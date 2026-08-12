Lux în deșert! Cât costă o noapte de cazare în apropierea muntelui Uluru

„Longitude 131°” este unul dintre cele mai exclusiviste resorturi din Australia, amplasat în mijlocul deșertului, chiar lângă Parcul Național Uluṟu-Kata Tjuṯa, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Complexul poartă numele longitudinii la care se află celebrul monolit Uluru, una dintre cele mai cunoscute formațiuni naturale din Australia.

Resortul are doar 15 unități de cazare, concepute sub forma unor „corturi” de lux, dar care seamănă mai degrabă cu niște cabane elegante. Fiecare oferă o priveliște spectaculoasă asupra întinderii roșiatice a deșertului și, mai ales, asupra masivului Uluru.

Oaspeții pot urmări chiar din propria unitate răsăritul și apusul peste monolitul roșu din gresie, cunoscut și sub numele de Ayers Rock. Experiența este însă departe de ideea clasică de camping. Oaspeții au la dispoziție numeroase activități pentru a descoperi regiunea. Pot survola deșertul cu elicopterul, pot explora împrejurimile pe motociclete Harley-Davidson sau chiar pe cămile.

Cina se servește în aer liber

De asemenea, pot participa la excursii ghidate pentru a afla mai multe despre istoria și cultura zonei. Una dintre experiențele oferite de resort este Table 131, o cină organizată în aer liber, într-o locație secretă din deșert. Din două în două seri, turiștii sunt transportați acolo și servesc un meniu cu trei feluri de mâncare, în timp ce admiră cerul plin de stele. Cina este urmată de povești despre regiune și despre peisajul spectaculos al deșertului australian.

Oaspeții sunt încurajați să se trezească și foarte devreme pentru a vedea răsăritul peste Uluru. La ora 05:00, aceștia pot ieși din „cort” pentru a admira momentul, iar produse de patiserie proaspăt coapte îi așteaptă pentru a face trezirea mai ușoară. Luxul are însă un preț pe măsură.

Pentru două persoane, o noapte la „Longitude 131°” costă aproximativ 3.000 de dolari, în funcție de perioadă și tipul unității. Deși camerele sunt amenajate pentru confort, există și posibilitatea ca turiștii să doarmă pe terasă. Personalul poate instala un pat în aer liber, astfel încât oaspeții să adoarmă sub cerul plin de stele și să se trezească admirând Uluru.