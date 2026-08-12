Cristi Brancu și familia, vacanță spectaculoasă. Ce țări au vizitat

După un sezon intens cu emisiuni frumoase, Cristi Brancu a decis să își ducă familia la relaxare în nici mai mult nici mai puțin de trei vacanțe.

1/9 Cristi Brancu și familia, vacanță în Albania, Grecia și Cipru

Brancu a ales destinațiile și în funcție de plăcerile și dorințele fiului său Tudor Brancu Turcu care la începutul lunii august a împlinit 15 ani. Astfel, părinții lui i-au îndeplinit sărbătoritului familiei mai toate dorințele.

„Tudor este cel care și-a dorit să petreacă aniversarea într-o țară pe care nu a mai vizitat-o”

Soția lui Cristi Brancu, Oana Turcu, ne-a povestit special pentru Click!, aflată încă cu toată familia în plină vacanță, unde au mers vara asta și cum au ales cele mai frumoase destinații pentru relaxarea lor.

„Tudor este cel care și-a dorit să petreacă aniversarea într-o țară pe care nu a mai vizitat-o și a dorit în Albania. Am ales împreună Ksamil, cu o plajă aidoma Caraibelor, absolut superbă. Ziua lui a fost o aventură. Fix la miezul nopții, avionul cu noi ateriza în Corfu, iar pilotul l-a invitat în carlingă. După câteva ore de somn, am luat o primă masă aniversară în superbul port de iahturi din Corfu, aflat în interiorul celebrei Fortărețe din Corfu. Apoi, cu bacul de mare viteză, am părăsit Grecia, pentru a ajunge în Albania, unde a urmat o sesiune de plajă și înot în Marea Ionică, apoi o cină aniversară, cu lumânare, tort și gânduri frumoase pentru viitor”, am aflat de la Oana Turcu.

„Am ales meniuri cu pește proaspăt, fructe de mare”

Mult peste proaspăt și fructe de mare, așa a arătat meniul de vacanță al soților Brancu-Turcu.

„Având în vedere că e o vacanță cu plajă multă și soare (după Albania și Grecia, am plecat către Cipru, la Ayia Napa), am ales meniuri cu pește proaspăt, fructe de mare, doar pentru gust o seară tradițională albaneză, și mult sport!”, ne-a mai povestit soția lui Cristi Brancu, Oana Turcu pentru Click!

Oana Turcu, Doctor în beauty management cu doctorat unic în România în domeniul frumuseții nu pleacă niciodată în vacanță fară produsele ei de beauty din portofoliu.

„Cel mai bun truc pentru corp este întotdeauna uleiul bogat de migdale, biologic 100%"

Atunci când vine vorba despre trucuri de stat la soare fără griji și probleme dar și ce conține mereu trusa ei de vacanță, Oana Turcu a dat din casă pentru Click!

„Cel mai bun truc pentru corp este întotdeauna uleiul bogat de migdale, biologic 100% vegetal biologic, care hidratează şi nu este unsuros – o plăcere naturală – cu uleiuri esenţiale bio.

Acționează împotriva vergeturilor după baie, după expunerea la soare, este un bun emolient, nutritiv, hidratant, bun și în sarcină pentru masaj. Cu principii active provenite din culturi biologice certificate la origine: ulei de susan, ulei de soia, ulei de floarea soarelui, ulei esenţial de portocală amară. Vrei o piele protejată, hidratată și cu un bronz uniform, luminos, care se menține frumos pe tot parcursul verii?

Această rutină de îngrijire pentru plajă este aliatul tău esențial împotriva arsurilor solare, deshidratării și îmbătrânirii premature a pielii. Această rutină nu este doar o succesiune de produse pentru vară – este un protocol complet de protecție și refacere a pielii, conceput pentru a susține sănătatea cutanată în condiții de expunere solară, sare, vânt și temperaturi ridicate. Aplicată corect, rutina ajută la menținerea unui bronz uniform și a unei pieli hidratate, catifelate și protejate pe termen lung.

Pentru rezultate optime: aplică protecția solară înainte de expunerea la soare și reaplic-o constant pe parcursul zilei. Evită expunerea prelungită în orele de vârf. Hidratează apoi și regenerează pielea imediat după fiecare zi de plajă. Menține o rutină constantă de îngrijire pe toată durata verii”, ne îndeamnă specialistul în beauty Oana Turcu.