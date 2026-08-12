România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu

Nu mai puțin de 14 cutremure, cu magnitudine între 2,4 și 4, 5 grade pe scara Richter, s-au înregistrat în România, în luna august a acestui an. Cel de ieri, de 4,3 grade pe scara Richter, s-a resimțit și în anumite zone ale Capitalei. Ce s-ar întâmpla însă în cazul unui seism puternic cu blocurile cu bulină roșie? Exclusiv prin intermediul Click!, Mihai Albu (64 de ani), absolvent de Arhitectură, a dorit să tragă un semnal de alarmă.

1/6 Sofia Vicoveanca locuiește într-un bloc cu bulină roșie. Mihai Albu cere urgentarea consolidării acestor clădiri

Mihai Albu, absolvent de Arhitectură: „Contează modul în care se propagă unda seismică”

Cutremurul produs marți, 11 august 2026, în zona seismică Vrancea, s-a resimțit și în București. Deși România e zgâțâită de zeci de cutremure, anual, iată că situația blocurilor cu bulină roșie încă nu a fost rezolvată în totalitate:

„În principiu, în întreaga lume, blocurile ar trebui să fie gândite pentru cutremure de intensitate mai mare. De obicei, sunt proiectate să reziste cam până la 7, 8 grade pe scara Richter, nu ai cum să iei în considerare o construcție care să reziste la un seism mai mare. Ar trebui poate un buncăr, pentru cutremure de peste 8 grade.

Dar contează și unda seismică, modul în care se propagă, dacă e cutremur de mare adâncime sau de suprafață”, a menționat designerul Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

„Rezistența acestor clădiri cu bulină roșie scade în timp”

Cei care locuiesc în clădirile vechi și neconsolidate, ce riscă să se prăbușească precum un castel de nisip, speră ca cineva să le sară în ajutor și să se rezolve cât mai rapid această problemă:

„Încă mai sunt blocuri vechi, cu bulină roșie, în toată țara. Timpul și-a lăsat amprenta, rezistența acelei clădiri scade în timp. Cei care locuiesc în aceste imobile tot speră că se vor consolida, că se vor aloca fonduri de la stat, că nu vor păți nimic.

Mai trăiesc și cu speranța că nu va veni vreun cutremur foarte mare, ca cel din 4 martie 1977, de 7, 2 grade pe scara Richter, când multe blocuri vechi, din centrul Bucureștiului, s-au prăbușit, înregistrându-se peste 1.500 de decese”.

Și solista Sofia Vicoveanca locuiește într-un bloc cu bulină roșie: „Este pericol!”

Artista de muzică populară Sofia Vicoveanca (84 de ani) locuiește, de peste 50 de ani, într-un bloc cu bulină roșie, din Suceava. A aflat de prin vecini că nu se află în siguranță:

„Eu, aici, unde stau este un bloc foarte vechi. Stau aici, în apartamentul acesta, de peste 50 de ani, dar el este mai de demult. Cred că e primul bloc făcut în Suceava. Și o vecină care stă de mai mulți ani ca mine aici mi-a spus: „Doamna Sofia, știți că avem bulină roșie?”.

Deci, este pericol. După ce mi-a spus vecina toată treaba aceasta, că avem bulină roșie, eu nu am stat degeaba. M-am uitat unde este tocul la ușă mai mare, mai lat, masa… ca să mă strecor, cumva, în caz de ceva. Trebuie să iau și măsuri, nu-i așa? Trebuie să ne și păzim”, declara Sofia Vicoveanca, pentru Viva.ro.

Se află în București, la fiul ei

La o zi după cutremurul care a zgâlțâit din nou o parte a țării, artista ne-a declarat:

„De câteva zile sunt la București, la fiul meu, nu sunt la Suceava, dar aici nu am simțit ieri nimic. Probabil că la ora aceea eram în mișcare, eu mai fac și treabă”, ne-a declarat Sofia Vicoveanca, exclusiv pentru Click!

Ghid de supraviețuire, în caz de cutremur major

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne învață cum să ne comportăm, în caz de cutremur:

1. Adăpostiţi-vă imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm pană la încetarea cutremurului

2. Dacă sunteţi în interiorul unei clădiri rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară şi nu vă duceţi pe balcon

3. Adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta

4. Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior

5. Protejaţi-vă capul şi faţa

6. Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci

7. Dacă este posibil, închideți sursele de foc, cât puteți mai repede, iar dacă a luat foc ceva interveniți imediat după ce a trecut șocul puternic.

8. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul

9. Deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur

10. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, cautați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea. Ulterior veți caută să alarmați, prin diferite metode, vecinii, dar și echipele de salvare-intervenție de prezența dumneavoastră