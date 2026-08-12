De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”

Surpriză mare! Vedetele dau bir cu fugiții din România, în ultima vreme. Emily Burghelea a hotărât să părăsească țara, zilele acestea, cu cei trei copii și soțul Andrei pentru a începe o nouă viață în Tenerife! Click! a vorbit cu vedeta chiar ce a ajuns în Spania! Vă prezentăm imagini, în premieră, din noua lor casă!

1/9 Emily Burghelea s-a mutat cu familia în Tenerife foto: Instagram

Anul 2026 pare a fi anul schimbărilor pentru Emily Burghelea, Andrei și cei trei copii ai lor. Vedeta, în vârstă de 27 de ani, a luat pe toată lumea prin surprindere anunțând că ea și soțul ei au luat o decizie importantă pentru familia lor.

„Nu ne mutăm pentru plajă în Spania”

Emily a postat, marți seară, pe rețelele de socializare, imagini direct de la aeroport cu toată familia încărcată cu cinci valize, dezvăluind că pleacă și se mută tocmai în Spania împreună cu soțul și cei trei copii ai lor, Amedea, Damian și mezina familiei, Elisabeta.

Emily a mai trimis o altă serie de bagaje cu două mașini în Tenerife, locul unde au decis să înceapă o viață cu totul nouă, plină de provocări.

Contactată de Click!, fosta vedetă Pro TV a explicat pe larg de ce au ales să se mute din România în Tenerife.

„Nu am plecat pentru plajă. Am plecat pentru copiii noștrii pentru că de ceva timp simțeam că trebuie să schimbăm ceva în ritmul nostru de viață. Avem trei copii, două cariere, proiecte, drumuri, activități, familie, totul se mișcă foarte repede și, la un moment dat, începi să te întrebi cât timp pierzi alergând și cât timp câștigi, de fapt, pentru copiii tăi.

Pentru mine, Tenerife a început să însemne exact întrebarea asta. Nu ne mutăm pentru plajă. Plaja este bonusul cel mai frumos. Ne gândim la mutare pentru copii, pentru viitorul lor, pentru un stil de viață în care să aibă mai multă libertate, mai multă comunitate, mai mult sport, mai multă copilărie”, a explicat Emily Burghelea, pentru Click!

De ce au fugit de România? „Am luat amendă”

Influencera a dezvăluit că a întâmpinat dificultăți în ceea ce-i privește pe copii ei, în România, aceștia constituind principalul motiv pentru care a ales să plece într-o altă țară unde micuții ar putea avea o copilărie mult mai frumoasă, dar și mai multe oportunități pentru viitorul lor.

„Acasă avem grădinița la aproximativ 1,5 kilometri și sunt zile în care facem 30 de minute cu mașina. Culmea este că aproape tot atât facem și pe jos. Când am încercat să mergem cu bicicletele, ne-am ales și cu amendă. Atunci am zis în glumă că poate universul încearcă să ne spună ceva.

Visul meu este să îi văd dimineața pe copii mergând liniștiți cu bicicleta la grădiniță sau la școală, iar după-amiază să poată ajunge repede la tenis, înot, balet sau orice altă activitate își doresc. Să își facă prieteni, să crească într-o comunitate, să învețe limbi străine natural și să simtă că lumea este mare și frumoasă”, ne-a mai spus Emily.

„Căutăm școli și grădiniță”

Primele luni în Tenerife pentru Emily și familia ei vor fi însă unele de acomodare.

„Primele luni aici le vedem ca pe o perioadă de explorare. Căutăm scoli pentru cei mari, grădiniță pentru Elisabeta, activități, sporturi, oameni, comunități. Vrem să vedem cum se acomodează copiii, pentru că ei sunt busola noastră.

Eu simt că Tenerife poate deveni acasă. Este un vis pe care îl am de ceva timp și, ușor-ușor, dacă lucrurile se așează frumos, vrem să mutăm aici tot mai mult din viața noastră”, a mai dezvăluit Emily, pentru Click!

„Părinții noștri au emoții”

Vedeta are un singur regret privind această mutare și acela este legat de părinții și socrii ei, care însă vor putea lua avionul oricând doresc pentru a-și vedea nepoțeii.

„Evident că părinții noștri au emoții. Bunicii sunt foarte apropiați de copii șo ideea distanței îi atinge. Dar ne susțin și știu că luăm deciziile cu gândul la viitorul celor mici. În plus, Tenerife are aeroport, iar noi avem trei copii care abia așteaptă să fie răsfățați de bunici.

Pentru mine, acasă nu înseamnă o adresa. Acasă este locul în care familia mea este bine. Și asta încercăm să construim acum. O viață în care copiii noștri să aibă timp să fie copii, iar noi să fim suficient de prezenți încât să nu ratăm anii aceștia care trec incredibil de repede.

Poate pare o nebunie să iei trei copii și să începi să construiești o viață nouă pe o insulă. Dar, cele mai frumoase lucruri din viața mea au început, de obicei, cu câte o nebunie”, a mai spus Emily.

Emily ne-a pus la dispoziție imediat ce a ajuns în Tenerife și un filmuleț de bun-venit realizat în noua lor casă, care arată spectaculos. Copii au fost foarte încântați atât de noua lor locuință din Spania, dar și de peisaj.

La doar 27 de ani, Emily Burghelea are o familie de invidiat. Vedeta a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil, o fetiță pe nume Elisabeta. Împreună cu Andrei, soțul ei, ei mai au doi copii, Amedeea de 3 ani, Damian, în vârstă de 2 ani.