„Mormântul” personajului Dobby din „Harry Potter”, protejat de fani. Traseul unui cablu submarin care ar fi legat Marea Britanie și Irlanda, mutat

Fanii lui Harry Potter au determinat mutarea traseului unui nou cablu electric în valoare de câteva milioane de lire sterline, care urma să lege Marea Britanie de Irlanda, după ce s-au plâns că acesta ar profana „mormântul” lui Dobby, un elf fictiv din seria de cărți și filme „Harry Potter”.

Unde este „înmormântat” elful loial din „Harry Potter”

În filmul „Harry Potter și Talismanele Morții”, personajul a fost înmormântat pe plaja Freshwater West din Pembrokeshire, Țara Galilor. Fanii seriei despre vrăjitori vin să lase pietre pe care scrie „Aici zace Dobby”, în ciuda faptului că proprietarul terenului, National Trust, le-a cerut să nu o facă, deoarece plaja este o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic, potrivit The Guardian.

Interconectorul Greenlink, în valoare de 430 de milioane de lire sterline, care leagă rețeaua națională de Irlanda, urma inițial să treacă prin zona „mormântului”, a declarat managerul de proiect Simon Ludlam în cadrul podcastului „Energy Revolution”.

Fanii au aflat de aceste planuri după ce Ludlam a indicat, în timpul unui interviu acordat BBC, locul în care cablul de 125 de mile (200 km) către județul Wexford urma să fie îngropat la Freshwater West. „Am filmat, am terminat, m-am întors la Londra, iar ei au difuzat materialul câteva săptămâni mai târziu. Și am primit sute de apeluri, adică, sute de apeluri”.

Ludlam a spus că nu știa cine era Dobby și a fost derutat de apelurile primite de companie, menționând că un coleg i-a spus: „Se pare că vom trece chiar prin mormântul lui Dobby”.

„Am spus: «Dobby, cine e Dobby? Nu-l cunosc pe Dobby.» Am spus: «E un personaj fictiv dintr-o carte fictivă, totul e ficțiune, despre ce tot vorbești?»”

El a spus că colegul i-a răspuns: „Nu, e ceva foarte, foarte serios.”

Firma a angajat apoi proiectanți pentru a găsi un nou traseu care să ocolească presupusul mormânt. „Mulți oameni s-au bucurat foarte mult de asta, iar proiectul merge acum mai departe și Dobby e fericit”.

În final, Ludlam a declarat: „am trecut destul de aproape de niște vestigii reale din Epoca Bronzului, dar am ocolit mormântul lui Dobby”. Vestigiile din Epoca Bronzului includ urne asociate cu înmormântări umane.

Fanii universului „Harry Potter” se vor întoarce la Hogwart

HBO a confirmat în ianuarie 2021 producția unei noi adaptări pentru celebra serie fantasy „Harry Potter”, semnată de J.K. Rowling. Miercuri, la o conferință de presă organizată la Londra, studioul a prezentat primul teaser, readucând publicul în atmosfera magică de la Hogwarts.

Teaser-ul surprinde imagini emblematice din universul cărților: cămăruța lui Harry de sub scări, familia Dursley, apariția lui Hagrid, ceremonia de repartizare în case și debutul lui Harry în Quidditch, notează The Guardian.

În mai anul trecut, au fost anunțați și actorii care vor forma noul trio principal: Dominic McLaughlin în rolul lui Harry, Arabella Stanton ca Hermoine Granger și Alastair Stout în rolul lui Ron Weasley. Dominic este cunoscut din serialul de comedie „Grow”, Arabella a jucat în musicalul „Matilda”, iar Alastair debutează cu acest proiect.

Cei trei au fost selectați după un proces amplu de casting, la care au participat peste 32.000 de copii. Echipa de producție analiza zilnic între 500 și 1.000 de casete trimise pentru audiții.

Fenomenul care a fost refuzat la început de 12 ori

Prima carte din seria „Harry Potter” a fost refuzată de 12 edituri, fiind considerată „prea lungă”. În cele din urmă, Bloomsbury a decis să o publice, iar între 1998 și 1999, Warner Bros a cumpărat drepturile pentru primele volume cu aproximativ 1 milion de dolari. Astăzi, universul „Harry Potter”- incluzând filmele, cărțile, jocurile video și producțiile de teatru- este evaluat la aproape 25 de miliarde de dolari.

Primul film al francizei a generat încasări de 974 de milioane de dolari, devenind cel mai profitabil lungmetraj al anului 2001.

Seria a avut mai mulți regizori: Chris Columbus a realizat primele două filme, Alfonso Cuarón pe al treilea, Mike Newell pe al patrulea, iar David Yates a preluat ultimele patru producții, de la partea a cincea până la a opta.