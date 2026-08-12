Salvare miraculoasă după cutremurul din Columbia! Un bebeluș și tatăl său au fost scoși în viață de sub dărâmături
Brian Osorio Zuluaga, un localnic din Cali, se întorcea luni spre casă pe motocicletă, după ce cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit Columbia, când a văzut o clădire rezidențială cu cinci etaje prăbușită. Bărbatul a oprit și s-a apropiat, alături de mai mulți localnici, pentru a căuta supraviețuitori. La scurt timp, din dărâmături s-a auzit o voce. Un bărbat le-a spus că este prins împreună cu un bebeluș.
Salvatorii au început să îndepărteze molozul cu mâinile goale, însă o placă grea de beton le-a blocat accesul. Mai multe persoane au ridicat-o împreună, în timp ce ceilalți au eliberat drumul către copil. „Puteai să vezi capul micuț al bebelușului acolo, care părea vinețiu pentru că nu putea să respire”, a povestit Osorio pentru CNN.
După îndepărtarea molozului, copilul a început să respire, iar culoarea pielii i-a revenit treptat. Bebelușul a fost scos dintre ruine și predat unui polițist, care l-a dus la o ambulanță. Salvatorii s-au întors apoi la tatăl copilului, prins sub placa de beton, și au reușit să-l scoată în viață.
„Unitatea înseamnă putere, pentru că nicio persoană nu ar fi putut ridica singură acea bucată de moloz. Era atât de mare și atât de grea”, a spus Osorio. Operațiunile de căutare și salvare au intrat miercuri în a treia zi, după ce seismul a provocat moartea a cel puțin 224 de persoane.
Au rămas fără locuințe și dorm în corturi
În Cali, o femeie a fost scoasă marți de sub un munte de moloz, în aplauzele celor aflați la fața locului, după o operațiune complexă. În Pereira, una dintre cele mai grav afectate zone, salvatorii și voluntarii au format lanțuri umane pentru a îndepărta dărâmăturile și a ajunge la oamenii prinși în clădirile prăbușite. „Sunt oameni care au sărit să ajute și îi vedeți purtând haine sport sau ținute de birou. Nu erau pregătiți pentru așa ceva”, a declarat corespondentul CNN David Culver.
În Chocó, provincia aflată în apropierea epicentrului, situația rămâne dramatică. Victor Chamapuro, liderul rezervației indigene Buenavista, a declarat că toate locuințele comunității au fost distruse. „Unde vom dormi acum? Trebuie să fim în alertă, dormim afară”, a spus acesta. El a cerut alimente și medicamente și a precizat că o persoană a fost rănită.
Rezervația este accesibilă doar cu barca, într-o călătorie de aproximativ cinci ore din portul Buenaventura.
Cutremurul este una dintre primele mari provocări pentru noul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, aflat în funcție de doar o săptămână. Marți, acesta a anunțat ajutoare financiare pentru victime, inclusiv pentru cei care și-au pierdut locuințele și au nevoie de bani pentru chirii temporare.