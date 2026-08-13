 Alertă la Costinești! Un obiect zburător fără pilot a fost observat în apropierea țărmului
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Alertă la Costinești! Un obiect zburător fără pilot a fost observat în apropierea țărmului

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Alertă pe litoralul românesc, joi dimineață, după ce turiștii aflați pe plaja din Costinești au observat un obiect despre care au suspectat că este o dronă. Aparatul plutea în apropierea țărmului, lângă dig, iar autoritățile au fost sesizate prin numărul de urgență 112.

Un obiect zburător fără pilot a fost observat în apropierea țărmului
Un obiect zburător fără pilot a fost observat în apropierea țărmului

Prefectul județului Constanța a confirmat că autoritățile au identificat un „obiect zburător fără pilot”, însă, deocamdată, nu există informații oficiale despre proveniența acestuia sau despre modul în care a ajuns în apele din zona litoralului.

Turiștii au observat presupusa dronă în apropierea plajei

Potrivit informațiilor transmise de martori, obiectul a fost văzut în zona Tineretului din Costinești, la mică distanță de stabilopozi. Un turist a filmat obiectul și a alertat autoritățile.

Ia uitaţi cât de bine se vede la mine. Foarte bine se vede. Dronă e”, a spus un bărbat care a filmat.

Martorii au relatat că obiectul a rămas vizibil pentru câteva minute, după care nu a mai putut fi observat. Una dintre ipotezele formulate de cei aflați pe plajă a fost că acesta s-ar fi scufundat.

Prefectul Constanței: „Este un obiect zburător fără pilot”

Autoritățile au intervenit după primirea unui apel la 112, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe structuri cu atribuții în astfel de situații.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a precizat că obiectul este în prezent verificat de instituțiile competente și că nu poate fi stabilită încă originea acestuia.

„În jurul orei 8.15, a fost primit un apel 112 prin care se comunică o posibilă drona în zona Tineretului din Costinesti, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU şi IJJ fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a declarat prefectul judeţului Constanţa.

Intervenția autorităților a inclus reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean, Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Nu se știe deocamdată de unde provine obiectul

În acest moment, autoritățile nu au oferit detalii privind originea aparatului sau circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea litoralului românesc.

Identificarea exactă a obiectului și stabilirea provenienței sale urmează să fie realizate de structurile abilitate. Până la finalizarea verificărilor, informațiile privind natura și traseul aparatului rămân neconfirmate oficial.

Incidentul de la Costinești vine într-un context în care prezența unor aparate de zbor fără pilot în apropierea litoralului sau a granițelor României este tratată cu atenție sporită de autorități.

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