 Eclipsa de Soare a făcut spectacol în nord-vestul României. Imagini surprinzătoare
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Eclipsa de Soare a făcut spectacol în nord-vestul României. Imagini surprinzătoare

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Miercuri seară, 12 august 2026, cerul din vestul și nord-vestul României a găzduit un spectacol astronomic rar. Discul solar a fost acoperit parțial de Lună chiar înainte de apus, oferind imagini memorabile pentru pasionații de astronomie din județe precum Timiș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud. 

Eclipsa de soare Satu-Mare/ sursa captură TikTok
Eclipsa de soare Satu-Mare/ sursa captură TikTok

Un fenomen astronomic impresionant a marcat seara de miercuri, 12 august 2026, pe cerul României.

În regiunile vestice și nord-vestice ale țării, conditiile meteorologice au fost ideale pentru observarea eclipsei parțiale de Soare la apus.

Pasionații de fotografie și astronomie s-au adunat pe dealuri și în puncte de observare din județele Timiș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud pentru a imortaliza momentul în care discul solar a fost mușcat de umbra selenară.

Condiții ideale de vizibilitate și imagini de colecție în vestul țării

Observatorii de pe dealurile din județul Bistrița-Năsăud au avut parte de condiții excelente în primele minute ale fenomenului.

Sursa Facebook

Nuanțele calde ale apusului de august au amplificat contrastul dintre discul solar și profilul Lunii, oferind un cadru de-a dreptul hipnotizant exact la linia orizontului.

Instantanee spectaculoase au fost realizate și din județele Timiș sau Satu Mare, unde cerul senin a permis urmărirea acoperirii parțiale până în ultimul moment în care Soarele a dispărut sub orizont.

Sursa Facebook
sursa Facebook

Nori și apus timpuriu în Moldova și în estul țării

În timp ce vestul s-a bucurat de un spectacol memorabil, în alte regiuni istorice ale României vizibilitatea a fost compromisă.

În Moldova și în regiunile estice, un plafon gros de nori adunat spre seară a obturat complet Soarele exact în minutele în care acoperirea selenară atingea punctul maxim.

Totodată, poziționarea eclipsei foarte aproape de ora apusului a făcut ca în sudul și estul țării Soarele să apună mai devreme decât în vest, împiedicând observarea fenomenului la aceeași intensitate.

Unde s-a văzut cel mai bine 

Eclipsa de Soare din 12 august a fost vizibilă în mai multe regiuni ale lumii. Primele zone în care fenomenul a putut fi observat au fost Alaska, Canada și Groenlanda.

Totodată, imagini spectaculoase au fost înregistrate în Spania, care a fost cufundată timp de aproape 1 minut în întuneric, în punctul maxim al eclipsei totale de soare. 

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