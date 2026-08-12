 România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nu mai puțin de 14 cutremure, cu magnitudine între 2,4 și 4, 5 grade pe scara Richter, s-au înregistrat în România, în luna august a acestui an. Cel de ieri, de 4,3 grade pe scara Richter, s-a resimțit și în anumite zone ale Capitalei. Ce s-ar întâmpla însă în cazul unui seism puternic cu blocurile cu bulină roșie? Exclusiv prin intermediul Click!, Mihai Albu (64 de ani), absolvent de Arhitectură, a dorit să tragă un semnal de alarmă.

Sofia Vicoveanca locuiește într-un bloc cu bulină roșie. Mihai Albu cere urgentarea consolidării acestor clădiri
1/6
Sofia Vicoveanca locuiește într-un bloc cu bulină roșie. Mihai Albu cere urgentarea consolidării acestor clădiri

Mihai Albu, absolvent de Arhitectură: „Contează modul în care se propagă unda seismică”

Cutremurul produs marți, 11 august 2026, în zona seismică Vrancea, s-a resimțit și în București. Deși România e zgâțâită de zeci de cutremure, anual, iată că situația blocurilor cu bulină roșie încă nu a fost rezolvată în totalitate:

„În principiu, în întreaga lume, blocurile ar trebui să fie gândite pentru cutremure de intensitate mai mare. De obicei, sunt proiectate să reziste cam până la 7, 8 grade pe scara Richter, nu ai cum să iei în considerare o construcție care să reziste la un seism mai mare. Ar trebui poate un buncăr, pentru cutremure de peste 8 grade.

Dar contează și unda seismică, modul în care se propagă, dacă e cutremur de mare adâncime sau de suprafață”, a menționat designerul Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

„Rezistența acestor clădiri cu bulină roșie scade în timp”

Cei care locuiesc în clădirile vechi și neconsolidate, ce riscă să se prăbușească precum un castel de nisip, speră ca cineva să le sară în ajutor și să se rezolve cât mai rapid această problemă:

„Încă mai sunt blocuri vechi, cu bulină roșie, în toată țara. Timpul și-a lăsat amprenta, rezistența acelei clădiri scade în timp. Cei care locuiesc în aceste imobile tot speră că se vor consolida, că se vor aloca fonduri de la stat, că nu vor păți nimic.

Mai trăiesc și cu speranța că nu va veni vreun cutremur foarte mare, ca cel din 4 martie 1977, de 7, 2 grade pe scara Richter, când multe blocuri vechi, din centrul Bucureștiului, s-au prăbușit, înregistrându-se peste 1.500 de decese”.

Și solista Sofia Vicoveanca locuiește într-un bloc cu bulină roșie: „Este pericol!”

Artista de muzică populară Sofia Vicoveanca (84 de ani) locuiește, de peste 50 de ani, într-un bloc cu bulină roșie, din Suceava. A aflat de prin vecini că nu se află în siguranță: 

„Eu, aici, unde stau este un bloc foarte vechi. Stau aici, în apartamentul acesta, de peste 50 de ani, dar el este mai de demult. Cred că e primul bloc făcut în Suceava. Și o vecină care stă de mai mulți ani ca mine aici mi-a spus: „Doamna Sofia, știți că avem bulină roșie?”.

Deci, este pericol. După ce mi-a spus vecina toată treaba aceasta, că avem bulină roșie, eu nu am stat degeaba. M-am uitat unde este tocul la ușă mai mare, mai lat, masa… ca să mă strecor, cumva, în caz de ceva. Trebuie să iau și măsuri, nu-i așa? Trebuie să ne și păzim”, declara Sofia Vicoveanca, pentru Viva.ro.

Se află în București, la fiul ei

La o zi după cutremurul care a zgâlțâit din nou o parte a țării, artista ne-a declarat:

De câteva zile sunt la București, la fiul meu, nu sunt la Suceava, dar aici nu am simțit ieri nimic. Probabil că la ora aceea eram în mișcare, eu mai fac și treabă”, ne-a declarat Sofia Vicoveanca, exclusiv pentru Click!

Ghid de supraviețuire, în caz de cutremur major

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne învață cum să ne comportăm, în caz de cutremur:

1.  Adăpostiţi-vă imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm pană la încetarea cutremurului

2.  Dacă sunteţi în interiorul unei clădiri rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară şi nu vă duceţi pe balcon

3.  Adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta

4.  Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior

5.  Protejaţi-vă capul şi faţa

6.  Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci

7.  Dacă este posibil, închideți sursele de foc, cât puteți mai repede, iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.

8.  Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul

9.  Deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur

10. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, cautați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea. Ulterior veți caută să alarmați, prin diferite metode, vecinii, dar și echipele de salvare-intervenție de prezența dumneavoastră

Ghid de cumpărături

banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR și record al competiției pentru campionul român! Imnul României a răsunat la Paris www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026 www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cât de bogată este Georgina Rodríguez. Averea impresionantă pe care a strâns-o fără veniturile lui Cristiano Ronaldo playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
adela popescu si radu valcan instagram jpg
Concluziile lui Radu Vâlcan după o lună petrecută la Șușani: „Am avut mai multă liniște” Vedete românești
banner drone png
#Exclusiv Click!
Raluca de la Angels, stabilită în Tulcea, primește zilnic mesaje RO-ALERT: „Într-o seară ne-am speriat mai tare” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VideoAnne Hathaway a reacționat după ce a fost acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Ce mesaj a transmis vedeta Vedete internaționale
image png
VideoBrooklyn Beckham, ținta unui val de critici, după ce a gătit o porție de paste cu apă direct din mare: „Nu este murdară?” Vedete internaționale
dani otil, gabriela prisacariu si tiago jpg
VideoDani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o Vedete românești
kaia gerber profimedia jpg
Kaia Gerber, sosia mamei sale! Cât de bine seamănă cu Cindy Crawford Vedete internaționale
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net