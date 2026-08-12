 Roșii umplute, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
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Roșii umplute, deliciul surpriză care îți cucerește familia!

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Roșiile umplute revin în meniul de final de vară și sunt perfecte pentru serile în care vrei să‑ți surprinzi familia. Cu prospețimea specifică și cu umplutură aromată în interior, acest preparat transformă masa într‑un moment de bucurie.

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Dincolo de farmecul lor vizual, roșiile sunt benefice din punct de vedere nutritiv. Bogate în licopen, antioxidantul care le dă culoarea aceea intensă și care susține sănătatea pielii și a inimii, roșiile aduc hidratare și un plus de energie. Sunt ușoare, prietenoase cu silueta și incredibil de versatile, motiv pentru care devin baza ideală pentru rețete care îmbină gustul cu echilibrul.

Pentru ca preparatul pe care ți-l propunem să fie perfect, alege roșii bine coapte, dar ferme, scobește-le cu delicatețe ca să păstrezi forma, presară un strop de sare în interior pentru a intensifica aromele și lasă-le câteva minute cu gura în jos, să elimine excesul de suc. Umplutura trebuie să fie cremoasă, aromată și echilibrată, nici prea densă, nici prea lichidă.

Ingrediente pentru cinci porții

1 kg roșii mari

500 g carne tocată de porc

3 cepe

1 morcov

2 căței de usturoi

sare, piper, cimbru

pătrunjel

2 ouă

20 g făină

40 ml ulei

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Mod de preparare

Călești ceapa în ulei, apoi adaugi morcovul și usturoiul. Pui carnea, condimentezi și gătești până scade zeama.

Tai capacele roșiilor, le scobești și păstrezi miezul. Îl toci și îl adaugi peste carne, apoi lași pe foc până scade lichidul.

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După ce compoziția s-a răcit, adaugi ouăle, făina și pătrunjelul. Umpli roșiile, le pui într-o tavă cu apă cât să le acopere pe jumătate și le coci o oră, acoperite.

FOTO: Shutterstock

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