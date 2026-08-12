 Atac la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv improvizat lăsat lângă instituție a luat foc
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Atac la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv improvizat lăsat lângă instituție a luat foc

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ambasada României din Elveția a fost ținta unui atac. În apropierea instituției a fost plasat un dispozitiv incediar improvizat, care a și luat foc. Echipa din cadrul ambasadei au stins focul la scurt timp, iar autoritățile au demarat o anchetă.

Ambasada României din Elveția. Foto: Facebook
Ambasada României din Elveția. Foto: Facebook

Ambasada României din Elveția, vizată de un atac

Luni după-amiază, 10 august, Ambasada României din Berna, Elveția, a fost vizată de un atac. Persoane necunoscute au lăsat lângă gardul instituției un dispozitiv improvizat, care a provocat și un incendiu. Focul a fost stins de echipa ambasadei, însă la fața locului a fost trimisă și o echipa de pompieri ca măsură de precauție. Ulterior, s-a instituit o stare de alarmă în caz de incendiu.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. De asemenea, pagubele materiale sunt minore, Între timp, pompierii i-au îndrumat pe pietoni să evite zona și să ocolească ambasada. Poliția din Berna, sub conducerea Parchetului, a deschis o anchetă pentru a clarifica incidentul, conform swissinfo.ch.

Ce spun autoritățile române

Ministerul Afacerilor Externe român a confirmat incidentul și a precizat faptul că incendiul provocat de acel dispozitiv a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții. 

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc.

Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri. Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită.Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, se arată în comunicatul transmis de MAE  

Atac terorist asupra Ambasadei României din Kabul

Nu este prima oară când sediul unei ambasade românești din străinătate este vizată. În septembrie 2019, în campusul în care își desfășura activitatea Ambasada României la Kabul, a avut loc un atac terorist, în urma căruia un reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul a murit, iar altul a fost grav rănit.

Ghid de cumpărături

image png
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți Fapt divers
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Când începe cursa pentru aur și cine transmite la TV www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Ce înseamnă dacă vezi un punct roșu pe o țeavă de gaze. Mulți români îl ignoră, dar are un rol important playtech.ro
image
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
politie italia jpg
Gest extrem făcut de o româncă în Italia: a încercat să își răpească nepoata de doar 10 zile și să o aducă în România. Unde au fost găsite cele două Internațional
longitude 131 profimedia (3) jpg
Lux în deșert! Cât costă o noapte de cazare în apropierea muntelui Uluru Fapt divers
image png
Pericol pe calea ferată de pe litoral: au fost găsite trei obstacole amplasate intenționat pe șinele de tren Național
Somn - dormit - pozitie de somn FOTO Shutterstock
De ce plângi în somn? Ce poate ascunde acest fenomen și când ar trebui să fii atent Fapt divers
apartament anaf jpg
Apartament cu 2 camere, scos la licitație de ANAF cu 340.000 de lei. Unde se află Național
image png
VideoGest neobișnuit din partea unui client: a comandat un homar de 300 de dolari pentru cină, dar nu l-a mâncat. Ospătarii au rămas surprinși Internațional
robinet istock jpg
Orașele din România care rămân fără apă timp de 24 de ore. Autoritățile caută soluții Național
bebelus columbia cutremur salvat captura video jpg
Salvare miraculoasă după cutremurul din Columbia! Un bebeluș și tatăl său au fost scoși în viață de sub dărâmături Internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net