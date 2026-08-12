 Gest neobișnuit din partea unui client: a comandat un homar de 300 de dolari pentru cină, dar nu l-a mâncat. Ospătarii au rămas surprinși
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VideoGest neobișnuit din partea unui client: a comandat un homar de 300 de dolari pentru cină, dar nu l-a mâncat. Ospătarii au rămas surprinși

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Un client al unui restaurant din Roquebrune-Cap-Martin, din regiunea Alpes-Maritimes, a cumpărat un homar viu pentru 300 de euro. Scopul său final nu era să-l mănânce, ci să-l elibereze înapoi în Marea Mediterană.

Gestul unui client la un restaurant franțuzesc/sursă foto: shutterstock
Gestul unui client la un restaurant franțuzesc/sursă foto: shutterstock

Cine este bărbatul care a eliberat homarul

Omul din spatele acestei inițiative nu este deloc străin de tema drepturilor animalelor. Stéphane Lamart este președintele unei asociații pentru protecția animalelor pe care a înființat-o în anul 2000, potrivit Le Parisien.

În acea zi, s-a dus la restaurantul Loulou Pirate împreună cu o prietenă pentru a-i sărbători ziua de naștere. O scenă îngrozitoare s-a desfășurat sub ochii lui când o chelneriță s-a apropiat de masa lor pentru a le prezenta captura zilei, un amestec de pește și fructe de mare. Printre acestea, a zărit un homar care era încă în viață.

În loc să lase homarul în voia sorții sale sumbre, Stéphane Lamart hotărăște să-l cumpere. Apoi îi explică chelneriței „uimite” că nu dorește să-l mănânce, ci să-l ia cu el în viață.

„Priveliștea aceea mi s-a părut insuportabilă”, a declarat Stéphane Lamart pentru France 3 – Ici Côte d'Azur. „Mi s-a spus că prețul era de 10 euro pe gram: am fost profund șocat că cineva ar putea decide că viața unui animal valorează 300 de euro”.

Nu este prima dată când face un astfel de gest

În 2024, a cumpărat trei homari de la vitrina unui restaurant din Menton, iar acea salvare a avut și ea un preț foarte mare. Bărbatul nu știe dacă crustaceul eliberat înapoi în mare anul acesta a supraviețuit, însă nu regretă fapta sa. „ Cel puțin i-am oferit o a doua șansă la viață”, spune Stéphane Lamart.

Deși este vegetarian, bărbatul insistă că nu le cere restaurantelor să nu mai vândă „carne și pește”. „Aș dori cel puțin ca fructele de mare să fie anesteziate înainte de a fi fierte”, a mărturisit Lamart.

Povestea asociației fondate de Stéphane Lamart

De la înființarea sa în 2004, Asociația Stéphane Lamart s-a angajat să asigure o viață demnă animalelor victime ale abuzurilor și abandonului. În fiecare an, asociația intervine în sute de cazuri de cruzime față de animale și de neglijență, potrivit paginii oficiale Eurogroup for Animals.

Prin intermediul unei rețele de anchetatori voluntari și al unei strânse colaborări cu autoritățile, asociația asigură în mod regulat confiscarea și plasarea în siguranță a animalelor aflate în suferință, inclusiv a animalelor de companie, a animalelor sălbatice și a animalelor de fermă.

 În 2024, organizația a salvat peste 350 de animale, oferindu-le îngrijire și adăpost în refugii sau familii temporare. De asemenea, există și o „casă de retragere” pentru animale ale căror proprietari au decedat. 

Prin întâlnirile regulate cu parlamentarii pentru promovarea drepturilor animalelor în Franța, Stéphane Lamart Association a obținut mai multe rezultate notabile. Printre acestea se numără interzicerea imediată a plimbărilor cu ponei, o practică considerată de organizație drept abuzivă.

Asociația a contribuit și la introducerea unei circumstanțe agravante în cazurile de cruzime comise asupra animalelor aflate în grija unor agenți în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

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