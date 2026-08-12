 Orașele din România care rămân fără apă timp de 24 de ore. Autoritățile caută soluții
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Orașele din România care rămân fără apă timp de 24 de ore. Autoritățile caută soluții

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Jumătate din municipiul Galați rămâne fără apă timp de 24 de ore, în contextul în care seceta prelungită a dus Dunărea la un nivel foarte scăzut. Operatorul local de apă desfășoară lucrări pentru conectarea instalației de captare a apei din fluviu la o sursă de apă de adâncime, astfel încât alimentarea orașului să poată continua și în cazul în care nivelul Dunării va scădea în continuare.

Probleme cu apa / Foto: Istock
Probleme cu apa / Foto: Istock

Intervenția este considerată necesară după ce priza de apă a Dunării funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate. Din cauza nivelului scăzut al fluviului, apa nu mai poate fi captată prin toate grătarele de aducțiune, unele dintre acestea rămânând parțial deasupra apei.

„Este o intervenție absolut necesară acum, pentru a proteja continuitatea alimentării cu apă a municipiului Galați într-un moment în care condițiile Dunării impun acțiune și prevenție”, a transmis operatorul de apă, potrivit Antena3.

Peste o sută de mii de oameni sunt afectați de oprirea alimentării cu apă. Pentru locuitorii din cele șapte cartiere vizate au fost puse la dispoziție cisterne, iar o parte dintre gălățeni și-au făcut provizii înaintea intervenției.

Dunărea a ajuns la doar 18 centimetri la Galați

La Galați, Dunărea are în prezent o cotă de 18 centimetri, cu numai un centimetru peste valoarea istorică a zilei, de 17 centimetri. În aceste condiții, autoritățile locale au decis să înceapă lucrările pentru conectarea la noua conductă, care va permite alimentarea Uzinei de Apă și din sursa de adâncime.

Intervenția presupune cuplarea conductei magistrale DN 800 mm, cu o lungime de 1,3 kilometri, la magistrala DN 1.200 mm, firul 4 de apă brută de la Priza Dunării. Astfel, va fi creată posibilitatea alimentării Uzinei de Apă și din sursa de adâncime, respectiv din magistrala DN 1.000 mm Șerbești–Filești.

În prezent, Uzina de Apă este alimentată exclusiv prin conducta magistrală DN 1.200 mm, firul 4, de la Priza Dunării. Noua conexiune va reprezenta o alternativă în cazul în care scăderea nivelului fluviului va afecta sau va împiedica funcționarea optimă a Prizei Dunării.

Totuși, sursa de adâncime nu va putea asigura apa pentru întreg municipiul în cazul în care Priza Dunării nu va mai putea furniza apă.

Și Administrația Fluvială a Dunării de Jos monitorizează situația. În mai multe puncte critice sunt efectuate lucrări de dragare, inclusiv în zona Cernavodă. „Administrația Fluvială draghează în mai multe puncte critice, în special în zona Cernavodă”, a declarat Adrian Maizel, inginer la Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Restricții și probleme în mai multe localități

Seceta afectează alimentarea cu apă în numeroase localități din România. În 181 de localități care au sisteme centralizate de alimentare cu apă există restricții privind accesul la apă în anumite intervale. Cele mai multe localități afectate se află în Alba, unde sunt 45, Neamț, cu 39, și Bihor, cu 30. În Iași sunt afectate șase localități, iar în Vaslui, opt.

Alte 96 de localități, care nu au sisteme centralizate sau dispun doar parțial de astfel de sisteme, se confruntă cu probleme legate de rezerva de apă, afectată de seceta prelungită. Cele mai multe se află în Botoșani, unde sunt 55 de localități, urmat de Neamț, cu zece.

Din cele 130 de secțiuni monitorizate pentru seceta hidrologică, în 48 de puncte debitele au coborât sub nivelul minim necesar.

Probleme au apărut și în zona Pitești, unde apa furnizată în municipiu și în localitățile din jur are o concentrație ridicată de mangan, după scăderea nivelului lacului Budeasa. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au redus aportul de apă în lac, favorizând stagnarea apei și scăderea nivelului de oxigen, precum și apariția unei concentrații crescute de mangan.

Direcția de Sănătate Publică Argeș a prelevat probe pentru a analiza apa și pentru a stabili dacă aceasta este potabilă. Deocamdată, nu au fost instituite restricții privind consumul apei. „Nu sunt restricții la acest moment. Am prelevat probe, așteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat directoarea DSP Argeș, Sorina Honțaru.

Pentru remedierea situației de la Budeasa, autoritățile din Argeș încearcă deversarea controlată a apei din lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din lacul Vidraru.

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