 Anne Hathaway a reacționat după ce a fost acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Ce mesaj a transmis vedeta
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VideoAnne Hathaway a reacționat după ce a fost acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Ce mesaj a transmis vedeta

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Anne Hathaway, însărcinată cu al treilea copil, s-a trezit în centrul unei teorii apărute pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori au pus la îndoială sarcina actriței și au susținut că aceasta ar purta o burtă falsă.

Anne Hathaway / Foto: Profimedia
Anne Hathaway / Foto: Profimedia

Speculațiile au apărut după ce actrița a participat, pe 9 august, la premiera mondială a filmului „The End Of Oak Street”, organizată la Burbank, California. Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a apărut pe covorul roșu îmbrăcată în blugi cu talie joasă și un top scurt, care îi lăsa la vedere burta de gravidă.

Imaginea a atras rapid atenția utilizatorilor rețelelor sociale, iar anumite comentarii au alimentat o teorie potrivit căreia sarcina nu ar fi reală.

Anne Hathaway, acuzată pe internet că poartă o burtă falsă

Teoria a pornit de la o postare care a devenit virală pe platforma X. Unii utilizatori au susținut că aspectul burții actriței li se pare „ciudat”. Unul dintre comentarii făcea referire inclusiv la aspectul buricului, despre care persoana respectivă afirma că ar părea nenatural.

Ulterior, au apărut și alte speculații. Unele persoane au susținut că Hathaway ar purta o „burtă protetică”, asemănătoare celor folosite în producțiile cinematografice pentru a simula o sarcină.

Acuzațiile au căpătat suficientă amploare încât actrița să reacționeze public. Anne Hathaway a distribuit un videoclip realizat în timpul serii premierei și a ales să răspundă comentariilor printr-un mesaj ironic.

Replica sa a fost scurtă și directă: „Păr fals, burtă reală”.

Prin acest mesaj, actrița a făcut referire la faptul că sarcina sa este reală, răspunzând astfel speculațiilor apărute în mediul online.

Actrița este însărcinată cu al treilea copil

Anne Hathaway este în prezent însărcinată cu al treilea copil. Actrița este căsătorită cu actorul Adam Shulman, iar cei doi au împreună doi copii, născuți în 2016 și 2019.

Actuala sarcină vine după ce Hathaway a vorbit în trecut despre dificultățile pe care le-a întâmpinat înainte de a deveni mamă. În 2015, actrița a trecut printr-un avort spontan, în perioada în care juca într-un spectacol în care trebuia să interpreteze, în fiecare seară, o naștere.

Experiența a fost una dificilă pentru actriță, iar ulterior aceasta a discutat public despre problemele de fertilitate și despre faptul că sarcinile sale nu au apărut atât de ușor pe cât și-ar fi dorit.

În 2019, atunci când a anunțat cea de-a doua sarcină, Hathaway a transmis și un mesaj de susținere persoanelor care se confruntau cu probleme de infertilitate.

Anne Hathaway a răspuns speculațiilor cu umor

Apariția de la premiera filmului „The End Of Oak Street” a readus astfel în atenție sarcina actriței, însă de această dată nu printr-un anunț oficial, ci prin speculațiile apărute pe rețelele sociale.

Ținuta purtată de Hathaway, formată din blugi cu talie joasă și un top scurt, a făcut ca burta de gravidă să fie vizibilă în timpul evenimentului. Imaginile de la premiera mondială au fost distribuite online, iar de aici au pornit comentariile despre presupusa burtă falsă.

Actrița a ales să nu intre într-o discuție amplă cu cei care au lansat teoria. În schimb, a răspuns printr-o singură frază, însoțită de videoclipul de la premiera filmului: „Păr fals, burtă reală”.

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