posibile ploi torențiale și vijelii.

Meteorologii recomandă prudență în timpul episoadelor de furtună, în special în cazul deplasărilor și al activităților desfășurate în aer liber. În același timp, în zonele afectate de caniculă, este importantă limitarea expunerii prelungite la temperaturi ridicate și acordarea unei atenții sporite hidratării.