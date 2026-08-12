Povestea șoferului care a provocat accidentul din Brașov. Pentru ce a fost numit erou în urmă cu 11 ani

Presa locală din Brașov a dezvăluit informații noi despre șoferul care a provocat accidentul din Piața Sfatului, unde doi turiști au murit. Unul dintre ei era german, iar celălalt venise din Piatra Neamț.

De ce era considerat șoferul un erou în urmă cu 11 ani

Acum 11 ani, în timpul unui concediu la Neptun, șoferul a intervenit pentru a salva de la înec un turist care nu știa să înoate și fusese luat de valuri. Gestul său a fost intens mediatizat la vremea respectivă, iar el a fost considerat un erou, potrivit BizBrașov.

Conducătorul auto în vârstă de 50 de ani ar fi suferit o criză bruscă de epilepsie chiar înainte de a intra în sensul giratoriu, pierzând complet controlul asupra vehiculului, conform Digi24.

Rezultate negative la alcool și droguri în cazul șoferului de 50 de ani

Transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații amănunțite, bărbatul a fost supus imediat testărilor toxicologice de rigoare.



Polițiștii au confirmat că rezultatele pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive au fost negative, consolidând pista unei afecțiuni medicale neurologice apărute fulgerător.

Verificările contiunuă la unitatea spitalicească pentru a se stabili dacă bărbatul se afla în evidențele medicale cu această boală și dacă avea dreptul legal de a deține un permis de conducere.

Accidentul care a șocat o comunitate

Accidentul cumplit s-a produs în jurul orei 21:00, într-o zonă intens frecventată de turiștii care se îndreptau spre Piața Sfatului.

Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului au demarat manevre de resuscitare, însă rănile suferite de două dintre victime au fost incompatibile cu viața.

Anchetatorii au stabilit identitatea celor doi tineri decedați pe loc, fiind vorba despre un turist german în vârstă de 34 de ani și un tânăr român de 26 de ani, originar din municipiul Piatra Neamț.

Cea de-a treia victimă, un alt turist german de 31 de ani, a fost preluată în stare extrem de gravă la spital.

Martorii susțin faptul că înainte de această tragedie, șoferul a fost implicat într-un alt accident. Acesta fusese lovit de o altă mașină, după care șoferul de 50 de ani nu a mai putut controla autoturismul și a rămas cu piciorul pe accelerație.

„Dusterul venea de pe Lungă și a oprit la sensul giratoriu să dea prioritate. Din spatele lui venea cu viteză un alt autoturism care a lovit Dusterul. În momentul impactului, scaunul șoferului s-a rupt, iar șoferul a rămas pe spate, fără a avea vizibilitate, cu mâinile pe volan și cu piciorul pe accelerație. Dusterul a accelerat pe Mureșenilor până în dreptul trecerii de pietoni, a pătruns și pe trotuar, unde a lovit cei trei pietoni”, a declarat un martor, potrivit bizbrasov.ro.