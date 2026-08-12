 Salvare miraculoasă după cutremurul din Columbia! Un bebeluș și tatăl său au fost scoși în viață de sub dărâmături
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Salvare miraculoasă după cutremurul din Columbia! Un bebeluș și tatăl său au fost scoși în viață de sub dărâmături

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Brian Osorio Zuluaga, un localnic din Cali, se întorcea luni spre casă pe motocicletă, după ce cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit Columbia, când a văzut o clădire rezidențială cu cinci etaje prăbușită. Bărbatul a oprit și s-a apropiat, alături de mai mulți localnici, pentru a căuta supraviețuitori. La scurt timp, din dărâmături s-a auzit o voce. Un bărbat le-a spus că este prins împreună cu un bebeluș.

Salvatorii au început să îndepărteze molozul cu mâinile goale, însă o placă grea de beton le-a blocat accesul. Mai multe persoane au ridicat-o împreună, în timp ce ceilalți au eliberat drumul către copil. „Puteai să vezi capul micuț al bebelușului acolo, care părea vinețiu pentru că nu putea să respire”, a povestit Osorio pentru CNN.

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După îndepărtarea molozului, copilul a început să respire, iar culoarea pielii i-a revenit treptat. Bebelușul a fost scos dintre ruine și predat unui polițist, care l-a dus la o ambulanță. Salvatorii s-au întors apoi la tatăl copilului, prins sub placa de beton, și au reușit să-l scoată în viață.

„Unitatea înseamnă putere, pentru că nicio persoană nu ar fi putut ridica singură acea bucată de moloz. Era atât de mare și atât de grea”, a spus Osorio. Operațiunile de căutare și salvare au intrat miercuri în a treia zi, după ce seismul a provocat moartea a cel puțin 224 de persoane.

Au rămas fără locuințe și dorm în corturi

Locuitorii din Pereira dorm acum în corturi (Foto: GettyImages)
Locuitorii din Pereira dorm acum în corturi (Foto: GettyImages)

În Cali, o femeie a fost scoasă marți de sub un munte de moloz, în aplauzele celor aflați la fața locului, după o operațiune complexă. În Pereira, una dintre cele mai grav afectate zone, salvatorii și voluntarii au format lanțuri umane pentru a îndepărta dărâmăturile și a ajunge la oamenii prinși în clădirile prăbușite. „Sunt oameni care au sărit să ajute și îi vedeți purtând haine sport sau ținute de birou. Nu erau pregătiți pentru așa ceva”, a declarat corespondentul CNN David Culver.

În Chocó, provincia aflată în apropierea epicentrului, situația rămâne dramatică. Victor Chamapuro, liderul rezervației indigene Buenavista, a declarat că toate locuințele comunității au fost distruse. „Unde vom dormi acum? Trebuie să fim în alertă, dormim afară”, a spus acesta. El a cerut alimente și medicamente și a precizat că o persoană a fost rănită.

Rezervația este accesibilă doar cu barca, într-o călătorie de aproximativ cinci ore din portul Buenaventura.

Cutremurul este una dintre primele mari provocări pentru noul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, aflat în funcție de doar o săptămână. Marți, acesta a anunțat ajutoare financiare pentru victime, inclusiv pentru cei care și-au pierdut locuințele și au nevoie de bani pentru chirii temporare.

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