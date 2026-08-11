Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns de râsul lumii! Documentarul lor, întrecut la box office de filmulețele cu pisici!

Angajații le pleacă pe bandă rulantă, iar proiectele de succes se lasă așteptate. Meghan Markle și Prințul Harry bifează eșec după eșec, dar cel mai recent rateu profesional al lor… e de râsul lumii!

Până și pisicile sunt mai simpatice decât Ducii de Sussex! Cel puțin asta spun cei care au preferat să urmărească filmulețe amuzante cu pisici decât documentarul „Cookie Queens”, produs de cei doi soți regali prin intermediul Archewell Productions.

Ei bine, producția lui Meghan și-a Prințului Harry a avut un debut modest în cinematografele americane. Atât de modest, încât a fost depășit la box office chiar de o compilație de filmulețe cu pisici, după cum ne informează „The Independent”.

Pisicile au câștigat, fursecurile au rămas pe dinafară

„Cookie Queens” a intrat în cinematografe pe 7 august, fiind proiectat în 446 de săli din Statele Unite. Filmul a obținut aproximativ 327.797 de dolari și, în clasamentul box office, documentarul s-a poziționat pe locurile 13-15.

Problema este că, în aceeași perioadă, publicul american a avut o alternativă aparent irezistibilă: „CatVideoFest 2026”, o compilație de videoclipuri cu pisici devenite populare pe internet.

Cu alte cuvinte, Harry și Meghan au adus pe ecrane povești despre ambiție, antreprenoriat și tinere cercetașe, iar spectatorii au preferat să vadă... pisici. Cam greu de digerat asemenea informație de către Ducii de Sussex, nu credeți?

Filmul a avut premiera la Sundance și a beneficiat de reacții inițiale favorabile, iar comentariile specialiștilor n-au fost tocmai negative. Chiar și așa, entuziasmul criticilor nu s-a transformat în bilete vândute.

Eșecuri regale pe bandă rulantă

Iar aici apare marea întrebare: chiar nu mai reușesc Harry și Meghan să convingă publicul?

Jeff Bock, analist media citat de presa americană, consideră că lansarea în august a documentarului a fost o alegere neinspirată. Este o explicație plauzibilă. Dar cifrele ridică o problemă mai mare. „Cookie Queens” nu este primul proiect al lui Harry și Meghan care întâmpină dificultăți în a transforma notorietatea celor doi în succes de public.

Proiectele lor cu Netflix se lasă așteptate, Spotify a renunțat definitiv la podcastul lui Meghan, iar acum îi paște falimentul pe mezinul Regelui Charles și pe soția sa. Pentru că mai multe alegeri neinspirate fac posibil un colaps financiar regretabil, din păcate!

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