Caz șocant în Dâmbovița! O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev

Scene de o violență extremă au avut loc în localitatea Pătroaia-Vale din județul Dâmbovița. Părinții unui băiat de 8 ani au atacat-o pe învățătoarea fiului lor la întoarcerea dintr-o excursie școlară, nemulțumiți că cadrul didactic l-a certat pe elev. Părinții au fost arestați.

O excursie școlară finanțată din fonduri europene s-a încheiat cu un scandal violent și cu intervenția poliției în județul Dâmbovița.

În localitatea Pătroaia-Vale, doi părinți în vârstă de 27 și 32 de ani au așteptat sosirea autocarului cu elevi pentru a se răzbuna pe învățătoarea de 48 de ani.

Motivul atacului brutal a fost o observație făcută de cadrul didactic băiatului lor de 8 ani în timpul deplasării la Predeal, potrivit News.

Agresiune brutală în fața copiilor

Potrivit anchetatorilor, elevul și-a sunat părinții din excursie, plângându-se că a fost certat de învățătoare pentru un incident minor. La sosirea autocarului, mama și tatăl copilului au trecut la atac, lovind-o pe femeie cu pumnii și palmele fără a ține cont de prezența celorlalți elevi îngroziți.

În timpul îmbrâncelilor și al violențelor create de cei doi adulți, două fetițe cu vârste de 7 și 8 ani aflate la fața locului au suferit leziuni. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a necesitat spitalizarea.

„La data de 10 august, polițiștii au reținut pentru 24 de ore două persoane, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În timpul conflictului, două minore au suferit leziuni”, au declarat cei de la IPJ Dâmbovița.

Mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile emise de instanță

După expirarea ordonanței de reținere de 24 de ore emise sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, cei doi soți au fost prezentați în fața magistraților.

Marți, 11 august, Judecătoria Găești a admis propunerea procurorilor și a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele ambilor părinți agresori.

Nu este un caz izolat

Un caz asemănător a avut loc în urmă cu câteva luni, la Pitești. În noaptea de 26 aprilie, un bărbat de 45 de ani ar fi agresat învățătoarea fiului, după ce cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un local.

Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi pornit de la neînțelegeri mai vechi legate de copil. Tatăl era nemulțumit că învățătoarea îl dusese pe fiul său într-o excursie cu acordul mamei copilului, de care bărbatul era divorțat.

Discuția dintre cei doi a degenerat, iar bărbatul ar fi lovit-o pe femeie peste față. Ulterior, aceasta a sesizat Poliția, iar pe 4 mai bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.