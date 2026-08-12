Drama unui topmodel. Clipele de groază prin care a trecut Cindy Crawford din cauza dependenței de droguri a fiului ei

Pentru Cindy Crawford, succesul și celebritatea nu au protejat-o de una dintre cele mai dureroase încercări pe care le poate trăi un părinte. Fiul ei, Presley Gerber, se luptă cu depresia, atacurile de panică, coșmarurile și dependența de medicamente.

Presley, fiul lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a postat pe Instagram un filmuleț în care a simțit nevoia să lămurească informațiile apărute despre el. Presley a recunoscut că se confruntă cu depresia încă din copilărie și că încearcă să găsească un echilibru care să-i permită să-și continue viața.

„Am coșmaruri îngrozitoare în fiecare noapte”, spunea el cu câteva luni în urmă. „Mi-e teamă că se va întâmpla ceva rău dacă opresc medicamentele”, a mărturisit cel care a consultat până acum 15 psihiatri pentru a primi ajutorul de care are nevoie.

Fiul lui Cindy Crawford a transformat, de altfel, discuțiile despre sănătatea mintală într-o temă constantă pe rețelele sociale. El publică săptămânal materiale sub titlul „Mental Health Monday”, încercând să vorbească fără ocolișuri despre problemele cu care se confruntă.

„Sper ca, vorbind sincer despre ceea ce mi se întâmplă mie, să îi pot ajuta pe alții care trec prin probleme similare”, a transmis Presley, încheind cu un mesaj simplu și emoționant: „Sper ca cineva să mă poată ajuta!”

În urmă cu câțiva ani, Presley a atras atenția și printr-un tatuaj facial pe care scria „MISUNDERSTOOD” („NEÎNȚELES”) și pe care l-a înlăturat ulterior. Fără doar și poate, unicul fiu al lui Cindy Crawford a traversat câteva momente critice în viața lui.

La numai 19 ani, modelul a fost arestat după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise, iar, în 2024, a recunoscut că este dependent de droguri și că o supradoză de fentanyl (n.r. un anestezic folosit în timpul intervențiilor chirurgicale) l-a băgat în comă timp de câteva zile.

După ce a vorbit despre dependența lui de droguri online, celebra lui mamă i-a transmis un mesaj de susținere acestuia: „Presley, te iubim și să știi că nu ești singur!”. Cindy refuză să detalieze public drama pe care o trăiește din cauza problemelor cu care se confruntă fiul său, însă își face griji și speră ca Presley să poată depăși momentele lui de mare cumpănă.

foto - Profimedia