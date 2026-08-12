Ce actriță a fost diagnosticată greșit cu depresie și a fost internată într-o clinică psihiatrică. „Voiau să-mi facă tratament cu șocuri!”

O vedetă hollywoodiană a povestit cum o boală gravă, rămasă ani la rând nediagnosticată, i-a afectat atât sănătatea fizică, cât și pe cea mintală.

Probleme apărute din senin

Celebra actriță spune că a fost diagnosticată greșit, a primit numeroase medicamente și a ajuns chiar și într-o clinică psihiatrică, înainte ca medicii să descopere că suferea de cu totul altceva decât credeau ei. Despre cine este vorba?

Într-o apariție în podcastul „Heal Squad”, actrița Jennifer Esposito, fosta soție a actorului Bradley Cooper, și-a amintit perioada în care era o tânără actriță la New York și cariera ei de-abia începea să prindă contur. Problemele ei de sănătate au devenit, însă, atât de severe, încât a fost nevoită să pună totul pe pauză.

„Am devenit extrem de abătută și am început să am gânduri suicidale”, a povestit actrița care nu suferea de depresie, ci de altă boală car-i afecta și starea psihică. Medicii încercau să găsească o explicație pentru simptomele ei și i-au prescris mai multe tratamente, la un moment dat propunându-i chiar și terapia electroconvulsivă, adică cea cu șocuri.

„Voiau să-mi facă tratament cu șocuri la un moment dat, pentru că nu răspundeam la alte tratamente”, a relatat ea. Motivul pentru care e nu răspundea la tratament era boala ei nediagosticată.

Fără păr, unghii și dinți

Problemele au devenit deosebit de grave în perioada în care lucra la serialul „Samantha Who?”, difuzat între 2007 și 2009. Actrița care a fost căsătorită timp de patru luni, în 2006, cu celebrul Bradley Cooper spune că a început să-și piardă părul și unghiile, iar într-o zi, în timpul filmărilor, i-a căzut chiar și un dinte.

„Mi-a căzut un dinte din gură, pur și simplu mi s-a întâmplat una ca asta în mijlocul unei scene”, și-a amintit Esposito. Pentru ea, momentul a fost devastator: era deja atât de bolnavă, încât a izbucnit în plâns și a cerut disperată ajutor.

Ezitările medicilor

De-a lungul anilor, medicii au luat în calcul mai multe diagnostice, printre care scleroza multiplă și sindromul colonului iritabil. La un moment dat, un terapeut i-ar fi sugerat că stresul era responsabil pentru simptomele ei. Jennifer Esposito a început atunci să caute singură explicații și a ajuns să suspecteze că există o legătură între alimentație și starea generală a organismului ei.

În cele din urmă, după o perioadă extrem de dificilă, a primit diagnosticul care avea să-i schimbe viața: boală celiacă. Iar medicul care a diagnosticat-o i-a spus că nu înțelege cum de mai era în viață, atât de afectat îi era întregul organism. Se pare că boala ajunsese într-un stadiu atât de avansat, încât ficatul ei începuse să cedeze.

Diagnosticul care i-a salvat viața

Boala celiacă este o afecțiune autoimună în care consumul de gluten afectează intestinul subțire. În formele severe, boala poate împiedica organismul să absoarbă corect nutrienții și poate produce simptome care depășesc cu mult problemele digestive.

Cum era de așteptat, pentru Esposito recuperarea a fost dificilă, însă posibilă. „Boala celiacă mi-a salvat viața. Categoric!”, a conchis actrița care se declară recunoscătoare că a descoperit ce-i crea probleme, chiar dacă diagnosticul corect a venit după ani de suferință și confuzie.

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