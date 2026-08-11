Două zodii, în centrul atenției la eclipsa totală de Soare din 2026. Avertismentul astrologilor

Cel mai spectaculos eveniment ceresc al anului este programat pentru miercuri, 12 august 2026. Eclipsa totală de Soare este un fenomen natural așteptat de pasionații de astronomie, care se pregătesc să surprindă momentul în imagini.

Din perspectivă astrologică, însă, evenimentul nu este considerat unul favorabil pentru toți nativii. Potrivit articolului publicat de Times of India, două semne zodiacale ar putea fi afectate de eclipsa totală de Soare: Racul și Leul.

Astrologia asociază acest moment cu influența planetei-umbră Rahu asupra Soarelui. Soarele este descris ca sursa principală de lumină și energie, iar afectarea sa în timpul eclipsei este considerată, în interpretarea prezentată, un factor care poate aduce vibrații negative.

Racii, avertizați în privința carierei și a stării emoționale

Prima zodie menționată este Racul. Soarele traversează în prezent semnul Racului, iar acest lucru este prezentat drept unul dintre motivele pentru care nativii acestei zodii ar putea resimți mai puternic efectele eclipsei.

Racii ar putea trece prin schimbări de dispoziție, frustrare și stări de anxietate. În același timp, sursa vorbește despre posibilitatea unui recul important în viața profesională.

Explicația prezentată este legată de faptul că Soarele ar fi afectat de Rahu, în timp ce nativii din Rac sunt guvernați de Lună. Potrivit interpretării astrologice din articol, această combinație ar putea afecta energia nativilor și există inclusiv posibilitatea ca aceștia să treacă printr-o dezamăgire sentimentală.

Racilor li se recomandă să rămână calmi în această perioadă și să își petreacă timpul meditând, fără să se gândească excesiv la probleme.

De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să renunțe la persoanele și lucrurile care nu le mai sunt de folos în viață.

Leii ar putea avea probleme cu încrederea în propria persoană

A doua zodie vizată de avertisment este Leul. Nativii acestei zodii sunt guvernați de Soare, iar în timpul eclipsei acesta va fi afectat de planeta Rahu, potrivit sursei.

Din acest motiv, Leii sunt sfătuiți să fie atenți în perioada eclipsei. Aceștia ar putea avea o stare interioară mai proastă și ar putea resimți o scădere a încrederii în propria persoană și a sentimentului de putere.

Sursa precizează însă că nativii sunt sfătuiți să rămână pozitivi. Potrivit interpretării prezentate, nu este neapărat vorba despre faptul că li se va întâmpla ceva rău, ci despre posibilitatea apariției unei impresii sau iluzii că un lucru negativ urmează să se întâmple.

Leilor li se recomandă să își controleze gândurile și să bea suficientă apă înaintea eclipsei, pentru a evita deshidratarea și o stare negativă.

Totodată, nativii acestei zodii sunt sfătuiți să evite în această perioadă certurile și discuțiile aprinse cu persoane negative, deoarece astfel de situații le-ar putea accentua starea de rău.