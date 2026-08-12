 Caz șocant în Dâmbovița! O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Caz șocant în Dâmbovița! O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Scene de o violență extremă au avut loc în localitatea Pătroaia-Vale din județul Dâmbovița. Părinții unui băiat de 8 ani au atacat-o pe învățătoarea fiului lor la întoarcerea dintr-o excursie școlară, nemulțumiți că cadrul didactic l-a certat pe elev. Părinții au fost arestați.

O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev/ sursa Pexels
O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev/ sursa Pexels

O excursie școlară finanțată din fonduri europene s-a încheiat cu un scandal violent și cu intervenția poliției în județul Dâmbovița.

În localitatea Pătroaia-Vale, doi părinți în vârstă de 27 și 32 de ani au așteptat sosirea autocarului cu elevi pentru a se răzbuna pe învățătoarea de 48 de ani.

Motivul atacului brutal a fost o observație făcută de cadrul didactic băiatului lor de 8 ani în timpul deplasării la Predeal, potrivit News. 

Agresiune brutală în fața copiilor 

Potrivit anchetatorilor, elevul și-a sunat părinții din excursie, plângându-se că a fost certat de învățătoare pentru un incident minor. La sosirea autocarului, mama și tatăl copilului au trecut la atac, lovind-o pe femeie cu pumnii și palmele fără a ține cont de prezența celorlalți elevi îngroziți.

În timpul îmbrâncelilor și al violențelor create de cei doi adulți, două fetițe cu vârste de 7 și 8 ani aflate la fața locului au suferit leziuni. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a necesitat spitalizarea.

„La data de 10 august, polițiștii au reținut pentru 24 de ore două persoane, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În timpul conflictului, două minore au suferit leziuni”,  au declarat cei de la IPJ Dâmbovița.

Mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile emise de instanță

După expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore emise sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, cei doi soți au fost prezentați în fața magistraților.

Marți, 11 august, Judecătoria Găești a admis propunerea procurorilor și a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele ambilor părinți agresori.

Nu este un caz izolat

Un caz asemănător a avut loc în urmă cu câteva luni, la Pitești. În noaptea de 26 aprilie, un bărbat de 45 de ani ar fi agresat învățătoarea fiului, după ce cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un local.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi legate de copil. Tatăl era nemulțumit că învățătoarea îl dusese pe fiul său într-o excursie cu acordul mamei copilului, de care bărbatul era divorțat.

Discuția dintre cei doi a degenerat, iar bărbatul ar fi lovit-o pe femeie peste față. Ulterior, aceasta a sesizat Poliția, iar pe 4 mai bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Ghid de cumpărături

image png
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți Fapt divers
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Ce înseamnă dacă vezi un punct roșu pe o țeavă de gaze. Mulți români îl ignoră, dar are un rol important playtech.ro
image
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
politie italia jpg
Gest extrem făcut de o româncă în Italia: a încercat să își răpească nepoata de doar 10 zile și să o aducă în România. Unde au fost găsite cele două Internațional
longitude 131 profimedia (3) jpg
Lux în deșert! Cât costă o noapte de cazare în apropierea muntelui Uluru Fapt divers
image png
Pericol pe calea ferată de pe litoral: au fost găsite trei obstacole amplasate intenționat pe șinele de tren Național
Somn - dormit - pozitie de somn FOTO Shutterstock
De ce plângi în somn? Ce poate ascunde acest fenomen și când ar trebui să fii atent Fapt divers
apartament anaf jpg
Apartament cu 2 camere, scos la licitație de ANAF cu 340.000 de lei. Unde se află Național
image png
VideoGest neobișnuit din partea unui client: a comandat un homar de 300 de dolari pentru cină, dar nu l-a mâncat. Ospătarii au rămas surprinși Internațional
480671886 1063660585799629 7642306113640146047 n jpg
Atac la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv improvizat lăsat lângă instituție a luat foc Național
robinet istock jpg
Orașele din România care rămân fără apă timp de 24 de ore. Autoritățile caută soluții Național
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net