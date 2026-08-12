 Kaia Gerber, sosia mamei sale! Cât de bine seamănă cu Cindy Crawford
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Kaia Gerber, sosia mamei sale! Cât de bine seamănă cu Cindy Crawford

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Kaia Gerber (24 de ani) a atras toate privirile la premiera serialului „The Shards”, desfășurată la New York, unde asemănarea cu mama sa, supermodelul Cindy Crawford (60 de ani), a fost izbitoare.

Kaia Gerber a purtat o rochie transparentă (Foto: Profimedia)
Kaia Gerber a purtat o rochie transparentă (Foto: Profimedia)

Vedeta a apărut pe covorul roșu într-o rochie lungă, transparentă, fără bretele, decorată cu detalii argintii, care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Kaia Gerber nu a purtat sutien, mizând pe un look îndrăzneț. Kaia, care deține o avere de 10 milioane de dolari, a vorbit recent despre presiunea de a fi comparată permanent cu mama sa celebră.

Modelul a spus că, fiind slabă cea mai mare parte a vieții, a fost adesea comparată cu Cindy și a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă formele acesteia.

Cindy Crawford este model și la 60 de ani (Foto: GettyImages)
Cindy Crawford este model și la 60 de ani (Foto: GettyImages)

Am avut probleme cu alimentația de-a lungul vieții”, a recunoscut Gerber pentru revista Vogue.

Oamenii îți spun: «Arăți groaznic», iar asta nu te face tocmai să spui: «Oh, grozav. Atunci hai să scap de această boală mintală!». Negativitatea nu a salvat niciodată viața nimănui”.

Gerber a urcat pentru prima dată pe podium la vârsta de 10 ani, iar la 17 ani s-a mutat la New York pentru a lucra ca model cu normă întreagă. „Oamenii au comentat dintotdeauna despre corpul meu”, a spus ea. „Este dificil, pentru că nu sunt întotdeauna pregătită să vorbesc eu însămi despre propriul meu corp”.

Deși atât Crawford, cât și Gerber au lucrat ca modele, carierele lor au urmat trasee diferite.

Crawford a fost considerată un sex-simbol începând din anii ’80 și ’90. Pe lângă prezentările de modă pentru designeri de top, printre care Gucci, Thierry Mugler și Calvin Klein, ea a apărut și în pictoriale provocatoare pentru publicații precum Playboy.

Cariera lui Gerber s-a concentrat mai clar pe moda de lux, modelul lucrând pentru branduri precum Prada, Chanel și Saint Laurent.

Presley Gerber, probleme cu drogurile

Presley Gerber era să moară în 2024 (Foto: GettyImages)
Presley Gerber era să moară în 2024 (Foto: GettyImages)

Vedeta a vorbit și despre modul în care familia sa a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza fratelui ei mai mare, Presley Gerber (27 de ani), care s-a confruntat cu dependența de droguri și alcool, dar și cu probleme de sănătate mintală.

Kaia a spus că situația i-a făcut pe toți membrii familiei să se unească și că l-a admirat pe Presley pentru că a ales să vorbească public despre problemele sale. Tânărul a dezvăluit că a trecut inclusiv printr-o supradoză de fentanil în 2024, în urma căreia a stat în comă câteva zile.

Ghid de cumpărături

banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR și record al competiției pentru campionul român! Imnul României a răsunat la Paris www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026 www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cât de bogată este Georgina Rodríguez. Averea impresionantă pe care a strâns-o fără veniturile lui Cristiano Ronaldo playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
adela popescu si radu valcan instagram jpg
Concluziile lui Radu Vâlcan după o lună petrecută la Șușani: „Am avut mai multă liniște” Vedete românești
banner drone png
#Exclusiv Click!
Raluca de la Angels, stabilită în Tulcea, primește zilnic mesaje RO-ALERT: „Într-o seară ne-am speriat mai tare” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VideoAnne Hathaway a reacționat după ce a fost acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Ce mesaj a transmis vedeta Vedete internaționale
image png
VideoBrooklyn Beckham, ținta unui val de critici, după ce a gătit o porție de paste cu apă direct din mare: „Nu este murdară?” Vedete internaționale
dani otil, gabriela prisacariu si tiago jpg
VideoDani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o Vedete românești
Cristi Brancu și familia, vacanță în Albania, Grecia și Cipru
#Exclusiv Click!
Cristi Brancu și familia, vacanță spectaculoasă. Ce țări au vizitat Vedete românești
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net