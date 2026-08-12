 Seifuri pentru miliardari, ascunse în Alpii elvețieni. Cât costă o cavernă securizată la peste 100 de metri sub pământ
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Seifuri pentru miliardari, ascunse în Alpii elvețieni. Cât costă o cavernă securizată la peste 100 de metri sub pământ

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În inima Alpilor elvețieni se construiește un proiect destinat exclusiv celor care vor să își protejeze averile și obiectele de mare valoare. În localitatea Lungern, din cantonul Obwalden, o companie amenajează în interiorul muntelui o rețea de caverne securizate, unde ar urma să fie depozitate opere de artă, metale prețioase, automobile de colecție și vinuri rare.

Seifuri pentru miliardari, ascunse în Alpii elvețieni.
Seifuri pentru miliardari, ascunse în Alpii elvețieni.

Proiectul, prezentat de postul public elvețian RTS, este gândit ca un adevărat seif în interiorul muntelui, iar interesul pentru astfel de spații ar fi crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și al preocupărilor legate de siguranța averilor.

Un seif gigantic construit în interiorul unui munte din Elveția

La Lungern, în centrul Elveției lucrările se desfășoară în masivul Brünig, unde antreprenorul Thomas Gasser, președintele consiliului de administrație al companiei Brünig Mega Safe, dezvoltă ceea ce își dorește să devină una dintre cele mai sigure destinații pentru depozitarea bunurilor de lux.

Infrastructura este amplasată la mare adâncime în stâncă, iar accesul va fi atent controlat. Vizitatorii nu vor putea ajunge direct în zona destinată seifurilor, ci vor trebui să treacă prin mai multe etape de verificare.

Mai întâi va trebui să trecem printr-o cameră de tranzit. Va trebui să coborâm din vehicul. Vor exista diferite controale, pe care, evident, nu le dezvăluim publicului”, a explicat Thomas Gasser în cadrul emisiunii difuzate de RTS.

Televiziunea elvețiană a primit permisiunea de a filma doar galeriile de acces, fără să poată intra în zona în care vor fi amenajate efectiv spațiile de depozitare.

Cât costă o cavernă securizată în Alpii elvețieni

Prețul unui astfel de spațiu arată clar că proiectul se adresează unei clientele foarte bogate. Fiecare cavernă este oferită pentru o perioadă de 99 de ani, iar prețul pornește de la aproximativ un milion de franci elvețieni.

Sistemul este diferit de închirierea clasică a unui seif, deoarece clientul dobândește drepturi de proprietate asupra spațiului respectiv.

Avantajul este că clientul este proprietar. Acesta dispune de propriul număr de parcelă în registrul funciar și poate chiar să o ipotecheze”, a explicat dezvoltatorul.

Mai multe contracte ar fi fost deja semnate, semn că există cerere pentru astfel de spații ultra-securizate.

Aproximativ 20 de caverne vor fi transformate în seifuri

Planul companiei prevede amenajarea a aproximativ 20 de caverne, situate la peste 100 de metri în interiorul muntelui. Acestea ar urma să fie disponibile pentru depozitarea unor bunuri extrem de valoroase.

Printre obiectele care ar putea ajunge în subteran se numără opere de artă, metale prețioase, automobile de colecție și vinuri rare.

Poziționarea în interiorul muntelui este unul dintre principalele argumente de securitate ale proiectului. Promotorii susțin că infrastructura este concepută pentru a proteja bunurile inclusiv în fața unor amenințări moderne, precum atacurile cu drone sau tentativele de furt.

Un nivel de securitate comparat cu cel al Băncii Naționale a Elveției

Dezvoltatorii proiectului susțin că viitorul complex va beneficia de un nivel de protecție comparabil cu cel întâlnit la instituții financiare de maximă importanță.

Potrivit promotorilor, seiful alpin va avea un nivel de securitate „comparabil cu cel al Băncii Naționale a Elveției”.

Accesul va fi strict controlat, iar detaliile privind sistemele de protecție nu sunt făcute publice. Tocmai caracterul discret al proiectului este unul dintre elementele prin care compania încearcă să atragă clienți care doresc să își păstreze averile în afara circuitului obișnuit al depozitării.

De ce cresc investițiile în astfel de seifuri subterane

Thomas Gasser consideră că actualul context internațional creează o piață favorabilă pentru spațiile de depozitare ultra-securizate.

Multă vreme, Dubaiul a fost considerat un loc sigur. Astăzi, această siguranță este pusă sub semnul întrebării. Oamenii doresc pur și simplu să-și pună o parte din avere la adăpost”, analizează el.

Tensiunile geopolitice, riscurile de securitate și incertitudinile economice îi determină pe unii proprietari de averi considerabile să caute alternative pentru păstrarea bunurilor de valoare.

În acest context, un spațiu amplasat la zeci sau chiar sute de metri sub pământ, într-o țară cu tradiție în domeniul securității financiare, poate deveni o opțiune atractivă pentru această categorie de clienți.

Cum privesc localnicii proiectul din Lungern

Construcția nu a trecut însă neobservată în comunitatea locală. Proiectul generează și opinii diferite printre locuitorii din Lungern.

Unii consideră că este vorba despre o infrastructură destinată exclusiv persoanelor extrem de bogate, în timp ce alții văd în proiect o oportunitate economică pentru regiune.

Un localnic a sintetizat criticile spunând că „se construiește ceva pentru oameni care au deja destui bani”. În același timp, există și persoane care privesc pozitiv apariția unor automobile de lux în zonă și spun că nu au „nicio problemă cu mașinile frumoase”.

Buncărele militare, transformate în depozite pentru averi

Ideea de a folosi spațiile subterane din interiorul munților pentru depozitarea unor bunuri importante nu este nouă în Elveția. De-a lungul timpului, unele foste instalații militare au fost transformate în seifuri private sau centre de date.

În prezent, astfel de infrastructuri pot căpăta și alte utilizări strategice. Pe fondul schimbării situației de securitate din Europa, armata elvețiană analizează inclusiv posibilitatea reutilizării unor foste buncăre pentru depozitarea unor materiale precum muniția sau medicamentele.

Un seif de un milion de franci, în inima Alpilor

Proiectul din Lungern ilustrează o tendință tot mai vizibilă în rândul proprietarilor de averi mari: transformarea spațiilor subterane extrem de bine protejate în adevărate depozite private pentru bunuri de lux.

Cu un preț de pornire de aproximativ un milion de franci elvețieni pentru o cavernă și un contract pe 99 de ani, complexul se adresează unei clientele pentru care securitatea obiectelor de valoare este mai importantă decât costul spațiului de depozitare.

Iar faptul că mai multe contracte au fost deja semnate arată că, pentru unii dintre cei mai bogați oameni, un seif ascuns în interiorul Alpilor poate fi considerat o investiție în siguranță.

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