Kaia Gerber, sosia mamei sale! Cât de bine seamănă cu Cindy Crawford

Kaia Gerber (24 de ani) a atras toate privirile la premiera serialului „The Shards”, desfășurată la New York, unde asemănarea cu mama sa, supermodelul Cindy Crawford (60 de ani), a fost izbitoare.

Vedeta a apărut pe covorul roșu într-o rochie lungă, transparentă, fără bretele, decorată cu detalii argintii, care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Kaia Gerber nu a purtat sutien, mizând pe un look îndrăzneț. Kaia, care deține o avere de 10 milioane de dolari, a vorbit recent despre presiunea de a fi comparată permanent cu mama sa celebră.

Modelul a spus că, fiind slabă cea mai mare parte a vieții, a fost adesea comparată cu Cindy și a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă formele acesteia.

„Am avut probleme cu alimentația de-a lungul vieții”, a recunoscut Gerber pentru revista Vogue.

„Oamenii îți spun: «Arăți groaznic», iar asta nu te face tocmai să spui: «Oh, grozav. Atunci hai să scap de această boală mintală!». Negativitatea nu a salvat niciodată viața nimănui”.

Gerber a urcat pentru prima dată pe podium la vârsta de 10 ani, iar la 17 ani s-a mutat la New York pentru a lucra ca model cu normă întreagă. „Oamenii au comentat dintotdeauna despre corpul meu”, a spus ea. „Este dificil, pentru că nu sunt întotdeauna pregătită să vorbesc eu însămi despre propriul meu corp”.

Deși atât Crawford, cât și Gerber au lucrat ca modele, carierele lor au urmat trasee diferite.

Crawford a fost considerată un sex-simbol începând din anii ’80 și ’90. Pe lângă prezentările de modă pentru designeri de top, printre care Gucci, Thierry Mugler și Calvin Klein, ea a apărut și în pictoriale provocatoare pentru publicații precum Playboy.

Cariera lui Gerber s-a concentrat mai clar pe moda de lux, modelul lucrând pentru branduri precum Prada, Chanel și Saint Laurent.

Presley Gerber, probleme cu drogurile

Vedeta a vorbit și despre modul în care familia sa a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza fratelui ei mai mare, Presley Gerber (27 de ani), care s-a confruntat cu dependența de droguri și alcool, dar și cu probleme de sănătate mintală.

Kaia a spus că situația i-a făcut pe toți membrii familiei să se unească și că l-a admirat pe Presley pentru că a ales să vorbească public despre problemele sale. Tânărul a dezvăluit că a trecut inclusiv printr-o supradoză de fentanil în 2024, în urma căreia a stat în comă câteva zile.