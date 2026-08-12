 Povestea fermierului român care a transformat câțiva căței de usturoi primiți cadou într-o afacere de succes. Cu cât vinde un kilogram
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Povestea fermierului român care a transformat câțiva căței de usturoi primiți cadou într-o afacere de succes. Cu cât vinde un kilogram

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Povestea afacerii lui Cosmin Chițu, un fermier din Giurgiu, a început cu câțiva căței de usturoi primiți cadou și o idee care s-a dovedit a fi norocul vieții sale. Agricultorul a ajuns să cultive 400 de kilograme de „usturoi elefant”, care au nevoie de puțină întreținere.

Usturoiul-elefant/sursă foto: AgroInteligența
Usturoiul-elefant/sursă foto: AgroInteligența

O afacere nișată, dar de succes

Povestea usturoiului Elefant cultivat de Cosmin Chițu a început în urmă cu cinci‑șase ani, când mama sa a primit câteva căpățâni din acest soi. Fermierul a plantat doar zece căței în livada moștenită de la bunici, iar cultura s‑a extins treptat, fără investiții majore, potrivit Agro Inteligența.

Cosmin spune că usturoiul se dezvoltă cel mai bine dacă este plantat toamna și lăsat apoi „în pace”, fără udări suplimentare. De altfel, parcela irigată a produs bulbi mai mici decât cea care a primit doar apa căzută natural pe parcursul anului.

În afară de un erbicid și un foliar, cultura nu necesită alte îngrijiri, iar fermierul o plantează printre rândurile de pomi din livadă. Usturoiul Elefant este, potrivit lui, rezistent și la viermele sârmă, un dăunător care afectează alte soiuri.

„Cel mai bine este să-l plantezi toamna şi apoi să-l laşi în pace. Am observat că nu are nevoie de udări. (..)  Parcela pe care am irigat-o a făcut bulbi mai mici decât cea care a crescut doar din apa căzută de-a lungul anului de cultură. Partea bună este că în afară de un erbicid şi un foliar nu are nevoie de alte îngrijiri. (..) Eu plantez în livadă printre rândurile de pomi”, spune fermierul din Giurgiu.

Anul acesta, Cosmin Chițu estimează o recoltă de aproximativ 400 de kilograme – cea mai mare de când a început să cultive acest soi. Un avantaj important este faptul că își produce singur materialul săditor, ceea ce menține costurile scăzute de la un sezon la altul.

Pentru ce este mai apreciat usturoiul elefant

La început, producția era destinată prietenilor și cunoscuților, însă cererea a crescut, iar Cosmin Chițu vinde acum usturoiul în piața din Giurgiu și prin comenzi din alte județe.

Produsul este căutat pentru gustul său mai dulce și mai puțin iute decât al usturoiului românesc tradițional. Mulți cumpărători îi spun că îl tolerează mai bine, mai ales cei cu sensibilitate digestivă. Fermierul subliniază că nu promovează proprietăți medicinale, însă recunoaște că gustul „mai blând” este principalul motiv pentru care oamenii îl caută.

„Un client din Zalău cumpără anual cantități importante de usturoi, din câte am înțeles le oferă unor azile de bătrâni, soiul fiind mult mai dulce. Acest usturoi are un gust mai puțin iute decât soiurile românești tradiționale și este apreciat de persoane care evită usturoiul obișnuit din cauza problemelor digestive. Mulți mi-au spus că îl tolerează mai bine. Eu nu spun că are proprietăți medicinale, dar oamenii îl caută tocmai pentru gustul lui mai blând”, a mărturisit fermierul.

Usturoiul se vinde cu aproximativ 30 de lei kilogramul, atât pentru consum, cât și pentru material săditor. Spune că nu urmărește profitul, ci doar acoperirea cheltuielilor de întreținere a livezii, mărturisește agricultorul.

”Anul acesta am scos undeva la 400 de kilograme, cu aproximație, este un ”record” să spun, de când am început. Ceea ce mi se pare fascinant la el este că mi-a ieșit și unde a fost acum 3 ani, deci cumva se auto-înmulțește. Este o cultură ușoară iar odată ce ai cumpărat material săditor nu mai ai nevoie să investești, îți produci singur bulbii care urmează să fie plantați”, a mai precizat Cosmin Chițu. 

El a mai sfătuit fermierii aflați la început de drum, dar interesați de creșterea usturoiului, să testeze pe o suprafață redusă, cu 10 kilograme de material săditor. 

Beneficiile usturoiului

Usturoiul este un ingredient-minune, un medicament natural, iar cei mai mulţi dintre noi sunt conştienţi de proprietăţile şi beneficiile acestei legume. Folosit de mii de ani, usturoiul îşi aduce aportul în reglarea multor funcţii ale organism.

În antichitate usturoiul era la mare căutare datorită proprietăţilor sale antinflamatorii, fiind utilizat în tratamentul rănilor sau al infecţiilor, pe lângă uzul său în alimentaţie.

Usturoiul este de asemenea bogat în vitamina C, potasiu şi fosfor. Căţeii de usturoi mai conţin cantităţi semnificative de mangan, vitamina B6 şi cantităţi mai mici de cupru, seleniu şi vitamina B1.  Manganul ajută la fixarea calciului în organism şi reglarea conţinutului de zahărul în sânge.

În comerţ, se găsesc diverse remedii pe bază de usturoi, siropul şi tinctura fiind foarte des folosite în combaterea simptomelor virozelor şi ale gripei. Capsulele pe bază de usturoi sunt bogate în zinc şi se întrebuinţează de obicei pentru reducerea plăcilor de arterom.

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Poză virală cu David Popovici la Paris: „Ghiciți înotătorul” www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Vacanța din octombrie 2026. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală playtech.ro
image
Șefa TVR recunoaște greșeala de la cursa lui David Popovici: „Un coleg a întrerupt emisia”. Ce s-a decis pentru marea finală de la 100 metri. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
480671886 1063660585799629 7642306113640146047 n jpg
Atac la Ambasada României din Elveția. Un dispozitiv improvizat lăsat lângă instituție a luat foc Național
robinet istock jpg
Orașele din România care rămân fără apă timp de 24 de ore. Autoritățile caută soluții Național
bebelus columbia cutremur salvat captura video jpg
Salvare miraculoasă după cutremurul din Columbia! Un bebeluș și tatăl său au fost scoși în viață de sub dărâmături Internațional
image png
Caz șocant în Dâmbovița! O învățătoare a fost bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev Național
image png
Epidemia de Ebola continuă să se extindă. 2.000 de decese au fost confirmate din cauza bolii Internațional
image png
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți Fapt divers
accident brasov jpg
Povestea șoferului care a provocat accidentul din Brașov. Pentru ce a fost numit erou în urmă cu 11 ani Național
image png
Locuitorii din mediul rural vor putea construi fără autorizație. Ce case vor avea nevoie doar de o notificare la primărie Național
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net