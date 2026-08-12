 Apartament cu 2 camere, scos la licitație de ANAF cu 340.000 de lei. Unde se află
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Apartament cu 2 camere, scos la licitație de ANAF cu 340.000 de lei. Unde se află

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ANAF a scos la licitație un apartament cu două camere la prețul de pornire de 340.000 de lei. Locuința are aproape 60 de metri pătrați și este decomandată. Unde se află, cât costă taxa de participare și unde vă înscrieți.

Apartament scos la licitații de ANAF. Foto: eLicitații
Apartament scos la licitații de ANAF. Foto: eLicitații

Apartament scos la licitație de ANAF 

Imobilul se află pe strada Rezervelor, în satul Dudu, comuna Chiajna, într-o zonă rezidențială cunoscută de lângă București. Apartamentul are o suprafață utilă de 58 de metri pătrați, este decomandat și se află la etajul unui bloc cu șapte niveluri.

Mai exact, el se află pe strada Rezervelor nr. 54, bloc 4, etaj 1. Este încadrată la confort 1 și este construit din beton armat, având și balcon. Blocul are lift, iar starea proprietății este una „bună”. 

Prețul de pornire inițial a fost de 399.410 lei, însă în cadrul celei de-a treia licitații a fost redus cu 15%, ajungând la 339.498,60 lei, adică aproximativ 64.895 de euro. De menționat este că nu acesta este prețul de vânzare, iar proprietatea poate fi adjudecată pe o sumă mai mare. Taxa de participare în acest caz este de 33.949,85 lei.

Cât costă un apartament din București

Nu este singurul apartament pus la licitație de ANAF. Instituția a mai scos la vânzare un apartament cu două camere, de această dată situat în București, mai exact pe strada Teius, nr. 120-144, în Sectorul 5. Imobilul se află în blocul 2, scara 1, la parter și are o suprafață utilă de 43,1 metri pătrați. Aici, prețul de pornire este de 397.449 de lei, adică aproximativ 75.800 de euro.

Cum vă înscrieți pentru aceste licitații

Pentru a putea participa la licitațiile ANAF trebuie să utilizați platforma eLicitații. Pentru acest lucru este nevoie să aveți cont SPV (Spațiul Privat Virtual) pentru logarea în platformă și să achitați taxa de participare pentru bunul dorit. 

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