De ce plângi în somn? Ce poate ascunde acest fenomen și când ar trebui să fii atent

Plânsul în somn este un fenomen mai frecvent decât pare și poate avea legătură cu starea emoțională, visele sau anumite tulburări ale somnului. Unele persoane se trezesc în lacrimi după un vis intens, în timp ce altele pot plânge în timpul somnului fără să își amintească exact ce au visat.

Visele tulburătoare, perioadele de stres, experiențele dureroase sau schimbările importante din viață pot influența modul în care se desfășoară somnul. În anumite situații, emoțiile puternice pot ieși la suprafață în timpul nopții, iar persoana se poate trezi cu o stare de tristețe, teamă sau confuzie.

Plânsul în somn poate apărea și în contextul unor probleme emoționale care sunt dificil de exprimat în timpul zilei. Stresul prelungit, anxietatea, depresia sau experiențele traumatice sunt menționate printre factorii care pot influența visele și calitatea somnului.

Coșmarurile, stresul și emoțiile pot influența somnul

Una dintre cauzele menționate pentru plânsul nocturn o reprezintă coșmarurile sau visele încărcate emoțional. Acestea pot apărea mai ales în perioade caracterizate de stres, după evenimente dureroase sau în timpul unor schimbări importante.

Traumele emoționale pot fi, de asemenea, asociate cu astfel de episoade. Potrivit sursei, persoanele care au trecut prin experiențe traumatice, recente sau mai vechi, pot ajunge să manifeste reacții emoționale și în timpul somnului.

Doliul și pierderea unei persoane apropiate pot influența, la rândul lor, visele. Durerea poate reveni în timpul nopții sub forma unor vise în care persoana se simte tristă, neajutorată sau ajunge să plângă.

Anxietatea și depresia sunt alte stări despre care sursa spune că pot afecta calitatea somnului. Trezirea în lacrimi poate apărea în cazul unor persoane care trec prin astfel de perioade, alături de alte modificări ale somnului.

Și emoțiile reprimate sau neexprimate în timpul zilei sunt menționate printre posibilele cauze. Presiunea de la locul de muncă, problemele financiare, conflictele familiale sau alte griji pot contribui la apariția unor vise agitate.

Un alt factor îl pot reprezenta anumite medicamente. Potrivit sursei, unele tratamente care influențează chimia creierului, printre care antidepresivele, anxioliticele și somniferele, pot provoca vise intense sau modificări ale somnului. În cazul în care episoadele apar după începerea unui tratament nou, sursa recomandă discutarea situației cu medicul.

Ce poate însemna când te trezești plângând

Problemele de somn pot reprezenta, de asemenea, un factor. Insomnia, apneea de somn sau sindromul picioarelor neliniștite pot fragmenta somnul și pot contribui la apariția unor stări de oboseală și tensiune.

Potrivit declarației citate în sursă, episoadele frecvente de plâns la trezire pot reprezenta un semnal că anumite griji, frici sau dificultăți nerezolvate influențează starea psihică și somnul. În astfel de situații, este recomandată intervenția unui specialist, precum un psiholog sau psihoterapeut.

Un astfel de episod nu este însă prezentat în sursă ca având o singură cauză. Plânsul poate apărea în urma unui vis intens, în perioade de stres sau în contextul unor experiențe emoționale dificile.

Dacă trezirea în lacrimi se repetă, sursa recomandă acordarea unei atenții mai mari stării emoționale. Printre sugestii se numără notarea într-un jurnal a lucrurilor care sunt simțite sau a detaliilor din vise care pot fi reținute.

O rutină de somn mai sănătoasă, exercițiile de respirație, meditația sau discuțiile cu o persoană apropiată sunt, de asemenea, menționate ca modalități prin care poate fi acordată o atenție mai mare stării emoționale.

Ce înseamnă când visezi că plângi

Visul în care o persoană se vede plângând poate apărea în perioade de stres sau după evenimente care au avut un impact emoțional. Potrivit sursei, astfel de vise pot fi asociate cu tristețe, teamă, dor sau oboseală emoțională.

Contextul visului și starea de dinainte de culcare sunt prezentate drept elemente importante. Un asemenea vis poate fi asociat cu o perioadă dificilă sau cu o experiență care a rămas în minte.

„Episoadele frecvente de plâns la trezire pot fi un semnal clar al unor probleme de sănătate mintală. Acestea indică faptul că grijile, fricile și dificultățile nerezolvate afectează nu doar starea psihică generală, ci și calitatea somnului. În astfel de cazuri, este esențială intervenția unui specialist, cum ar fi un psiholog sau psihoterapeut. Cu ajutorul potrivit, persoanele afectate pot lucra pentru a-și restabili echilibrul emoțional, astfel încât diminețile să fie liniștite, iar nopțile odihnitoare”, explică Dr. Chandni Tugnait, citat de Hindustantimes.com.

Plânsul în somn poate avea, așadar, mai multe cauze și poate apărea în contexte diferite. Coșmarurile, stresul, doliul, anumite stări emoționale, medicamentele și problemele de somn se numără printre factorii enumerați în sursa prezentată.