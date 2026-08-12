 Epidemia de Ebola continuă să se extindă. 2.000 de decese au fost confirmate din cauza bolii
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Epidemia de Ebola continuă să se extindă. 2.000 de decese au fost confirmate din cauza bolii

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Autoritățile locale din Republica Democratică Congo (RDC) au anunțat marți că numărul deceselor cauzate de boala provocată de virusul Ebola a depășit 2.000, jumătate din acestea înregistrându-se în ultimele 20 de zile.

Epidemia de Ebola continuă să se extindă/sursă foto: arhivă
Epidemia de Ebola continuă să se extindă/sursă foto: arhivă

Cu peste 4.000 de cazuri confirmate, acesta este atât al doilea cel mai mare focar înregistrat vreodată, cât și cel cu cea mai rapidă creștere. Doar focarul din Africa de Vest din perioada 2014-2016, care a provocat peste 11.000 de decese, a fost mai amplu, potrivit News United Nation.

Evoluția virusului îngrijorează autoritățile

Îngrijorați de răspândirea rapidă a virusului, autoritățile sanitare locale și-au exprimat recent temerea că virusul ar putea suferi mutații. La doar trei luni de la declanșarea acestei situații de urgență provocate de Ebola, numărul deceselor se apropie deja de numărul total de victime înregistrate în timpul epidemiei din perioada 2018-2020, care a înregistrat un număr total mai mic de cazuri.

Ca răspuns, directorul Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor s-a întâlnit recent cu directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pentru a analiza amenințarea reprezentată de mutațiile virusului.

Au fost autorizate studii clinice pentru vaccinuri în Canada și în Regatul Unit, deși rezultatele vor fi disponibile probabil abia peste câteva luni. În provincia Ituri din Republica Democratică a Congo – epicentrul focarului – sunt în curs de desfășurare studii clinice privind tratamentul.

Rata mortalității, în creștere

Conform celui mai recent buletin informativ publicat de Ministerul Comunicațiilor din RDC, pe baza datelor colectate până la data de 10 august, rata de mortalitate se situează la 46,3%.

Un număr de 716 pacienți se află în izolare sau sunt internați în spital, iar 886 de persoane s-au vindecat, în timp ce rata de monitorizare a contactelor este de 82,7 %, conform Agerpres.

Transmiterea rămâne activă în provinciile Ituri (epicentrul focarului), Kivu de Nord, Haut-Uele (est) și Tshopo (centru-nord), în timp ce în Kivu de Sud au trecut 75 de zile fără confirmarea unui nou caz.

Potrivit informațiilor făcute publice luni de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), virusul a început să circule în estul RDC în februarie, deși o cercetare publicată în revista Science la sfârșitul lunii iulie sugera că primele cazuri de infectare ar fi apărut mai devreme, cel puțin în ianuarie.

Epidemia actuală este al doilea focar cu cel mai mare număr de cazuri înregistrate din istorie și cel mai mare din punct de vedere al numărului de cazuri de infectare din RDC, depășind focarul care a avut loc în aceeași regiune între 2018 și 2020, soldat cu 2.299 de decese și 3.481 de cazuri de infectare.

Aceasta este a șaptesprezecea epidemie care afectează RDC și are cea mai rapidă creștere a numărului de cazuri de infectare, potrivit OMS.

Această epidemie vine la un deceniu după cea mai mare epidemie de Ebola din istorie

Deși situația rămâne serioasă, actuala epidemie este departe de amploarea celei mai grave crize de Ebola din istorie, izbucnită în Africa de Vest între 2014 și 2016, când au fost raportate aproximativ 11.000 de decese și 28.000 de infectări.

După declararea focarului din Ituri, virusul s-a extins în Uganda, care a anunțat că este „liberă de Ebola” pe 28 iulie, după confirmarea a 20 de cazuri, dintre care 15 provenite din RDC. Două dintre aceste cazuri au fost fatale.

Epidemia actuală este provocată de tulpina Bundibugyo, cunoscută pentru o rată de mortalitate situată între 30% și 50%. În prezent, nu există un vaccin autorizat sau un tratament specific pentru această variantă, potrivit OMS.

Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor infectate și provoacă o formă severă de febră hemoragică, însoțită de vărsături, diaree și hemoragii interne.

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