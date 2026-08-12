Atac la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv improvizat lăsat lângă instituție a luat foc

Ambasada României din Elveția a fost ținta unui atac. În apropierea instituției a fost plasat un dispozitiv incediar improvizat, care a și luat foc. Echipa din cadrul ambasadei au stins focul la scurt timp, iar autoritățile au demarat o anchetă.

Ambasada României din Elveția, vizată de un atac

Luni după-amiază, 10 august, Ambasada României din Berna, Elveția, a fost vizată de un atac. Persoane necunoscute au lăsat lângă gardul instituției un dispozitiv improvizat, care a provocat și un incendiu. Focul a fost stins de echipa ambasadei, însă la fața locului a fost trimisă și o echipa de pompieri ca măsură de precauție. Ulterior, s-a instituit o stare de alarmă în caz de incendiu.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. De asemenea, pagubele materiale sunt minore, Între timp, pompierii i-au îndrumat pe pietoni să evite zona și să ocolească ambasada. Poliția din Berna, sub conducerea Parchetului, a deschis o anchetă pentru a clarifica incidentul, conform swissinfo.ch.

Ce spun autoritățile române

Ministerul Afacerilor Externe român a confirmat incidentul și a precizat faptul că incendiul provocat de acel dispozitiv a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc.

Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri. Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită.Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, se arată în comunicatul transmis de MAE

Atac terorist asupra Ambasadei României din Kabul

Nu este prima oară când sediul unei ambasade românești din străinătate este vizată. În septembrie 2019, în campusul în care își desfășura activitatea Ambasada României la Kabul, a avut loc un atac terorist, în urma căruia un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit, iar altul a fost grav rănit.